Coronavirus, en direct : l'Espagne passe la barre des 2.000 morts, 462 de plus en 24 heures

Le coronavirus, nommé «Covid-19» par l'OMS, parti de la ville chinoise de Wuhan, continue de se répandre inégalement d'un continent à l'autre. Il touche désormais près de 150 pays et territoires. On dénombre désormais 674 morts en France.

> L'épidémie a déjà fait plus de 14.000 morts à travers le monde

> Le dernier bilan en France fait état de 674 morts

> Les déplacements sont réduits partout en France jusqu'à nouvel ordre

> En France, les crèches, les établissements scolaires, les universités ainsi que tous les lieux publics recevant du public non essentiels sont fermés depuis lundi 16 mars.

11h50

L'Espagne passe la barre des 2.000 morts, 462 de plus en 24 heures (autorités).

11h36

Le gouvernement «a pris ses responsabilités" et ne craint pas de "rendre des comptes" sur sa gestion de la crise du coronavirus devant une commission d'enquête parlementaire, a assuré lundi sa porte-parole Sibeth Ndiaye.

L'exécutif fait désormais face à un début de procès en imprévoyance de la part des oppositions politiques et d'une partie des milieux sanitaires. Les députés LR vont créer à l'automne une commission d'enquête parlementaire afin de "tirer toutes les leçons de l’épidémie" de coronavirus, a indiqué leur président Damien Abad dans un entretien au Journal du Dimanche. "Ca ne m'inquiète pas parce que je crois que nous avons, avec beaucoup de professionnalisme, de détermination et de gravité regardé cette crise en face (...) et nous avons pris nos responsabilités", a répondu Mme Ndiaye sur Cnews. "C'est normal qu'on puisse rendre des comptes et c'est normal qu'une commission parlementaire interroge le processus de cette crise", a-t-elle ajouté. "Nous serons évidemment prêts à y répondre, ça fait partie du jeu démocratique", a poursuivi la secrétaire d'Etat. Concernant le procès en imprévoyance, elle ne peut "pas laisser dire ça car lorsqu'on regarde la chronologie des faits, depuis l'alerte qui a été lancée au mois de décembre par le gouvernement chinois, (...) nous avons été, je crois, plutôt en anticipation de ce qui s'est passé"

11h21

Les autorités iraniennes ont annoncé lundi 127 décès supplémentaires causés par la maladie Covid-19, ce qui porte à 1.812 le bilan officiel des morts de l'épidémie de nouveau coronavirus en Iran, un des pays les plus touchés avec la Chine, l'Italie et l'Espagne.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, 1.411 nouveaux cas de contamination ont été recensés en Iran au cours des dernières 24 heures. D'après les chiffres officiels, 23.049 personnes ont été infectées par la maladie en Iran.

11h15

Le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe a demandé au président du Comité international olypique (CIO) Thomas Bach de reporter les Jeux olympiques de Tokyo en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, dans une lettre dont l'AFP a obtenu une copie, lundi.

Ouvrir les Jeux au 24 juillet comme prévu n'est "ni faisable ni souhaitable", écrit le dirigeant dans ce courrier rédigé avant la réunion du CIO qui s'est tenue dimanche, ouvrant la porte à un éventuel report.

10H39

Plus d'un milliard de personnes dans plus de 50 pays ou territoires sont appelées lundi par leurs autorités à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation fulgurante du Covid-19, selon une base de données tenue par l'AFP. Certains pays ont pris des mesures coercitives, comme la France, l'Italie, l'Argentine ou la Californie (Etats-Unis), tandis que d'autres, comme l'Iran ou le Royaume-Uni, se contentent, pour l'heure, de recommandations appuyées.

09H26

La ministre des Armées Florence Parly a indiqué sur sa page Twitter que l'élement militaire de réanimation installé à Mulhouse était «quasiment terminé ». Mis en place par le service de santé des armées, cet hôpital de campagne abritera 30 lits de réanimation.

09H07

La Bourse de Paris chute de 4,44% à l'ouverture, à 3.869,01 points.

09h00

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'est dit lundi favorable à ce que les salariés prennent des congés payés pendant la période de confinement afin de pouvoir travailler plus une fois l'épidémie terminée. «Lorsqu'on peut prendre des jours de congés pour pouvoir refaire vivre notre pays (...) au lendemain de cette crise (...), je pense que ce sera une pierre à l'édifice que chacun doit avoir», a affirmé lundi Gérald Darmanin au micro de Radio Classique.

«Tout le monde doit faire des efforts, l'Etat en fait. Nous avons demandé aux banques et aux assurances d'en faire (...). Le patronat doit évidemment le faire. Et puis chacun doit pouvoir apporter sa pierre», a-t-il justifié. Le projet de loi d'urgence sanitaire, adopté ce week-end au Parlement, permet aux employeurs d'imposer une semaine de congés payés aux salariés confinés après un accord d'entreprise ou de branche, une mesure critiquée par plusieurs partis d'opposition.

07H10

La SNCF rend gratuits les TGV et Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux-- médecins, infirmiers et aide-soignants-- qui répondent aux appels de solidarité pour venir renforcer les hôpitaux afin de lutter contre le Covid-19, a-t-elle annoncé lundi. «S'ils ont le justificatif de leur direction, ils peuvent voyager dans toute la France pour aller renforcer un service», a indiqué à l'AFP le directeur de SNCF Voyages, Alain Krakovitch.

«C'est normal qu'on soit aussi à la SNCF dans une action de solidarité vis-à-vis des soignants», a-t-il ajouté. La SNCF répond ainsi à l'appel des Hôpitaux de Paris aux professionnels médicaux et paramédicaux disponibles pour renforcer ses équipes dans les semaines à venir, et à l'appel au volontariat relayé par l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France pour renforcer les effectifs médicaux dans les «clusters» prioritaires.

«C'est une démarche qu'on a élargie à toute la France», a relevé M. Krakovitch. La mesure concerne les TGV --inOui et Ouigo-- et les Intercités, mais pas les TER ni les trains de la banlieue parisienne, qui dépendent des régions.

2h30

Le Canada annonce qu'il n'enverra pas d'athlète aux Jeux de Tokyo cet été.

1H00

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré dans la nuit de lundi à mardi qu’un report des JO de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août prochains, pourrait être envisagé.

dimanche 22 MARS

20H24

91.824 infractions pour non-respect du confinement ont été recensées par le ministère de l'Intérieur, depuis sa mise en place mardi 17 mars.

19h54

La France comptait dimanche soir 674 décès dans des hôpitaux et 7.240 personnes hospitalisées à cause du coronavirus, a annoncé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé (DGS), ajoutant que des décès avaient aussi lieu en ville ou dans les Ehpad.

Cela correspond à 112 décès de plus en 24 heures. Les hôpitaux français accueillent 1.746 cas graves en réanimation et plus de 1.000 personnes ont été hospitalisées au cours de la dernière journée, a-t-il précisé lors d'un point presse. Huit régions sont touchées, la dernière en date étant l'Occitanie.

19h40

Le parlement a adopté le projet de loi d'urgence sanitaire, ce dimanche soir.

Le texte autorise également le gouvernement à prendre des mesures de soutien aux entreprises par ordonnance et acte le report du 2e tour des élections municipales «au plus tard en juin».

L'adoption du texte a pris du retard, en raison de deux points de friction entre Sénat et Assemblée, sur la définition des mesures susceptibles d'être prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et sur la date de dépôt des listes pour le second tour des municipales.

19H25

Les chiffres des Etats-Unis viennent de tomber : plus de 100 morts en 24 heures.

18H55

Angela Merkel, en contact vendredi avec un médecin testé positif au nouveau coronavirus, a «décidé de se placer immédiatement en quarantaine» à domicile, a annoncé dimanche le porte-parole du gouvernement allemand.

La chancelière «fera l'objet d'un test au cours des prochains jours» pour savoir si elle est infectée, a précisé dans un communiqué Steffen Seibert, ajoutant qu'elle «poursuivrait ses activités officielles en quarantaine à domicile» à Berlin.

18h15

Un total de 5.476 personnes ont été tuées par la pandémie de corovavirus en Italie, où 651 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche par la protection civile.

Le chiffre de décès des dernières 24 heures est moindre que celui annoncé samedi (793, un record), mais c'est le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie. Le nombre total de cas positifs a encore augmenté d'un peu plus de 10% (59.158 soit 5.560 de plus que samedi).

17H47

L'Allemagne a interdit, ce dimanche 22 mars, tous les rassemblements de plus de deux personnes, afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

Des exceptions sont toutefois prévues pour les familles et les gens vivant sous le même toit.

La chancelière allemande Angela Merkel et les responsables locaux ont convenu de la mesure lors d'une conférence téléphonique, ce dimanche.

17H42



Le préfet du Gard a indiqué, ce dimanche 22 mars, que tout déplacement sera formellement interdit entre 22 heures et 5 heures, et ce, dès aujourd'hui, à Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze.

17H11

Les autorités grecques ont décidé de placer le pays en confinement général à partir de demain, lundi 23 mars, afin d'endiguer la pandémie de coronavirus.

Des exceptions sont toutefois prévues pour les familles et les gens vivant sous le même toit.

16H27

C'est après plus de trois heures, que les députés et les sénateurs sont venus à bout des différents points de crispations concernant l'état d'urgence sanitaire. Le texte devrait être validé par chacune des deux chambres, en fin de journée, ce dimanche 22 mars.

Parmi l'un des points épineux figuraient le second tour des élections municipales, et notamment concernant la date de dépôt des listes (le 2 juin), si le second tour a lieu le 21 juin prochain.

[Fin de l’audience] La décision du Conseil d’État sur le recours demandant un confinement total de la population (#COVID19) sera rendue aujourd’hui en fin d’après-midi



16H10

Le gouvernement espagnol a annoncé vouloir prolonger le confinement de la population jusqu'au 11 avril prochain.

Le gouvernement espagnol avait pris la décision de placer tout le pays en confinement quasi-total, le samedi 14 mars. Soit plus d'une semaine avant que les Français emboîtent le pas.

Comme en Italie, les habitants doivent rester chez eux - sauf pour aller travailler, faire leurs cours ou se faire soigner. Seuls les commerces essentiels sont encore ouverts. Tout comme les coiffeurs.

15H30

Le porte-hélicoptère amphibie «Tonnerre» de la Marine nationale, arrivé ce dimanche 22 mars dans le golfe d'Ajaccio, est reparti en début d'après-midi vers des hôpitaux de Marseille, avec à son bord 12 patients atteints du coronavirus.

L'objectif étant de désengorger l'hôpital d'Ajaccio de patients atteints de Covid-19 en situation pour certains de réanimation. Car il faut «les transporter en sécurité entre la Corse et le continent», a déclaré le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant, commandant du Tonnerre, dans une vidéo diffusée par la Marine nationale.

13H53

Le nouveau coronavirus a fait au moins 13.444 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT. Plus de 308.130 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 170 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas officiellement diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Depuis le comptage réalisé la veille à 19h00 GMT, 1.702 nouveaux décès et 28.674 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

12h27

L'Espagne a enregistré 394 morts de plus en 24 heures, soit une hausse de 30%.

11H04

Le ministère de la Santé iranien a annoncé dimanche 129 décès supplémentaires causés par la maladie Covid-19, ce qui porte à 1.685 le bilan officiel de l'épidémie de nouveau coronavirus en Iran, pays parmi les plus touchés avec l'Italie et la Chine. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, plus de 1.028 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Au total, 21.638 personnes ont été testées positives à cette pneumonie virale en Iran, a indiqué M. Jahanpour.

10h33

Plus de 300.000 cas de nouveau coronavirus ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 9h00 GMT. Au moins 300.097 cas d’infection, parmi lesquels 12.895 décès, ont été détectés dans 169 pays et territoires, notamment en Chine (81.054 cas, dont 3.261 morts), berceau de la pandémie, et en Italie (53.578 cas), pays le plus durement touché avec 4.825 morts. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une hospitalisation.

Samedi 22 mars

00H20

Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a annoncé, dans une allocution officielle au cours de la nuit, l'arrêt de «toute activité de production» qui ne serait pas «nécessaire, cruciale et indispensable» pour garantir l'approvisionnement de biens essentiels à la population du pays. En l'état, les pharmacies, supermarchés, magasins d'alimentation, services postaux, financiers et d'assurance, ainsi que les transports devraient continuer à fonctionner. «On ne peut pas cacher la réalité qui est chaque jour sous nos yeux. C'est la crise la plus grave traversée par le pays depuis la deuxième guerre mondiale», a-t-il expliqué.

DIMANCHE 22 MARS

21H50

L'Assemblée nationale a voté samedi l'article du projet de loi face au coronavirus permettant l'instauration d'un «état d'urgence sanitaire», au terme d'un âpre débat sur l'encadrement de ce régime d'exception, et l'ajout de sanctions pour non-respect du confinement.

Adopté à main levée après plusieurs heures d'échange, l'article prévoit que l'état d'urgence sanitaire, qui permet de restreindre des libertés publiques (confinement, réquisitions...), doit être instauré dès l'entrée en vigueur de la loi, et pour deux mois dans le cas du coronavirus.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée est notamment revenue sur la rédaction du Sénat qui avait listé les catégories de mesures possibles dans le cadre de ce régime.

Le ministre Marc Fesneau (Relations avec le Parlement) a mis en avant le côté «imprévisible» de la crise. Le texte permet ainsi au gouvernement «en tant que de besoin» de prendre des mesures «limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire».

Raphaël Schellenberger (LR) a prédit que cela «animerait» les discussions entre Assemblée et Sénat dimanche en vue d'un compromis, car cela offre un «pouvoir colossal au gouvernement».

«Vous nous demandez là un effort considérable», a abondé Charles de Courson (Libertés et Territoires), tandis que Boris Vallaud (PS) s'est inquiété d'«un champ absolument infini de dérogations à l'état du droit», Alexis Corbière (LFI) le jugeant aussi «beaucoup trop large».

Coralie Dubost (LREM) a rappelé qu'il s'agissait de lutter contre un virus qui «prospère» plus vite que les débats au Parlement. Jean-Christophe Lagarde (UDI-Agir) a abondé, soulignant le caractère temporaire du régime.

Hors cas actuel du coronavirus, le texte prévoit un déclenchement de l'état d'urgence sanitaire par décret en Conseil des ministres pour un mois, la prorogation ne pouvant être autorisée que par la loi.

Plusieurs élus ont plaidé qu'il fallait un avis du conseil scientifique au préalable. Mais la rapporteure Marie Guévenoux (LREM), comme le ministre, ont d'abord estimé qu'il fallait éviter de telles «rigidités».

Après une suspension de séance, le gouvernement a proposé un amendement de compromis indiquant que «les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques».

Même scénario sur le contrôle parlementaire que le gouvernement voulait restreindre par rapport à ce que le Sénat avait prévu. Après des critiques à droite comme à gauche sur un «mini-contrôle» et une nouvelle suspension de séance, le gouvernement a là encore proposé un nouvel amendement.

Assemblée et Sénat seront informés «sans délai» des mesures prises au titre de l'état d'urgence sanitaire, les deux chambres pouvant "requérir toute information complémentaire" dans le cadre du contrôle.

19h45

La ville de Valence (Drôme) décrète un couvre-feu à partir de dimanche soir, entre 21h et 6h du matin. Pour l'instant, l'arrêté est pris jusqu'au 31 mars. Il s'agit de la dixième ville de France à prendre une telle décision, notamment après Nice qui a ouvert le bal, suivi de Béziers, Perpignan, Montpellier ou encore Menton et Arras, mais chacune applique des horaires qui lui sont propres.

19h16

Le Covid-19 a fait 562 morts en France, soit 112 de plus que vendredi, et 6.172 personnes ont été hospitalisées

18h43

Edouard Philippe a annoncé samedi devant l'Assemblée nationale la suspension générale du jour de carence en cas d'arrêt maladie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire qui doit être prochainement déclaré.

«Je crois nécessaire, pour la seule période de l’urgence sanitaire, de suspendre les dispositifs de jour de carence dans le secteur privé comme dans la fonction publique», a dit le Premier ministre lors d'une déclaration ouvrant l'examen du projet de loi d'urgence répondant à la pandémie de coronavirus.

«C’était le cas pour les confinements et nous élargissons aux arrêts/maladie #Covid_19», a précisé le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique Olivier Dussopt, dans un tweet.

En temps normal, les agents publics ne bénéficient du maintien de leur rémunération qu'à partir du deuxième jour d'arrêt de travail. Ce délai s'étend au quatrième jour dans le privé, même si l'employeur prend généralement l'ensemble en charge du fait d'accords d'entreprise ou de branche.

Ce maintien de la carence avait suscité la controverse ces derniers jours, alors qu'elle avait été supprimée pour les arrêts de travail forcés pour garder les enfants de moins de 16 ans.

La suspension du jour de carence devrait s'effectuer selon un amendement du gouvernement au projet de loi d'urgence examiné à partir de samedi matin à l'Assemblée.

18h12

En Italie, il y a eu près de 800 morts sur un jour, un record. Ce qui porte le bilan à 4.825 personnes tuées par la pandémie de coronavirus dans la péninsule en un mois, selon les chiffres de la protection civile.

Les autorités italiennes ont annoncé 6.557 nouveaux cas positifs, un autre record inquiétant. La région de Milan, la Lombardie (nord), où les services de santé sont débordés, a enregistré la grande majorité des décès (546) et la moitié des nouveaux cas.

16H30

Le Conseil scientifique du gouvernement se prononcera lundi sur la «durée» et «l'étendue» du confinement de la population française face à l'épidémie de coronavirus, a indiqué samedi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Par ailleurs les autorités ont commandé «250 millions de masques» qui seront livrés «progressivement», masques dont la pénurie actuelle notamment pour les personnels soignants alimente une polémique, a précisé le ministre lors d'un point de presse.

«Les Français nous interrogent légitimement sur l'étendue actuelle du confinement et notre capacité à le faire respecter. Ils nous interrogent sur la durée du confinement. J'ai saisi le conseil scientifique (créé par le gouvernement pour le conseiller sur la crise du Covid-19) de ces questions légitimes, il rendra des conclusions lundi», a déclaré le ministre.

Par ailleurs, il a indiqué que la France avait commandé «plus de 250 millions de masques», à destination notamment des personnels de santé, qui dénoncent la pénurie actuelle de ces moyens de protection.

A l'heure actuelle il y a un «stock d’État» de 86 millions de masques, dont 5 millions de masques FFP2 plus protecteurs, le reste étant des masques chirurgicaux, et «nous prévoyons une consommation de 24 millions de masques par semaine», a précisé le ministre.

Pour les deux semaines à venir, a-t-il dit, priorité sera donnée pour ces masques aux personnels de santé en ville comme à l'hôpital et aux personnes intervenant auprès des personnes âgées.

Il a relevé que ces stocks stratégiques «se sont réduits année après année», pour arriver en début d'épidémie à un total de «117 millions de masques pour adultes, aucun FFP2". Le gouvernement avait conscience dès le début que cette situation "allait être une difficulté», a-t-il souligné.

Concernant les autres professions qui réclament la distribution de masques (forces de l'ordre, distribution...) M. Véran a indiqué que le Conseil scientifique serait à nouveau consulté mardi notamment pour évoquer «le mode de répartition des masques».

En ce qui concerne l'usage des tests, le ministre a réaffirmé que le gouvernement entendait se donner les moyens «d'évoluer rapidement sur la stratégie de dépistage» pour pouvoir «multiplier les tests au moment où nous lèverons le confinement».

16h04

Comme à Nice, les villes de Perpignan et de Béziers ont décidé l'instauration d'un couvre-feu avec effet immédiat pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

13H40

La Commission européenne a validé samedi le plan de la France visant à garantir à hauteur de 300 milliards d'euros les prêts accordés par les banques aux entreprises touchées par le coronavirus. Ce soutien de l'Etat français est validé «en vertu du nouvel encadrement temporaire des aides d'État», qui assouplit les règles de l'UE en la matière afin de faire face aux conséquences économiques de l'épidémie, précise le communiqué.

12H34

L'Espagne a enregistré 1.326 décès dus au coronavirus, une hausse de 32% en un jour, a annoncé samedi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le nombre de cas dans tout le pays a progressé de près de 25% depuis vendredi, passant de 19.980 à 24.926. La progression sur 24 heures de jeudi à vendredi avait été de 30% pour le nombre de morts et 16,5% pour celui des cas confirmés. La région de Madrid reste largement la plus affectée, avec 8.921 cas (près de 36% du total), devant la Catalogne (4.203), le Pays basque (1.725) et l'Andalousie (1.515).

12H23

Le nouveau coronavirus a fait au moins 11.401 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT. Plus de 271.660 cas d'infection ont été détectés dans 164 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Depuis le comptage réalisé la veille à 19h00 GMT, 272 nouveaux décès et 12.725 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

11H24

Le ministre du Logement Julien Denormandie a annoncé samedi la mise à disposition de 2.000 places d’hôtel supplémentaires en France pour héberger des sans-abris, ainsi que l'ouverture de trois sites de confinement pour soigner des SDF malades du Covid-19. «Au total, l’Etat débloque une enveloppe d’urgence de 50 millions d’euros supplémentaires pour l’hébergement», a indiqué le ministre dans un communiqué. Le ministère assure travailler «pour identifier des solutions d’hébergement supplémentaires, dans des équipements publics, des hôtels ou des bâtiments devenus vacants».

En Ile-de-France, un hôtel de 170 places dans le XIIIe arrondissement à Paris a déjà été réquisitionné. Et «plus de 1.500 personnes» ont pu également être mises à l’abri via la réservation de chambres d’hôtels par le Samu social de Paris.

11H00

Edouard Philippe a annoncé samedi devant l'Assemblée nationale la suspension générale du jour de carence en cas d'arrêt maladie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire qui doit être prochainement déclaré.«Je crois nécessaire, pour la seule période de l’urgence sanitaire, de suspendre les dispositifs de jour de carence dans le secteur privé comme dans la fonction publique», a déclaré le Premier ministre lors d'une déclaration ouvrant l'examen du projet de loi d'urgence répondant à la pandémie de coronavirus.

«C’était le cas pour les confinements et nous élargissons aux arrêts/maladie #Covid_19», a précisé le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique Olivier Dussopt, dans un tweet. En temps normal, les agents publics ne bénéficient du maintien de leur rémunération qu'à partir du deuxième jour d'arrêt de travail. Ce délai s'étend au quatrième jour dans le privé, même si l'employeur prend généralement l'ensemble en charge du fait d'accords d'entreprise ou de branche.

10H42

L'Iran a annoncé 123 nouveaux décès. Le bilan officiel s'élève désormais à 1.556 morts.

10H23

La République démocratique du Congo a fait état samedi d'un premier décès lié au coronavirus à Kinshasa, le troisième en Afrique subsaharienne, ainsi que de cinq nouveaux cas confirmés, soit 23 au total depuis l'annonce d'un premier cas le 10 mars.

10H17

Les Français se sont précipités comme jamais sur les produits de grande consommation, stockant pâtes et produits d'hygiène lors de la semaine qui a précédé le confinement contre l'épidémie de nouveau coronavirus, confirme samedi le cabinet Nielsen dans une étude. Sur la semaine du 9 au 15 mars, les ventes ont bondi au total de 38% en valeur par rapport à la même semaine de 2019, «une progression jamais vue jusqu'ici», selon cette étude de référence. Les produits alimentaires non périssables (comme les pâtes) et les produits d'hygiène ont rencontré le plus de succès. «Lors de cette semaine atypique, le chiffre d'affaires a dépassé 2,7 milliards d'euros alors qu'en moyenne le chiffre d'affaires hebdomadaire est de l'ordre de 2 milliards d'euros», observe Nielsen.

10H01

L'Etat de New York et plusieurs autres ont décrété vendredi l'arrêt de toutes les activités non essentielles pour faire face à la pandémie de coronavirus, emboîtant le pas à la Californie. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom avait déjà annoncé la veille des décisions similaires et placé la totalité de l'Etat en confinement. Les mesures prises en Californie, dans l'Etat de New York, l'Illinois, le New Jersey et le Connecticut, puis en Pennsylvanie et dans le Nevada, sont plus restrictives que celles annoncées jusqu'ici au niveau fédéral. Les mesures restrictives désormais en vigueur dans sept Etats sont un coup très dur pour l'économie du pays, car à eux seuls, Californie et New York représentent près du quart du produit intérieur brut des Etats-Unis (22,3% en 2018).

9H33

Le médecin réanimateur Antoine Tesniere a été nommé samedi «conseilleur en charge du Covid-19 » au cabinet du ministre des Solidarités et de la santé, selon un arrêté paru samedi au Journal officiel. Professeur de médecine et anesthésiste réanimateur à l'Hôpiyal européen Georges Pompidou (AP-HP), Antoine Tesniere avait déjà été chargé en 2018 par la ministre précédente Agnès Buzyn d'organiser une consultation sur la formation des professionnels de la santé.

Vendredi 20 mars

23h17

Le dispositif de l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme va "monter en puissance" dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a déclaré vendredi soir le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui répondait à des questions d'internautes via Facebook. "L'armée, dans certaines missions, est au côté de nos forces de sécurité intérieure", a-t-il souligné, en précisant que les personnels du dispositif Sentinelle "ne font pas de contrôle de papier mais ils font de la sécurité, ils sont un vrai appui".

22h30

Les Emirats arabes unis ont annoncé vendredi la mort de deux personnes infectées par le nouveau coronavirus, les premiers cas de décès liés à cette maladie dans ce pays du Golfe. Abou Dhabi a enregistré jusqu'ici 140 cas de contaminations, 31 personnes guéries mais aucun décès.

21h11

Le Parlement a adopté définitivement par un ultime vote du Sénat, le projet de loi de finances rectificative, volet financier des mesures d'urgence face à l'épidémie du coronavirus. Le texte a été adopté par 327 voix pour, zéro contre et 16 abstentions (groupe CRCE à majorité communiste). Il anticipe un lourd impact du coronavirus sur l'économie française, avec une récession de 1% du PIB et un déficit public à hauteur de 3,9% du PIB en 2020.

19h33

Le Covid-19 a fait 450 morts en France, soit 78 de plus qu’hier. 5.226 personnes sont hospitalisées.

19h21

A l'instar de nombreux départements français, les préfectures de la Somme, de la Manche et de la Seine-Maritime ont annoncé interdire l'accès aux plages de leur département jusqu'au 31 mars.

19h05

18h47

Plus de 250.000 cas de nouveau coronavirus ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie.

18h37

18h21

Le gouvernement britannique a ordonné la fermeture des pubs, restaurants, cinémas, salles de gym et théâtres.

18h12

En Italie, il y a eu 627 morts sur un jour, un record. La barre des 4000 morts est dépassée.

18h10

Un couvre-feu sera imposé dans les tout prochains jours à Nice dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19.

18h05

Donald Trump a dit ne pas envisager de confinement pour l'ensemble des Etats-Unis.

18h03

Un détenu et neuf personnels de la pénitentiaire ont été testés positifs au coronavirus en France et environ 230 détenus ont été placés en confinement sanitaire, a-t-on appris vendredi auprès de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP).

16h57

Le président tunisien Kais Saied a annoncé un confinement général du pays, sans préciser sa date d'entrée en vigueur ni sa durée, après avoir enregistré une hausse du nombre de malades du nouveau coronavirus

16h47

Christophe Castaner vient de s'exprimer depuis la place Beauvau et notamment expliqué ne pas vouloir pour le moment mettre en place de couvre-feu à l'échelle nationale.

16h24

Plus de 300 millions de jeunes enfants à travers le monde sont privés de cantine en raison de la pandémie de coronavirus, notamment en Afrique où l'école assure souvent l'unique repas de la journée, s'est alarmée vendredi l'ONU. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), une agence onusienne, plus de 860 millions d'enfants et de jeunes, parmi lesquels 320 millions d'écoliers, sont concernés par la fermeture d'établissements dans les pays affectés par la maladie Covid-19. Le PAM estime qu'environ la moitié des 18 millions d'enfants auxquels il assure le repas chaque jour n'y a plus accès.

15h31

Les prestations sociales nécessitant des déclarations de ressources régulières pour y avoir droit, telles que le RSA, l'allocation adulte handicapé (AAH) ou les aides au logement, seront versées automatiquement aux allocataires «dans l'incapacité» d'actualiser leur situation à cause de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

«Toute personne dans l'incapacité de renouveler sa déclaration trimestrielle auprès des services des Caisses d'allocations familiales (CAF) verra le versement des prestations auxquelles elle avait droit jusqu'alors automatiquement renouvelé», ont indiqué dans un communiqué le ministre Julien Denormandie et les secrétaires d'Etat Christelle Dubos et Sophie Cluzel.

15h20

L'impact du coronavirus sur le spectacle vivant privé, en France, s'élève à 590 millions d’euros de pertes de chiffre d’affaires et à 37.900 personnes concernées par un arrêt de leur activité, selon les estimations publiées vendredi par le Prodiss, syndicat de professionnels.

«Le secteur du spectacle vivant est en danger absolu», selon le Prodiss. «Plus que jamais, pour éviter un état d'urgence économique et social pour le secteur du spectacle vivant privé, un soutien conséquent, à la hauteur de la détresse économique du secteur, doit être apporté», insiste Malika Seguineau, directrice générale de cet organe représentatif dans un communiqué.

15h06

La maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement ont annoncé l'interdiction de tout déplacement et rassemblement sur les voies sur berges, les pelouses de l'Esplanade des invalides et du Champ-de-Mars, à partir de vendredi et pour le week-end.

Les riverains, personnes travaillant dans le secteur ou livreurs, pourront déroger à l'interdiction avec les justificatifs nécessaires, ont-ils précisé dans un communiqué commun. Sur les pelouses de l’Esplanade des Invalides, les riverains ne bénéficieront d'aucune dérogation, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

15h05

La Jordanie impose un couvre-feu à partir de samedi et jusqu'à nouvel ordre.

15h02

L'aéroport de Charleroi en Belgique suspendra tout son trafic commercial mardi soir jusqu'au 5 avril, en raison des restrictions de déplacements et fermetures de frontières décidées en Europe en lien avec la crise du coronavirus, a-t-il annoncé vendredi.

«Depuis fin février, le nombre de 'No Shows', autrement dit les passagers ne se présentant pas à l'embarquement, n'a cessé d'augmenter. D'une moyenne initiale de 20%, le pourcentage d'absents est monté aujourd'hui à près de 90%», a expliqué la plateforme dans un communiqué.

14h55

Un eurodéputé polonais a indiqué vendredi avoir été testé positif, devenant ainsi le premier cas connu de contamination par le nouveau coronavirus parmi les députés au Parlement européen.

«J'ai subi un test sur la présence du Covid-19 et il s'est avéré positif. Je reste à l'hôpital et me sens bien», a déclaré sur Twitter Adam Jarubas, eurodéputé et vice-président du Parti paysan polonais PSL (groupe PPE, Parti populaire européen).

14h40

Olivier Véran, ministre de la santé, annonce que jusqu’au 31 mai, les infirmiers libéraux pourront suivre les malades positifs au covid-19 confinés à leur domicile par vidéo, ou par téléphone.

#covid_19 confinés à leur domicile par vidéo, ou par téléphone.



14h27

Les Etats-Unis suspendent la délivrance des visas ordinaires dans le monde.

14h23

Le gouvernement italien envisage de nouvelles mesures restrictives qui pourraient être adoptées rapidement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 3.400 morts dans la péninsule, le bilan le plus lourd au monde. «Dans les prochaines 24 à 48 heures, de nouvelles restrictions sont possibles», a annoncé vendredi le ministre aux Affaires régionales Francesco Boccia, évoquant, entre autres, la possibilité de suspendre les activités en plein air.

14h14

Plusieurs sans-domicile fixe ont été verbalisés par les forces de l'ordre en France, car ils ne respectaient pas le confinement instauré pour lutter contre la propagation du coronavirus, se sont indignées vendredi des associations.

«Nous demandons que des consignes claires soient transmises aux préfets pour que ces sanctions cessent immédiatement», a déclaré à l'AFP Florent Gueguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), qui regroupe 800 associations de lutte contre la pauvreté. Des cas ont notamment été recensés à Paris, Lyon et Bayonne, précisent les associations.

13h51

Six syndicats de La Poste réclament dans un courrier au ministre de l'Economie et au Pdg Philippe Wahl une «discussion au sujet des missions que devrait assurer prioritairement le groupe La Poste» pendant la crise du coronavirus, selon un communiqué vendredi.

Les syndicats (CGT, CFDT, SUD, CFE-CGC, CFTC et Unsa) alertent sur la situation sanitaire et sociale au sein du groupe La Poste, où «les conditions de sécurité sont bien loin d'être maximales», et constatent que «les missions essentielles que La Poste et ses filiales doivent assurer relèvent d'une conception très extensive», avec notamment «l'insistance à vouloir livrer des colis, quelle que soit la nature de ces derniers».

13h40

Dès ce vendredi et tout le week-end, la préfecture de police de Paris prévoit un renforcement des contrôles dans les gares. Pas d'exception au confinement le week-end. Dans un communiqué, le préfet de police de Paris annonce un renforcement des contrôles des attestations dérogatoires dans les gares parisiennes «dès ce vendredi et durant le week-end».

Les voyageurs qui se rendent en gare doivent être munis de leur attestation de déplacement dérogatoire ou de leur attestation d'employeur, justifiant du caractère professionnel de leur déplacement. Mais attention, le préfet de police rappelle que ni les départs en vacances ni les départs en week-end ne font partie des cas visés par l'attestation de déplacement dérogatoire.

Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros pour non-respect des mesures de confinement. Ils ne seront par ailleurs pas autorisé à prendre leur train, prévient la préfecture qui appelle «au civisme et à la responsabilité de chacun afin de lutter efficacement contre la propagation du virus covid-19».

13h30

Le premier couvre-feu sera instauré en France à Nice dès ce soir à 20h. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé sa mesure au JDD.

«Je viens de prendre l'arrêté, a-t-il annoncé au JDD. A partir de 20h, une fois les commerces et pharmacies fermés, plus personne n'a de raison de sortir. Donc on ne sort plus, sauf les personnels spécifiquement autorisés par cet arrêté : personnel médical, ou social pour ceux qui font des visites à domicile de personnes fragiles pour le portage de repas par exemple.»

13h28

Selon un dernier comptage AFP, la pandémie a fait plus de 5.000 morts en Europe.

12h56

L'épidémie de nouveau coronavirus a continué à progresser rapidement en Afrique du Sud pour passer vendredi la barre des 200 cas recensés, ont annoncé les autorités, qui estiment que la maladie pourrait contaminer jusqu'à 60% de la population.

Un total de 202 personnes ont été infectées dans le pays par le Covid-19, contre 150 la veille, a indiqué le ministre de la Santé Zweli Mkhize devant la presse à Bloomfontein (centre).

12h52

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (Libre!) a demandé vendredi à l'Etat que les policiers municipaux puissent eux aussi verbaliser ceux qui ne respectent pas les consignes de confinement.

12h44

En Allemagne, la Bavière devient le premier Etat régional à ordonner le confinement.

12h31

Neuf personnels de la pénitentiaire ont été testés positifs au coronavirus en France et environ 230 détenus ont été placés en confinement sanitaire, a annoncé vendredi à l'AFP la direction de l'administration pénitentiaire (DAP).

11h56

L'Espagne a dépassé la barre des 1.000 décès dûs au coronavirus et s'approche des 20.000 cas, a annoncé vendredi le directeur du centre d'alertes sanitaires Fernando Simon.

Le pays compte 1.002 décès et «au niveau national nous avons 19.980 cas, avec une hausse de 2.833 cas par rapport à hier (jeudi), soit une hausse de 16,5%», a indiqué M. Simon lors d'une conférence de presse.

11h44

La pandémie du nouveau coronavirus a tué plus de 10.000 personnes dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de données officielles vendredi à 10h30 GMT.

Au total, 10.080 décès ont été recensés, la majorité en Europe (4.932) et en Asie (3.431). Avec 3.405 morts, l'Italie est le pays le plus touché devant la Chine (3.248), foyer initial de la contagion, et l’Iran (1.433)

11h43

Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre de la marine nationale sera envoyé à Ajaccio ce week-end pour «l'évacuation sanitaire de patients atteints du Covid-19» vers des établissements de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a annoncé la préfecture de Corse.

Cette mesure prise par le président de la République Emmanuel Macron «a pour but de soulager le service de réanimation du centre hospitalier d’Ajaccio afin d’anticiper la réponse de l’hôpital aux besoins d'hospitalisation des patients les plus graves», précise la préfecture.

11h42

Le confinement ne sera pas levé avant le 13 avril en Autriche.

11h29

149 nouveaux décès comptabilisés en Iran, le bilan officiel monte à 1.433 morts.

11h18

La Malaisie va déployer l'armée pour aider la police à faire respecter le confinement de la population, destiné à enrayer la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le ministre de la Défense Sabri Yaakob, fustigeant ceux qui ignorent les consignes.

11h16

La Belgique enregistrait vendredi 2.257 cas confirmés de nouveau coronavirus, contre 1.795 recensés la veille, et le nombre de décès a bondi de 21 à 37, a annoncé le centre de crise national lors d'une conférence de presse.

Les 462 nouveaux cas ont été enregistrés aux deux tiers en Flandre, le nord néerlandophone où vit la majorité de la population de ce pays de 11,4 millions d'habitants, a-t-il été précisé.

11h08

La ville de Lille a annoncé la fermeture du parc de la Citadelle, son principal espace vert, après avoir constaté des abus malgré les restrictions de déplacements imposées pour limiter la propagation du Covid-19.

11h06

La France n'est qu'au «début de la crise» de l'épidémie de coronavirus mais «l'Etat tient», a insisté Emmanuel Macron vendredi en se rendant dans la Cellule interministérielle de crise, au sous-sol du ministère de l'Intérieur.

Cette réunion, qui sera suivie d'un conseil de défense, doit examiner les aspects sanitaires, de contrôle et de continuité de l'économie, a annoncé le chef de l'Etat dans un bref propos liminaire devant les caméras. «Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour absorber cette première vague, a-t-il déclaré. La crise mobilise tous les aspects de la vie de la Nation».

«L'Etat tient, nous serons dans la durée au rendez-vous», a-t-il assuré en remerciant ses ministres d'être là «matin, midi et soir et nuitamment».

10h47

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé les entreprises à verser une prime défiscalisée à leurs salariés, notamment à ceux qui «ont eu le courage de se rendre sur leur lieu de travail». «J'invite toutes les fédérations, toutes les grandes entreprises qui ont un accord d'intéressement, notamment dans les secteurs vitaux comme l'agro-alimentaire ou la grande distribution, à verser cette prime de 1.000 euros totalement défiscalisée à leurs salariés».

10h37

Les autorités turques ont arrêté 64 internautes accusés d'avoir partagé des contenus «infondés» ou relevant de la «provocation» sur les réseaux sociaux, en lien avec le nouveau coronavirus.

10h21

La Poste va suspendre temporairement ses activités samedi, et donc fermer ses bureaux et annuler les tournées, pour soulager ses troupes éprouvées par l'épidémie de coronavirus, a-t-elle annoncé vendredi.

10h16

La ministre de la Justice Nicole Belloubet, appelée depuis plusieurs jours à libérer des détenus afin d'éviter une crise sanitaire et sécuritaire en prison, a ouvert la voie vendredi à la libération anticipée de détenus malades et d'autres en fin de peine.

Dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, «je vais travailler d'une part sur les détenus malades, qui ont d'autres maladies que le coronavirus, et d'autre part sur les personnes à qui il reste moins d'un mois de détention à faire», a expliqué la garde des Sceaux sur France TV Info. «Nous pouvons procéder là à leur retrait des établissements», a-t-elle ajouté.

10h04

L'Arabie saoudite va suspendre tous les transports publics «dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre le nouveau coronavirus», a indiqué vendredi une source au sein du ministère de l'Intérieur.

09h34

Le géant israélien des médicaments génériques Teva a annoncé qu'il allait fournir gratuitement aux hôpitaux américains dix millions de doses de sa molécule anti-paludique hydroxychloroquine, qui pourrait s'avérer efficace pour combattre la pandémie de coronavirus. La société précise que six millions de doses seront fournies aux hôpitaux américains d'ici au 31 mars, et plus de dix millions d'ici un mois.

09h18

La Bourse de Paris a attaqué la séance d'humeur conquérante (+5,48%) vendredi matin, en partie rassurée par les mesures monétaires massives adoptées par plusieurs gouvernements et banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, pour faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus.

09h09

L'Etat doit rendre un «arbitrage clair» pour garantir l'approvisionnement en masques de protection des pompiers et autres professions «en première ligne» face au coronavirus, faute de quoi ils ne pourront poursuivre leurs missions, a prévenu vendredi la fédération des pompiers.

08h49

130.000 Français sont actuellement bloqués à l'étranger, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.

08h40

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué qu'il était «assez probable» que la période de confinement de quinze jours instaurée en France pour freiner la propagation du coronavirus sera prolongée.

En revanche, la mise en place d'un couvre feu n'est «pour l'instant pas envisagée», a-t-elle dit

04h42

Le Brésil a annoncé jeudi la fermeture à partir de lundi de ses frontières aux ressortissants venus d'Europe, d'Australie et de plusieurs pays asiatiques, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Ces restrictions, valables un mois, concernent les passagers des vols provenant de l'Espace économique européen (Union européenne, Royaume-Uni, Islande, Norvège et Suisse), de la Chine, du Japon, de Corée du Sud, d'Australie et de la Malaisie, qui n'ont pas la résidence au Brésil ou une justification professionnelle ou familiale pour rentrer dans le pays, a précisé un décret ministériel.

04h41

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décidé jeudi soir de placer en confinement la totalité de l'Etat et de ses quelque 40 millions d'habitants pour renforcer la lutte contre la pandémie de coronavirus.

04h10

Pour le deuxième jour consécutif, la Chine n'a rapporté vendredi aucune nouvelle contamination d'origine locale au coronavirus, même si le nombre de cas importés a atteint un record.

L'enrayement de l'épidémie dans le pays asiatique, où le virus a été détecté en décembre, offre un rayon d'espoir à plusieurs autres nations actuellement confinées pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19.

02h55

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a ordonné jeudi soir le confinement de tous les habitants de cette métropole de 4 millions d'habitants, leur demandant de s'abstenir de tout déplacement inutile pour endiguer la pandémie de coronavirus.

«Je prends un décret d'urgence de confinement qui ordonne à tous les habitants de la ville de Los Angeles de rester chez eux et de limiter immédiatement les déplacements non essentiels», a annoncé le maire sur Twitter. «Nous prenons cette mesure d'urgence pour limiter la diffusion du Covid-19 et sauver des vies», a insisté M. Garcetti.

01h39

Le président haïtien Jovenel Moïse a annoncé jeudi les deux premiers cas de coronavirus en Haïti, pays le plus pauvre et le plus densément peuplé de la Caraïbe, dont les autorités ont pris des mesures drastiques pour contenir la propagation de la pandémie.

01h25

Le président argentin, Alberto Fernandez, a décrété jeudi le confinement «préventif et obligatoire» de la population à compter de vendredi et jusqu'au 31 mars, pour lutter contre le coronavirus.

«Il est temps de comprendre que nous sommes en train de prendre soin de la santé des Argentins», a déclaré dans une allocution jeudi M. Fernandez.

L'Argentine compte 128 cas de coronavirus et trois morts.

00h40

Le président américain Donald Trump a annulé le sommet du G7 prévu en juin à Camp David en raison de la propagation du coronavirus à travers le monde, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Jeudi 19 mars

23h18

L'Espagne a ordonné la fermeture de tous les hôtels sur son territoire.

22h27

L'Assemblée a voté à l'unanimité le projet de loi de finances rectificative, volet financier des mesures d'urgence, pour faire face à l'épidémie du coronavirus, avant l'examen de ce texte par le Sénat vendredi.

22h08

L'ensemble des syndicats de policiers représentatifs ont "solennellement" demandé jeudi à Christophe Castaner d'autoriser le port des masques aux agents engagés dans la "guerre" contre le coronavirus et d'équiper tous les services de moyens de protection "indispensables".

20h48

20h19

Le Festival de Cannes n'aura pas lieu du 12 au 23 mai prochains. Un possible report à fin juin est évoqué par les organisateurs.

19h46

Le dernier bilan fait état de 372 morts en France. C’est 108 de plus que mercredi. Il y a désormais 4.761 personnes hospitalisées.

18h52

L’Europe a dépassé la barre des 100.000 cas recensés de nouveau coronavirus, dont plus de 41.000 en Italie, selon un comptage réalisé par l’AFP jeudi soir.

18h50

Les Etats-Unis ont dépassé jeudi la barre des 10.000 cas recensés de Covid-19, et dénombrent 154 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

18h37

L'Italie a dépassé jeudi la Chine pour le nombre de morts du coronavirus, avec 427 décès en 24 heures pour atteindre un total de 3.405, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels.

L'Italie devient donc le premier pays pour le nombre de morts dus à l'épidémie de Covid-19 devant la Chine (3.245), l'Iran (1.284) et l'Espagne (767). L'Italie, qui a enregistré au total 41.035 cas, avait recensé officiellement ses deux premiers morts le 22 février.

18h30

Edouard Philippe annonce le report des réunions de conseils municipaux pour élire les maires

18h08

Le Brésil a fermé jeudi par un décret ministériel pour 15 jours toutes ses frontières terrestres, à l'exception de celle avec l'Uruguay, afin de tenter d'endiguer l'expansion du coronavirus. D'autres pays sud-américains comme la Colombie, le Chili ou l'Argentine ont pris ces derniers jours des mesures plus drastiques, fermant totalement leurs frontières terrestres, maritimes et aériennes.

17h17

Emmanuel Macron a déploré que "trop" de Français continuaient à "prendre à la légère" les consignes de confinement prises pour lutter contre le coronavirus, qui "ne sont pas parfaitement respectées".

"Quand je vois que des gens continuent à aller au parc, à la plage ou à se ruer sur les marchés ouverts", c'est qu'"ils n'ont pas compris les messages" passés par les autorités, a déclaré le chef de l'Etat à des journalistes en marge d'une visite à l'Institut Pasteur à Paris.

16h54

Les Etats-Unis ont approuvé le recours, contre le nouveau coronavirus, à la chloroquine, un traitement antipaludéen qui a "montré des résultats préliminaires très très encourageants", a annoncé jeudi le président Donald Trump.

"Nous allons pouvoir rendre ce médicament disponible quasiment immédiatement", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, estimant que cela pourrait "changer la donne" face à la pandémie.

16h53

Le coronavirus menace la zone euro et l'"avenir politique de notre continent", a prévenu le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

16h41

Les Grands Prix des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco qui devaient se disputer en mai ont été reportés à des dates non précisées, ont indiqué jeudi la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et Formula 1, le promoteur de la F1.

16h37

La basilique du Sacré-Coeur à Paris, située en haut de la butte Montmartre, est complètement fermée depuis lundi en réponse "aux consignes gouvernementales et au strict besoin de confinement de tous", a affirmé son recteur jeudi.

"Si les églises de France restent ouvertes, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre a fermé ses portes", écrit dans un communiqué Mgr Jean Laverton, le recteur de la basilique.

16h09

Emmanuel Macron a annoncé débloquer 5 milliards d'euros en plus sur dix ans dédiés au secteur de la recherche.

15h59

Le prince Albert II a été testé positif au Covid-19. Son état de santé n'inspire aucune inquiétude.

15h21

Au nom du Sénat, son président Gérard Larcher (LR) a salué jeudi à l'ouverture de la séance la «détermination», la «disponibilité»et le «dévouement» des personnels soignants face à l'épidémie de Covid-19.

Après l'Assemblée nationale, le Sénat a repris jeudi après-midi ses travaux dans une configuration réduite et dans le respect strict des mesures barrière: espacement entre les sénateurs présents, comme entre les ministres au banc, désinfection soignée des locaux et matériels... Une bonne cinquantaine de sénateurs étaient néanmoins présents dans l'hémicycle. M. Larcher a assuré l'ensemble des personnels soignants et des équipes de secours engagés dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 du «soutien» et de la «profonde reconnaissance»de la haute assemblée.

«Le Sénat salue leur détermination, leur disponibilité et leur dévouement, face à une crise sanitaire exceptionnelle qu’ils affrontent, en première ligne, dans des conditions particulièrement difficiles», a-t-il déclaré. «Leur attitude exemplaire rend d'autant plus indispensable dans ces moments critiques l'effort de responsabilité, de discipline exigé de chacun», a-t-il souligné.

15h09

Les autorités marocaines ont interpellé une douzaine de personnes accusées de propager sur les réseaux sociaux des «rumeurs mensongères» liées au nouveau coronavirus ou encore d'appeler à la désobéissance civile. Jeudi, une femme diffusant des vidéos sur Youtube contenant de fausses informations a été interpellée, a indiqué la direction de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Au total, depuis début mars, la DGSN a interpellé une douzaine de personnes dans plusieurs villes du pays, a-t-elle affirmé.

14h41

Les Etats-Unis ont appelé le Venezuela à libérer «pour des raisons humanitaires» six anciens responsables du secteur pétrolier vénézuélien, dont cinq ont la nationalité américaine, face à la propagation du nouveau coronavirus.

«Alors que le régime Maduro reconnaît désormais que des cas de Covid-19 apparaissent au Venezuela, nous sommes extrêmement préoccupés par les risques qu'encourent les cinq ressortissants américains et un résident aux Etats-Unis de Citgo qui languissent dans la célèbre prison de l'Helicoïde à Caracas», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué.

14h24

Le gestionnaire des aéroports parisiens ADP va mettre 80% de ses salariés au chômage partiel à partir de lundi en raison de la chute du trafic aérien à Orly et Charles-de-Gaulle, liée aux restrictions de déplacement pour freiner la propagation du coronavirus, a annoncé jeudi la direction à l'AFP.

Le plan, présenté jeudi matin aux syndicats, concerne 80% des 6.295 salariés d'Aéroports de Paris (ADP) et prendra effet lundi avec une demande d'autorisation pour «6 mois», l'intention du groupe étant «d'y recourir le moins possible» en termes de durée, a expliqué Edward Arkwright, le directeur général de Groupe ADP à l'issue d'un comité social et économique (CSE).

14h06

Le gouvernement britannique a assuré jeudi qu'il n'allait pas restreindre les déplacements dans Londres ou pour sortir de la capitale, où la pandémie de coronavirus progresse rapidement, démentant des rumeurs en ce sens. «Nous n'avons aucun projet de fermeture du réseau de transport à Londres», a indiqué le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson.

14h01

La mairie de Bordeaux a pris jeudi un arrêté interdisant ses quais sur les deux rives de la Garonne parce qu'ils restaient «fréquentés anormalement par les promeneurs et joggeurs» malgré «les consignes strictes de confinement et les contrôles».

Après s'être entretenu jeudi matin avec la préfète de Gironde Fabienne Buccio, Nicolas Florian, maire de Bordeaux, a décidé «d'en interdire l'accès aux piétons dès ce jeudi après-midi», a annoncé la ville dans un communiqué. «Des contrôles, effectués par la police municipale, seront intensifiés dans les heures qui viennent», ajoute la ville.

13h47

Un premier hôtel de Madrid a été transformé jeudi en structure médicalisée, afin de traiter les cas les moins graves de coronavirus, ne requérant pas d'hospitalisation, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Cela «permettra d'alléger la pression» dans les hôpitaux et d'y «libérer des chambres», a fait valoir la région de Madrid dans un communiqué.

13h34

L'Allemagne va mobiliser des réservistes de l'armée face à la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quelque 2.300 réservistes et 900 «réservistes sanitaires» se sont déjà manifestés après un premier appel le week-end dernier, a déclaré lors d'une conférence de presse la ministre, précisant que le gouvernement allait lancer de nouveaux «appels très ciblés, et un appel général». L'Allemagne compte quelque 75.000 réservistes.

13h20

L'accès aux plages de l'arc méditerranéen et de la Corse est interdit, annoncent les préfets.

12h57

A Paris, le préfet de police et la maire appellent à «limiter les déplacements au strict nécessaire».

12h45

Les autorités iraniennes ont annoncé jeudi 149 décès supplémentaires dus à la maladie du Covid-19 dans un des pays parmi les plus touchés par la pandémie, avec 1.284 morts au total.

12h43

En raison de l'épidémie de Coronavirus, le concours des grandes écoles Centrale-Supélec est reporté au mois de juin.

12h41

La pandémie de nouveau coronavirus a fait 767 morts en Espagne, progressant de près de 30% en 24 heures, alors que le nombre de cas détectés dépasse les 17.000, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé.

A ce jour 1.107 malades du nouvau coronavirus ont été déclarés guéris, selon le ministère. Le nombre de cas a progressé de 25 % depuis mercredi, et s'établit à 17.147, l'Espagne étant le quatrième pays le plus touché dans le monde.

12h41

La cinquième édition de Vivatech, le grand salon parisien des start-up et de la technologie, n'aura pas lieu mi-juin comme prévu en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs qui ont précisé que des «solutions alternatives étaient à l'étude».

11h50

A l'entrée dans sa deuxième semaine de confinement, l'Italie envisage un nouveau durcissement des mesures, la région d'Émilie-Romagne (Nord) ayant donné le ton en interdisant les activités de plein air comme la promenade ou le jogging.

Par une ordonnance signée mercredi soir, le président de l'Émilie-Romagne, Stefano Bonaccini, autorise désormais «l'usage de la bicyclette» ou les déplacements à pied uniquement pour des raisons médicales, de travail ou pour faire ses course, excluant de fait la course à pied ou la promenade en loisir.

11h49

Emmanuel Macron a exhorté jeudi les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité «dans le respect des règles de sécurité sanitaire», malgré les difficultés provoquées par la crise du coronavirus, selon l'Elysée.

A l'occasion d'une visioconférence avec le Premier ministre Edouard Philippe et plusieurs ministres, le chef de l'Etat a appelé à «la responsabilité 'civique' des entreprises pour poursuivre leur activité lorsque cela est possible» et sur «l'importance pour les salariés des entreprises qui se sont mis en conformité avec les règles sanitaires d'aller travailler sur les sites de production», a précisé la présidence

10h34

Le préfet du Morbihan a interdit par arrêté l'accès aux plages et sentiers côtiers de ce département breton abritant un des premiers foyers de coronavirus, a-t-il indiqué dans un communiqué de presse.

10h18

La barre des 10.000 cas dépassée en Allemagne.

10h03

Le géant de la distribution par Internet Amazon exerce des pressions «inacceptables» sur ses salariés, a estimé jeudi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui a aussi défendu les libraires fragilisés par la crise du coronavirus.

Interrogé pour savoir s'il était normal que des salariés ne soient pas payés s'ils exercent leur droit de retrait pour des raisons sanitaires, le ministre a déclaré au micro de France Inter que «ces pressions sont inacceptables et nous le ferons savoir à Amazon».

09h58

Christophe Castananer a affirmé que les policiers «ne sont pas en risque» face au covid-19 tout en reconnaissant des «dysfonctionnements», alors que des syndicat appellent au droit de retrait pour obtenir des masques de protection.

09h50

09h33

La prolongation du confinement sera «très vraisemblablement nécessaire» a estimé jeudi sur Franceinfo Geneviève Chêne, directrice générale de l'agence sanitaire Santé publique France, précisant qu'il faudrait attendre «entre 2 et 4 semaines» pour observer un changement dans la dynamique de l'épidémie de coronavirus.

Les dynamiques de l'épidémie «dépendent de l'adhésion de chacun aux mesures barrières et de confinement» a-t-elle indiqué, estimant qu'«un freinage important» de l'épidémie devrait pouvoir être observé «dans les 2 à 4 semaines».

09h08

Après l'annonce du plan d'aide de la BCE, la Bourse de Paris ouvre en hausse de 2,11% à 3.833,99 points.

09H06

Jusqu'à 40 stations du métro de Londres sont fermées depuis jeudi à la suite de la recommandation du gouvernement britannique d'éviter tout déplacement non essentiel en pleine pandémie de coronavirus, a annoncé Transport for London (TfL), la régie des transports publics londoniens

09h05

La Russie annonce un premier décès.

08h35

Les mesures de confinement seront prolongées en Italie au-delà du 3 avril, échéance initialement prévue, annonce le Premier ministre Giuseppe Conte.

08h00

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, confirme l'aide de l'armée pour livrer des masques aux hôpitaux.

06h11

L'Australie va interdire l'entrée aux étrangers sauf résidents, annonce le Premier ministre.

05h25

Les écoles, les bars, les restaurants et cinémas seront fermés en Nouvelle-Calédonie après la détection des deux premiers cas de coronavirus dans l'archipel, ont indiqué jeudi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le représentant de l'Etat.

Mercredi soir, les autorités avaient annoncé que deux personnes, arrivées de Sydney la veille pour leur voyage de noces, avaient été testées positives au Covid-19 et placées en isolement à l'hôpital territorial. Il s'agirait, selon la radio locale RRB, d'un couple de métropolitains.

04h29

Deux élus américains ont contracté le nouveau coronavirus, devenant les premiers membres du Congrès à être testés positifs, tandis que la pandémie se propage aux Etats-Unis.

Le représentant républicain Mario Diaz-Balart a indiqué sur Twitter avoir commencé à ressentir des symptômes samedi, au lendemain de sa mise en quarantaine volontaire à Washington. Dans l'Utah, le représentant démocrate Ben McAdams est le second élu du Congrès à avoir été testé positif au coronavirus.

04h20

Le Costa Rica a enregistré mercredi son premier décès du nouveau coronavirus, tandis que le Panama, la Bolivie et le Pérou décrétaient un couvre-feu pour parer à ce fléau, et le Nicaragua et le Salvador faisaiet état d'un premier cas.

Au Costa Rica, l'homme mort du Covid-19, âgé de 87 ans, était en soins intensifs à l'hôpital de la ville d'Alajuela, à 15 km au nord-ouest de San José, a déclaré le ministère costaricain de la Santé dans un communiqué. Le pays enregistre 69 cas de contamination.

02h54

La Chine n'a rapporté jeudi aucune nouvelle contamination d'origine locale au coronavirus, une première depuis le début de l'épidémie, mais les autorités sanitaires ont fait état de 34 cas importés supplémentaires.

Ce nombre de nouvelles personnes contaminées venant de l'étranger est même un record journalier, a indiqué le ministère de la Santé. Il s'agit le plus souvent de Chinois rentrant de pays particulièrement touchés par le Covid-19. Les nouveaux cas importés ont été recensés à Pékin (21), dans la province méridionale du Guangdong (9), à Shanghai (2) et dans les provinces du Heilongjiang (nord-est, 1 cas) et du Zhejiang (est, 1 cas).

01h51

Air Canada a indiqué mercredi qu'elle allait suspendre «graduellement la majorité de ses vols transfrontaliers et internationaux d'ici au 31 mars 2020» après l'annonce de la fermeture temporaire de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, pour enrayer la propagation du coronavirus.

01h46

Le gouvernement brésilien prépare un décret qui permettra aux entreprises de réduire les heures de travail et les salaires pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi le ministère de l'Economie.

Mercredi 18 mars

22h45

Le ministère des Armées a décidé de livrer cinq millions de masques chirurgicaux, a annoncé mercredi la ministre Florence Parly alors que la France en manque cruellement dans la lutte contre le coronavirus. Les masques appartenant à des stocks de l'armée seront mis à la disposition du ministère de la Solidarité et de la Santé, précise-t-elle dans un tweet accompagné de photos de ces stocks. "Chaque effort compte", ajoute-t-elle.

21h33

21h27

Plus de 209.500 cas d'infection ont été détectés dans 150 pays et territoires depuis le début de l'épidémie qui a fait au moins 8.784 morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi soir. La majorité des décès sont recensés en Europe (4.112) et en Asie (3.384 décès).

20h28

4.095 amendes ont été dressées mercredi en France pour non-respect des règles du confinement.

20h04

19h31

La moitié des patients en réanimation ont moins de 60 ans, annoncent les autorités françaises.

19h28

En France, le coronavirus a causé 89 nouveaux décès en 24 heures et 3.626 malades sont hospitalisés, dont 921 en réanimation selon un bilan communiqué mercredi soir par le ministère de la Santé. Au total, ce mercredi, l'épidémie a déjà fait 264 morts. A titre de comparaison, le bilan était de 148 morts lundi et de 175 morts mardi.

18h52

L'OMS appelle l'Afrique à "se réveiller" et se préparer au "pire".

18h38

La lutte contre le nouveau coronavirus constitue "le plus grand défi" qu'ait connu l'Allemagne depuis la Seconde guerre mondiale, a estimé mercredi Angela Merkel.

18h37

Le Royaume-Uni a décidé de fermer ses écoles à partir de vendredi et jusqu'à nouvel ordre pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le ministre de l'Education Gavin Williamson.

18h24

L'Italie vient d'annoncer la mort de 475 personnes en une journée. C'est le pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie.

17h59

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié mercredi le nouveau coronavirus d'"ennemi de l'humanité", alors que plus de 8.000 personnes sont décédées dans le monde depuis son apparition fin décembre en Chine. "Ce coronavirus présente une menace sans précédent. Mais c'est aussi une occasion sans précédent de nous rassembler contre un ennemi commun, un ennemi de l'humanité", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle.

17h40

Le nouveau coronavirus a déjà causé plus de morts en réanimation que la grippe saisonnière en France métropolitaine, et cela en moins de temps, selon les chiffres diffusés mercredi sur la grippe, dont le pic est passé dans la majorité des régions

17h31

L'ancien diplomate belge Patrick Nothomb, père de la romancière Amélie Nothomb, est décédé des suites du nouveau coronavirus à l'âge de 83 ans, a-t-on appris mercredi de source officielle.

17h21

La consommation d'électricité en France recule encore un peu plus avec le ralentissement de l'activité économique, conséquence des mesures de confinement pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué RTE mercredi. Le gestionnaire du réseau à haute tension avait mesuré lundi une baisse de l'ordre de 10% par rapport à un lundi normal de mars. "Aujourd'hui nous sommes sur une tendance de -15%", a indiqué mercredi une porte-parole de RTE.

17h18

L'Allemagne va transformer des hôtels et des grandes halles en hôpitaux afin d'accroître les capacités d'accueil dans les services de soins intensifs de malades atteints du nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement allemand mercredi.

17h16

Le gouvernement fédéral va prendre la "mesure extraordinaire" d'envoyer un "navire-hôpital" à New York pour faire face à l'afflux de patients attendu avec la progression de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi le gouverneur de l'Etat de New York.

16h59

La Russie a annoncé mercredi qu'elle pourrait faciliter la vente des boissons alcoolisées en ligne, en raison de nombreux placements en auto-confinement ordonnés par les autorités pour contenir la propagation du nouveau coronavirus.

15h54

Actuellement fermé, Disneyland Paris a décidé de donner 15 tonnes de nourriture aux Restos du Cœur et au Secours populaire.

15h11

Jusqu'à 25 millions d'emplois pourraient être perdus dans le monde à cause de l'épidémie.

15h08

L’attaquant vedette de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic a annoncé mercredi lancer une collecte de fonds à destination des hôpitaux en Italie, pays européen le plus touché par le nouveau coronavirus. «L'Italie m'a toujours tant donné et, en ces temps dramatiques, je veux rendre encore plus à ce pays que j'aime», a écrit sur son compte Instagram l'ex-international suédois.

«J'ai décidé, avec les personnes qui travaillent avec moi, de créer une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas (...) Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et infirmières qui travaillent chaque jour de manière désintéressée pour sauver nos vies», a-t-il poursuivi. Et de conclure: «Ensemble, chassons le coronavirus et gagnons ce match! Et rappelez-vous : si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus !»

14h57

La préfecture du Morbihan a décidé, à partir de mercredi et jusqu'au 31 mars, d'interdire les locations d'hébergement dans quatre îles, dont Groix et Belle-Ile, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

«Les locations saisonnières de logements et hébergements de tous types et les mises à disposition gracieuses de logements et hébergements de tous types sont interdites», indique la préfecture du Morbihan sur son site internet.

«L’occupation des logements meublés non affectés à l’habitation principale est exclusivement réservée aux propriétaires et, en leur présence, le cas échéant à leurs enfants et à leurs parents», poursuit la préfecture. Les îles concernées par cet arrêté signé mardi par le préfet sont Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic.

14h52

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la fermeture temporaire de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada pour tous les déplacements «non-essentiels».

«Sur la base d'un accord mutuel, nous allons temporairement fermer notre frontière nord avec le Canada pour tous les déplacements non-essentiels», a tweeté le locataire de la Maison Blanche. «Les échanges commerciaux ne seront pas touchés», a-t-il ajouté.

14h49

La Chine a fait parvenir mercredi un million de masques destinés à la France pour combattre la pandémie de Covid-19 au moment où le pays européen fait face à une pénurie, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle. Un lot d'un million de masques médicaux a été acheminé par avion en Belgique. Il s'agit de dons de deux organisations caritatives chinoises destinés à la France pour l'aider à combattre la propagation du nouveau coronavirus, a précisé Chine nouvelle. Le groupe Alibaba, géant chinois du e-commerce, a pour sa part annoncé dans un communiqué l'atterrissage à Liège (Belgique) d'un avion cargo transportant des masques pour plusieurs pays européens dont la France. Aucun chiffre n'a toutefois été précisé.

14h31

Le concours Eurovision de la chanson, qui devait se dérouler en mai aux Pays-Bas, est annulé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

«C'est avec un regret profond que nous annonçons l'annulation du concours Eurovision de la chanson 2020 à Rotterdam», a indiqué dans un communiqué l'organisation de cet évènement suivi chaque année par des millions de téléspectateurs dans le monde.

14h19

L'Allemagne va doubler le nombre de lits d'assistance respiratoire dans les hôpitaux pour assurer la prise en charge de patients atteints du nouveau coronavirus, a annoncé mercredi une porte-parole du gouvernement. «Nous avons pour objectif de doubler (le nombre de lits d'assistance respiratoire), les régions doivent mettre en place ce plan», a indiqué Ulrike Demmer lors d'une conférence de presse. L'Allemagne dispose à ce jour d'environ 25.000 lits de ce type.

13h47

Emmanuel Macron s'est rendu mercredi à l'hôpital Avicenne de Bobigny pour une visite surprise aux équipes de réanimation, afin d'adresser «un message de soutien au personnel soignant», a indiqué l'Elysée.

Accompagné d'une délégation très restreinte et sans presse, il effectue cette visite dans le strict respect des consignes de sécurité, a précisé la présidence. Il n’est pas au contact de patients. Il était équipé d'un masque, ainsi que ses interlocuteurs, et a rencontré médecins et infirmières dans une salle de réunion en respectant les distances de sécurité, selon l'Elysée.

«À nos personnels soignants : vous ne comptez pas vos heures face à cette crise inédite. Nous savons ce que nous vous devons et nous mettrons les moyens nécessaires pour vous aider. Honoré d'avoir été à vos côtés ce (mercredi) matin au service réanimation de l'hôpital Avicenne», a-t-il tweeté après sa visite.

13h25

La pandémie du nouveau coronavirus a tué plus de 8.000 personnes dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de données officielles. Mercredi à 12H00 GMT, 8.092 décès ont été recensés, la majorité en Europe (3.422) et en Asie (3.384), foyer initial de la contagion. Avec 684 nouveaux morts ces dernières 24 heures pour un total de 78.766 cas, l'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement.

13h10

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il tiendrait une conférence de presse dans la journée afin de communiquer une «information très importante»de l'agence fédérale des médicaments concernant la pandémie de coronavirus.

«Je ferai une conférence de presse aujourd'hui pour discuter d'une information très importante de la FDA concernant le Virus Chinois !», a tweeté le président américain, sans donner plus de détails mais en utilisant la formule controversée avec laquelle il désigne le nouveau coronavirus.

La Food and Drug Administration (FDA) est l'organisme fédéral qui supervise notamment la commercialisation des médicaments sur le territoire américain.

12h38

L'inflation tomberait à +0,6% en 2020, selon le projet de loi de finances rectificatif.

12h36

L’Europe a dépassé l’Asie en nombre de décès dus au coronavirus, selon un comptage de l'Agence France Presse.

12h33

Le Bangladesh a annoncé le premier décès dû au nouveau coronavirus dans ce pays densément peuplé de 160 millions d'habitants.

12h32

Le gouvernement veut autoriser la déclaration d'un «état d'urgence sanitaire».

12h24

La moitié des écoliers et étudiants dans le monde privée d'établissement scolaire, annonce l'Unesco.

12h01

L'Iran a annoncé mercredi 147 nouveaux décès dus à la maladie du Covid-19, un record journalier dans un des pays les plus touchés par la pandémie avec désormais 1.135 de morts au total.

11h59

Le ministère de la Culture a annoncé mercredi une «aide d'urgence» de 22 millions d'euros pour différents secteurs cutlurels «frappés de plein fouet» par la crise du coronavirus.

Ce «premier volet d’aides d’urgence» (10 millions d'euros pour la musique, 5 millions pour le spectacle, 5 millions pour le livre et 2 millions pour les arts plastiques) sera suivi par «d'autres mesures spécifiques», a indiqué le ministère qui veut «répondre au risque de disparition des structures culturelles, notamment les plus fragiles».

11h58

L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression spectaculaire en Espagne, deuxième pays le plus touché en Europe, qui compte désormais un total de 13.716 cas et 558 morts, selon le nouveau bilan communiqué mercredi à la mi-journée par les autorités. Plus de 2.500 nouveaux cas et 67 morts ont donc été enregistrés en 24 heures. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a averti devant un parlement quasi vide que "le plus dur restait à venir"

11h53

Un premier centre d'isolement sanitaire dédié aux sans-abri atteints du coronavirus ouvrira vendredi à Paris, a annoncé mercredi le ministère du Logement.

11h37

Le Burkina Faso a enregistré son premier décès lié au coronavirus qui est aussi le premier en Afrique subsaharienne, a annoncé mercredi le coordonnateur national contre l'épidémie.

11h35

Emmanuel Macron rend visite ce mercredi matin à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Une visite surprise destinée à adresser «un message de soutien au personnel soignant», selon l'Elysée.

10h59

Le nouveau coronavirus a fait au moins 7.873 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 9h00 GMT.

Plus de 194.000 cas d'infection ont été dénombrés dans 150 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

10h33

Angela Merkel s'adressera aux Allemands mercredi soir à la télévision, une première.

10h09

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a laissé entendre que le calendrier scolaire pourrait être totalement bouleversé en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

La fermeture de tous les établissements scolaires a été annoncée la semaine dernière jusqu'aux vacances des printemps. Cette période serait-elle susceptible de se prolonger ?

«C'est un cap indicatif, on ne peut être sûr de rien, c'est en fonction de l'évolution de l'épidémie qu'on pourra» décider, a répondu Jean-Michel Blanquer, interrogé sur France info

10h06

La filiale à bas coût d'Air France-KLM, Transavia France, et sa filiale régionale Hop! s'apprêtent à suspendre l'intégralité de leurs vols dans les prochains jours en raison de l'épidémie de coronavirus.

10h02

Le Medef met en garde contre un arrêt de l'activité économique, y compris les secteurs essentiels.

10H00

BMW ferme ses usines en Europe et en Afrique du Sud jusqu'au 19 avril.

09h49

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé mercredi un plan d'aide à la lutte contre le coronavirus, avec une application pour les soignants mobilisables, la mise à disposition de lits d'internat et une aide financière aux cabinets médicaux et aux associations

09h40

Les marchés «où l'on voit des foules et qui ont beaucoup d'étals» seront «amenés à fermer», a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, interrogé par des confrères.

«Les marchés où on va chercher à manger doivent pouvoir continuer de fournir de la nourriture aux personnes», a-t-il d'abord tenu à préciser, mais en revanche «ceux où l'on voit des foules, les marchés qui ont beaucoup d'étals, les marchés où il y a autre chose que de l'alimentaire sont amenés à fermer».

09h01

Le gouvernement l'avait dit, c'est fait : l'amende pour non respect du confinement passe à 135 euros, contre 38 euros hier.

Le décret détaillant la mise en place de cette contravention de 135 euros qui réprime la «violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile», décidée par le gouvernement pour freiner l'épidémie de coronavirus, a été publié au Journal officiel.

Selon le JO, le décret, qui instaure une amende forfaitaire de 135 euros portée à 375 euros avec la majoration entre en vigueur «immédiatement».

08h47

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a appelé les salariés des secteurs essentiels «à se rendre sur leurs lieux de travail», en prenant leurs précautions, pour garantir la «sécurité économique du pays».

«J'invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes, des activités qui sont indispensables au fonctionnement du pays, à se rendre sur leurs lieux de travail», a affirmé le ministre, évoquant les secteurs de l'agroalimentaire, la grande distribution ou encore les déchets.

06h22

La présidente de la Commission européenne a admis que les responsables politiques avaient tous «sous-estimé» l'ampleur du danger représenté par l'épidémie du nouveau coronavirus, dans une interview publiée mercredi par le quotidien allemand Bild.

«Je pense que nous tous, qui ne sommes pas experts, avons sous-estimé au départ le coronavirus», a déclaré Ursula von der Leyen au journal. «Mais entre-temps il devenu clair qu'il s'agit d'un virus qui va nous occuper encore longtemps», a ajouté la présidente de l'exécutif européen.

05h05

Un premier mort du coronavirus a été annoncé mardi au Brésil, où une mobilisation des grandes métropoles a été critiquée par le président Jair Bolsonaro comme relevant d'«une certaine hystérie» préjudiciable à l'économie.

03h48

Le gouverneur de Californie a annoncé mardi que les établissements scolaires de son Etat risquaient de ne pas rouvrir avant les vacances d'été en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Actuellement, près de 99% des établissements scolaires californiens, soit plus de six millions d'élèves au total, ont été fermés pour plusieurs semaines, a précisé le gouverneur Gavin Newsom lors d'une conférence de presse.

03h24

La Chine a fait état mercredi d'une seule nouvelle contamination locale par le coronavirus pour la deuxième journée consécutive, mais avec aussi 12 cas importés.

02h46

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 18/03/2020 - 02:46 UTC+1 | 413 mots Le nouveau coronavirus peut survivre pendant plusieurs heures en dehors du corps humain, sur des surfaces diverses ou même dans l'air, d'après une étude publiée mardi.

00h48

Un tribunal américain a ordonné de reporter de 60 jours une exécution prévue mercredi dans l'Etat du Texas, en raison du nouveau coronavirus.

Mardi 17 mars

23h56

Le laboratoire français Sanofi s'est dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'anti-paludique Plaquenil, pouvant traiter potentiellement 300.000 malades, après des essais jugés «prometteurs» auprès de patients atteints du Covid-19.

23h08

Les Etats-Unis ont atteint mardi la barre des 100 morts. La moitié de ces décès ont été recensés dans l'Etat de Washington, dans le nord-ouest du pays. La pandémie de coronavirus a par ailleurs fait 12 morts dans l'Etat de New York et 11 en Californie.

22h45

A travers ce diaporama photos, revivez la première journée de confinement vécue par la France entière.

22h18

La Turquie a annoncé le premier décès lié au coronavirus dans le pays, où le nombre de personnes contaminées s'élève à 98.

22h07

Le Terminal 2 de l'aéroport d'Orly va fermer mardi à 23H30 selon des mesures de réduction des coûts prises face à la chute du trafic aérien.

21h56

La population belge est invitée dans la mesure du possible à rester à la maison à compter de mercredi à 12H00 jusqu'au 5 avril. Seules seront autorisées les sorties pour aller chez le médecin, pour l'activité physique en plein air et dans quelques commerces jugés essentiels, comme les pharmacies et les commerces d'alimentation.

20h46

La Ligue de football professionnel (LFP) a indiqué qu'elle espérait terminer au 30 juin les saisons de Ligue 1 et Ligue 2, aujourd'hui à l'arrêt face à la pandémie de coronavirus, grâce au report d'un an de l'Euro 2020.

20h45

La décision de maintenir le premier tour des élections municipales le 15 mars était "fondée sur des motifs scientifiques" et elle est "parfaitement assumée", a affirmé mardi sur France 2 le Premier ministre Edouard Philippe. Par ailleurs, il n'a pas exclu mardi des nationalisations, assurant que pour la compagnie aérienne Air France l'Etat était prêt à "prendre ses responsabilités en tant qu'actionnaire".

20h19

Le Danemark a renforcé mardi les mesures destinées à contenir l'épidémie liée au nouveau coronavirus en interdisant les rassemblements de plus de dix personnes et en imposant la fermeture des commerces, à l'exception des supermarchés et des pharmacies.

19h54

19h53

19h46

Blaise Matuidi, champion du monde de football avec l'équipe de France en 2018, a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé mardi son club, la Juventus Turin.

"Le joueur, à l'isolement volontaire à domicile depuis le mercredi 11 mars (...) va bien et est asymptomatique", a précisé la Juventus dans un communiqué. Il y a quelques jours, il partageait la vidéo ci-dessous...

19h28

Selon un dernier bilan, l'épidémie a fait 175 morts en France, dont 7% en dessous de 65 ans. Il y a désormais 7.730 cas confirmés. 2.575 personnes sont hospitalisées.

17h58

L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn confirme avoir alerté le Premier ministre Edouard Philippe sur le risque de report des élections municipales à cause du coronavoris, et regrette l'utilisation du mot "mascarade", dans un communiqué mardi.

"Lorsque j'ai appris l'émergence du Coronavirus en Chine, j'ai eu l'intuition qu'une épidémie pouvait se profiler et ne pas se cantonner à la Chine. C'est vrai, j’ai exprimé mon inquiétude depuis le premier jour parce que c'était mon rôle. J'ai reçu le soutien immédiat du président de la République et du Premier ministre", a ajouté la candidate LREM à la mairie de Paris, qui a déclenché une polémique en affirmant avoir alerté l'exécutif dès janvier sur le risque d'une crise sanitaire.

17h44

Les matchs de préparation à l’Euro 2020 de l'équipe de France contre l'Ukraine et la Finlande, initialement prévus fin mars, ont été reportés, a annoncé mardi Noël Le Graët.

17h33

Les tour-opérateurs français ont décidé de reporter tous les départs prévus jusqu'au 30 avril en raison de la pandémie de Covid-19, quelque 350.000 clients étant concernés pour le seul mois d'avril, a indiqué à l'AFP leur syndicat, le Seto.

17h06

Paris-Roubaix n'aura pas lieu le 12 avril en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi ASO, organisateur de la "reine des classiques" cyclistes. Depuis 1896, année de la première édition, seules les deux guerres mondiales ont eu raison de Paris-Roubaix, l'un des "monuments" du sport cycliste.

16h44

Le tournoi de tennis de Roland-Garros est reporté et aura lieu du 20 septembre au 4 octobre.

16h37

Edouard Philippe sera interrogé mardi au journal télévisé de France 2 de 20H00, a annoncé la chaîne, quelques heures après le début du confinement général.

16h25

La vente de paracétamol, recommandée pour combattre les symptômes dus au coronavirus, sera restreinte en pharmacie et suspendue sur Internet à partir du 18 mars, a annoncé l'Agence du médicament (ANSM). La vente se limitera à une boîte par personne sans symptôme ou deux boîtes en cas de fièvre ou douleurs, ajoute l'agence qui s'inquiète des risques de "stockage inutile" au détriment de ceux qui en ont besoin. Ces mesures s'appliquent aux boîtes de 500 mg et de 1.000 mg.

16h11

Le gouvernement britannique a jugé mardi "raisonnable" d'estimer le nombre de cas d'infections au nouveau coronavirus à 55.000 dans le pays actuellement, contre 1.950 officiellement recensés, et estimé qu'un bilan final de l'épidémie à 20.000 morts ou moins constituerait "un bon résultat".

15h51

En pleine crise du coronavirus, "il n'est pas nécessaire de prendre de décisions radicales", a jugé mardi le Comité international olympique (CIO), à un peu plus de quatre mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

15h28

La Copa America 2020 de football a été reportée à 2021.

15h27

Un premier décès a été enregistré au Brésil, à Sao Paulo.

14h44

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) demande aux pays européens de prendre les mesures les plus «audacieuses», a indiqué mardi à Copenhague le chef de la région Europe de l'OMS, rappelant que l'Europe était l'«épicentre» de la pandémie de nouveau coronavirus.

«Chaque pays, sans exceptions, doit prendre les mesures les plus audacieuses pour stopper ou ralentir la menace du virus», a affirmé Hans Kluge, à la tête de la branche Europe de l'institution. L'OMS Europe, qui s'étend de l'Atlantique au Pacifique, comprend 53 pays aussi hétéroclites que la Russie et Andorre, l'Allemagne et le Tadjikistan.

14h25

La Ligue des champions et la Ligue Europa ont été reportées indéfiniment.

13h49

L'Euro 2020 de football a été officiellement reporté d'un an.

12h52

Les autorités iraniennes annoncent 135 décès supplémentaires, ce qui porte à 988 le bilan officiel de l'épidémie. Le pays compte par ailleurs un total de 16.169 cas de contamination.

12h40

Le recours à l'article 16, donnant des pouvoirs exceptionnels au président n'est «pas envisagé», souligne le gouvernement.

12h17

Lors d'un point presse, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé aux Français d'être des «alliés de la guerre».

12h14

Le Premier ministre Edouard Philippe ouvre la cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur afin de piloter l'ensemble des questions - autres que sanitaires - relatives au confinement général.

12h00

Depuis ce mardi 17 mars, midi, le confinement général de la population est entré en vigueur. Les 100 000 policiers et gendarmes sont en cours de déploiement sur le territoire, comme l'a confirmé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'un point.

11h47

En Espagne, près de 2.000 nouveaux cas ont été enregistrés par les autorités. Le bilan total du nombre de personnes contaminées dépasse les 11.000.

11h38

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé que le gouvernement allait faire inscrire dans la loi l'obligation de désinfecter tous les jours les véhicules de transport public.

11h37

L'Assemblée nationale reprendra jeudi en «format restreint».

11h33

Le gouvernement polonais mis en quarantaine après le test positif d'un ministre.

11h18

Un vice-président du Comité olympique japonais infecté.

10h59

Le sanctuaire de Lourdes ferme ses portes «pour la première fois».

10H17

La France prête à recourir à des nationalisations «si nécessaires», annonce le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

10h07

Le gouvernement italien a annoncé qu'il entendait nationaliser la compagnie aérienne Alitalia.

09H21

Le gouvernement va encore réduire la fréquence des trains en France.

09H14

Le constructeur automobile allemand Volkswagen va fermer «de manière imminente» la plupart de ses usines en Europe pour «deux à trois semaines».

09h12

Au lendemain des mesures gouvernementales, notamment de soutien à l'économie, la Bourse de Paris a ouvert en hausse (+3,93%).

09H09

Airbus a annonce la «suspension temporaire» de sa production pendant quatre jours en France et en Espagne, le temps de mettre en place des «conditions strictes» de sécurité.

09h08

Les capacités de réanimation des hôpitaux du Haut-Rhin sont «saturées» face au «nombre de personnes contaminées qui ne cessent de croître chaque jour», alerte la préfère du Grand Est.

Dans le Bas-Rhin, les capacités de réanimation sont «très largement occupées».

09h00

Il est d'ores-et-déjà possible de télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire, qui sera obligatoire pour justifier des quelques déplacements autorisés. L'attestation est disponible en cliquant ICI.

08h00

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire annonce une aide de 45 milliards d'euros pour les entreprises et les salariés.

La lutte contre le coronavirus est «aussi une guerre économique et financière», qui sera «durable» et «violente».

05h53

En Polynésie française, où 3 cas confirmés ont été recensés, les autorités ont annoncé la fermetude des établissements scolaires.

04h29

A quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote dans l'Ohio pour la primaire démocrate, le gouverneur de l'Etat a annoncé le report du scrutin compte tenu de «l'urgence sanitaire».

02h27

Nicolas Maduro annonce la mise en «quarantaine totale» du Venezuela.

02h20

La Colombie annonce la fermeture de ses frontières à partir de ce mardi 17 mars et ce, jusqu'au 30 mai.

02h04

L'acteur Tom Hanks est sorti de l'hôpital australien, où il avait été placé à l'isolement après avoir été testé positif au COVID-19.

01h26

Amazon va augmenter les salaires des employés des entrepôts dans le monde et recruter 100 000 personnes aux Etats-Unis pour faire face à l'afflux de commandes lié à la crise de coronavirus.