Coronavirus : en Russie, les écoles ont fini par fermer

Les couloirs sont vides mais Vassili Boguine continue d'arpenter l'établissement qu'il dirige : depuis lundi, les écoles russes n'ont plus le droit d'ouvrir à cause du coronavirus mais lui assure s'être préparé et même y voir un côté positif.

Cet homme expérimenté de 64 ans trouve «irréel» le silence qui entoure la Nouvelle école humanitaire, l'établissement privé qu'il a créé au début des années 1990, dans le nord-ouest de Moscou. En temps normal, 200 élèves de six à 18 ans y sont scolarisés.

Mais «ici, ce n'est ni la panique, ni la catastrophe. Et, pour une fois, je suis absolument d'accord avec mon gouvernement», dit-il en souriant.

Après avoir dans un premier temps recommandé aux parents de ne plus emmener leurs enfants en classe, la capitale russe a fini la semaine dernière par ordonner la fermeture des écoles. Le ministère de l'Education a suivi, annonçant deux jours plus tard celle de tous les établissement scolaires en Russie et déplaçant les dates du baccalauréat.

La décision s'imposait avec l'augmentation de jour en jour du nombre des malades du coronavirus : 438 au total mardi sur le territoire russe, dont 262 à Moscou.

Certains enseignants ont toutefois tenu à se déplacer : installés devant leurs ordinateurs, écouteurs sur les oreilles, ils font cours de leur place habituelle à des élèves dont les visages s'affichent sur les écrans.

Cours en ligne

Officiellement, ces trois semaines de fermeture sont des «vacances». En Russie, pas de consignes gouvernementales ou de suivi pédagogique mis en place par les autorités pour assurer les cours. A chacun de s'organiser : Vassili Boguine a déniché une application utilisée pour le travail à distance qui, assure-t-il, fonctionne à merveille et satisfait les parents.

«Les cours en ligne sont sous certains aspects plus efficaces. Dans un cours normal, le professeur peut ne pas remarquer un enfant qui devient moins attentif. Mais avec les visages de tous les enfants en vidéo sur l'ordinateur, cet enfant inattentif est immédiatement repéré», poursuit Vassili Boguine.

Olga Bogoussetvitch confirme : cette enseignante de 33 ans dit «facilement remarquer qui est concentré ou distrait sur les 16 gros plans d'enfants» s'affichant sur son écran.

les écoles fermées jusqu'au 12 avril

«Les enfants sont intéressés, c'est une nouvelle forme de travail pour eux», ajoute-t-elle : «Mais ils se fatiguent d'être tout le temps devant l'ordinateur. Alors, les enseignants organisent des changements d'activités. Aujourd'hui, par exemple, on a fait une gymnastique pour les yeux».

Les écoles de la capitale russe resteront fermées au moins jusqu'au 12 avril mais Vassili Boguine se dit prêt à continuer aussi longtemps que l'exigera la pandémie, au grand soulagement des parents d'élèves.

Dans son grand établissement vide, Vassili Boguine espère quand même un retour rapide à la normale : «Maintenant, le travail est juste un travail alors qu'avant, ce travail était une vie en soit. Je marche dans les couloirs et personne ne crie, personne ne sourit».