Malgré le coronavirus, le mur à la frontière du Mexique reste une priorité aux Etats-Unis

Covid-19 ou pas, mur il y aura. L'administration américaine a récemment confirmé la construction de 240 kilomètres de mur à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale.

Quelques mesures ont été prises pour limiter les risques de contamination des ouvriers, puisque ces derniers travaillent et vivent dans des «quartiers fermés». Cependant, des ingénieurs et autres personnes concernées par le chantier font des allers-retours depuis leurs Etats d'origine. Un fonctionnement qui peut sembler étrange alors que la communauté scientifique appelle au confinement.

«La construction du mur n'a pas été affectée» a d'ailleurs assuré un porte-parole du Service des douanes et de la protection des frontières (CBP). Une volonté de Donald Trump, qui a tweeté ce 23 mars que «c'est pour cela que nous avons besoin de frontières», en faisant mention au virus. Cependant un frein pourrait intervenir puisque la Californie, qui accueille une partie des travaux, a officialisé des mesures de confinement depuis le 21 mars. Une décision qui pourrait être rapidement imitée par d'autres Etats concernés.

THIS IS WHY WE NEED BORDERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

De l'argent mieux utilisé ailleurs ?

Mais si cette construction du mur pourrait rapidement devenir difficile à justifier, c'est qu'elle est particulièrement coûteuse. Le projet de Donald Trump est en effet évalué à plusieurs milliards de dollars. Un budget conséquent alors que le pays entre dans une crise économique importante causée par l'épidémie de Covid-19.

«Cela donne l'impression que notre gouvernement est en pilotage automatique, lançant un projet pharaonique et politisé quand nous devrions faire notre possible pour trouver une réponse rapide», se lamente Adam Isacson, du Bureau de Washington sur l'Amérique Latin (Wola). Nul doute cependant qu'à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, Donald Trump souhaite au maximum tenir sa promesse concernant le mur. Il faut dire qu'il s'agissait de son projet phare en 2016, et le mener à bien pourrait renforcer sa position chez ses supporters. Mais selon ses opposants, les conséquences pourraient vite être dramatiques si l'économie ne s'améliore pas et que cet argent n'est pas utilisé dans la lutte contre le coronavirus.