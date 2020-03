Primaire démocrate américaine : la carte pour voir les résultats en un clin d'œil

Joe Biden ou Bernie Sanders ? Qui des deux candidats encore en lice à l'investiture démocrate va obtenir le droit d'affronter Donald Trump lors de la présidentielle américaine le 3 novembre prochain ? La réponse tombera à l'issue des primaires du parti, au cours desquelles 29 Etats et territoires américains ont déjà voté.

C'est le centriste Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, qui fait largement la course en tête en termes de nombre de délégués, loin devant le sénateur socialiste du Vermont Bernie Sanders. Mais 27 Etats et territoires doivent encore se prononcer, avant la Convention nationale du parti démocrate, du 13 au 16 juillet, lors de laquelle le candidat démocrate à la présidentielle sera officiellement investi.

La carte et les graphiques ci-dessous permettent d'y voir plus clair dans ce processus de nomination assez complexe. Sur la carte apparaissent les Etats américains qui ont déjà voté, colorés différemment en fonction du candidat vainqueur. Le premier graphique est là pour se rendre compte du rapport de force entre chaque concurrent, en montrant le nombre de délégués (les personnes qui voteront lors de la Convention du parti en juillet) obtenus par chacun. Le second graphique montre le vote populaire, c'est-à-dire le nombre cumulé de voix obtenues par chaque concurrent dans tous les Etats qui ont voté.