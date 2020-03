Coronavirus : les bourses mondiales reprennent des couleurs

Le coronavirus fait faire du «yo-yo» aux bourses mondiales. Après un rebond en fin de semaine dernière puis une rechute lundi, les marchés reprennent quelques couleurs ce mardi. Les nouvelles mesures de soutien annoncées par la banque centrale américaine, la levée prochaine du confinement en Chine et la baisse du nombre quotidien de morts en Italie semblent rassurer les investisseurs.

Après s'être manifesté en Asie, où les Bourses chinoises ont clôturé mardi sur des hausses allant de plus de 2% à plus de 4%, l'apaisement gagnait également l'Europe, dont les principales places boursières, mal en point la veille, ont toutes rebondi à l'ouverture.

Paris a démarré en hausse de 4,43%, Londres de 3,95%, tandis que Francfort a bondi de 5,7%. Milan et Madrid progressaient pour leur part de respectivement 3,25% et 3,51% dans les premiers échanges. Tokyo, qui avait déjà fait exception lundi grâce à l'affaiblissement du yen, terminant en nette hausse, a encore accru ses gains mardi pour décoller de plus de 7%.

Annoncé lundi, le «bazooka» de la banque centrale des Etats-Unis n'y est sans doute pas étranger. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a en effet pris de nouvelles mesures spectaculaires (dont l'achat illimité d'obligations ainsi que divers mécanismes d'aide directe aux entreprises, y compris les PME) pour préserver la première économie mondiale des graves conséquences de la pandémie de Covid-19.

De bonnes nouvelles venant de Chine et d'Italie

Un soutien fort qui permet de contrebalancer l'absence d'accord lundi au Congrès américain sur un plan massif de soutien à l'économie américaine, prévoyant 4.000 milliards de dollars (3.700 milliards d'euros) de liquidités pour les entreprises. Les discussions en coulisses se poursuivent, pour parvenir à un vote au Sénat ce mardi.

Les bonnes nouvelles sur le front sanitaire, en particulier en Chine et en Italie, donnent également du baume au cœur aux investisseurs. La ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie de Covid-19, va lever le 8 avril prochain ses restrictions aux déplacements, après plus de deux mois de confinement, ont annoncé mardi les autorités. Les personnes considérées comme saines habitant dans le reste de la province du Hubei bénéficieront de cette mesure dès ce mercredi 25.

L'Italie a de son côté enregistré lundi une deuxième baisse consécutive du nombre quotidien de morts et de nouveaux cas positifs. En 24h heures, 602 décès supplémentaires ont été recensés. Une hausse journalière de 11%, la plus faible en valeur absolue depuis le début de l'épidémie. De quoi alimenter l'espoir prudent d'un ralentissement de la pandémie, bien que la péninsule ait passé lundi la barre des 6.000 morts (6.077).