Coronavirus : les jets privés ont le vent en poupe

Alors que les compagnies aériennes ont vu leurs activités quasiment stoppées par la pandémie, les sociétés de jets privés voient les sollicitations s’augmenter.

Les courriels et les appels téléphoniques continuent d'affluer, s’est félicité Richard Zaher, le PDG d'une compagnie de jets privés basée aux États-Unis. «Les demandes de renseignements ont explosé» de 400%, a-t-il affirmé, soulignant qu'en raison du coronavirus sa société, Paramount Business Jets, avait enregistré un bond d'environ 20 à 25% des réservations.

Un sentiment de peur mêlé aux interdictions de voyager ont conduit ces dernières semaines les compagnies aériennes à considérablement réduire leur offre. Le cabinet d'analyse sur le tourisme ForwardKeys estime que, sur les seuls vols transatlantiques, au moins 3,3 millions de sièges sont en train d'être supprimés.

Londres-New York pour 138.000 euros

Le prix d'un jet privé varie en fonction du type d'appareil, de la région, du nombre de passagers et de la durée du vol. Un aller-retour sur un jet comprenant 12 sièges entre Londres et New York s'élève à environ 150.000 dollars (138.0000 euros) et un aller simple entre Hong Kong et le Japon coûte 71.000 dollars (65.000 euros).

Les clients ont notamment opté pour les jets pour ne pas être confinés avec des centaines d'autres passagers dont ils ne savent rien des antécédents de voyage. Autre avantage de taille des avions privés: les formalités de douane et d'immigration se font à l'écart des terminaux bondés des grands aéroports.

Cependant, les conditions de voyage de plus en plus contraignantes au fil des jours, en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie, finissent par affecter aussi ce mode de déplacement.