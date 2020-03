Coronavirus : l’importance du confinement expliqué en un gif

«Restez chez vous», ce mort d’ordre sauve des vies. Si vous en doutez encore, voici un schéma très simple montrant l’importance du confinement et de la distanciation sociale en cette période de pandémie de coronavirus.

Réalisé par Siouxsie Wiles, microbiologiste de l’Université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, ce gif démontre à quel point la responsabilité de chacun est engagée dans la lutte contre la propagation de la maladie.

Chaque point correspond à une personne qui peut transmettre la maladie à deux ou trois personnes, qui sont ensuite susceptibles de la transmettre à d’autres. Et à la fin de cette chaîne de transmission, on peut voir que des dizaines de personnes, symbolisées par des points roses, ont été contaminées par le nouveau coronavirus.

I explain what level 2 of NZ's #Covid_19 Alert System is in my latest @TheSpinoffTV piece. In her briefing @jacindaardern listed what we all SHOULD do now. I need you to understand that you MUST do them otherwise we'll be at level 4 before we know it. https://t.co/xQSJo9coKN pic.twitter.com/rkUazZhao5

— Dr Siouxsie Wiles (@SiouxsieW) March 21, 2020