Coronavirus : un Américain meurt après avoir avalé du phosphate de chloroquine, un nettoyant pour aquarium

Un Américain de l'Arizona est mort, lundi 23 mars, après avoir ingurgité du nettoyant pour aquarium contenant du phosphate de chloroquine, un principe actif de la chloroquine, ce médicament présenté comme le remède miracle contre le Covid-19.

Son épouse a également été hospitalisée.

Après avoir pris ce produit, le couple a été saisi de nausées et de vomissements.

Interrogée par NBC News, la femme a expliqué que l'idée leur était venue après avoir entendu le président Donald Trump vanter les mérites de ce médicament contre le coronavirus. «Il n'arrêtait pas de dire que c'était approuvé pour d'autres choses. Trump disait que c'était pratiquement comme un remède», raconte-t-elle depuis son lit d'hôpital.

Apercevant le nettoyant pour l'aquarium de sa carpe Koï, elle s'est dit : «J'ai vu ce pot sur l'étagère et j'ai pensé : 'Ce n'est pas ce dont il parle à la télévision'. Alors le couple a avalé chacun une cuillère à café du produit, une dose néanmoins bien trop forte.

Woman in ICU: "Trump kept saying it was basically pretty much a cure."



NBC: "What would be your message to the American public?"



Woman: "Oh my God. Don't take anything. Don't believe anything. Don’t believe anything that the President says & his people...call your doctor." https://t.co/C8EiTQQ3r1 pic.twitter.com/UAOXBNsS4t

