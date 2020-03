Coronavirus : une soirée d'anniversaire au fin fond du Connecticut à l'origine de la diffusion du virus aux Etats-Unis ?

Une simple soirée d'anniversaire serait à l'origine de la plupart des cas de coronavirus dans le Connecticut, et potentiellement au-delà aux Etats-Unis.

Dans un article publié le 23 mars, le New York Times retrace la diffusion du coronavirus dans cet état frontalier de celui de New York, un des plus petits états des Etats-Unis. Dans une petite ville côtière, Westport, un groupe d'amis a semble-t-il propagé la maladie. Le quotidien newyorkais explique comment.

Le 5 mars, une cinquantaine de personnes étaient réunies pour fêter le quarantième anniversaire de l'un des leurs. «Ils ont partagé des souvenirs, un buffet, et à l'insu de tous, le coronavirus», écrit le célèbre quotidien newyorkais, qui qualifie cette soirée de «super-diffuseur» du virus.

A la suite de cette soirée, les convives sont repartis dans leur lieux de résidence, situés ailleurs dans la région, les Etats-Unis, et même le monde puisqu'un participant venait d'Afrique du Sud. Ce dernier a commencé à se sentir malade dans le vol du retour.

Un suivi du virus devenu impossible

Le 11 mars, les autorités sanitaires de la ville, en apprenant la contamination avérée du participant sud-africain et sa participation à la soirée, décident de tester tous les convives : 38 se révéleront positifs. La ville ferme alors ses écoles et la plupart de ses bâtiments publics.