Coronavirus : Yves Saint Laurent, Balenciaga et Gucci se mobilisent pour fabriquer des masques

Protection haute couture pour les soignants : Yves Saint Laurent, Balenciaga et Gucci ont décidé de participer à la lutte contre le coronavirus en lançant la production de masques sanitaires.

Les marques de luxe du groupe Kering ont annoncé leur engagement dans un communiqué. Pour lancer la fabrication dans les ateliers français de Balenciaga et Yves Saint Laurent, il faut d'abord que «les procédés et matières» soient «homologués par les autorités compétentes».

En attendant, Kering s'engage à remettre «3 millions de masques chirurgicaux que le groupe va se procurer en Chine» aux services de santé français. Cela «dans les prochains jours».

Le communiqué stipule également que le géant du luxe français soutient la recherche sur le Covid-19. Il est fait mention d'une «donation financière exceptionnelle» à l'Institut Pasteur, sans plus de précisions.

The Kering Group is playing its part in combating the Covid-19 pandemic in France.



In the days ahead, Kering will provide the French health service with 3 million surgical masks, which the Group will purchase and import from China. pic.twitter.com/exisHPplmH

— Kering (@KeringGroup) March 22, 2020