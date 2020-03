La gravité du nouveau coronavirus est-elle liée au degré d'exposition du malade ?

Avec la mort de plusieurs médecins français en quelques jours, la corrélation entre l'exposition au nouveau coronavirus et la gravité de la forme contractée se pose.

D'autant qu'une étude chinoise publiée dans The Lancet le 19 mars et repérée par franceinfo suggère une telle connexion. Après avoir étudié différents cas, bénins et graves, les chercheurs se sont aperçus que la charge virale était toujours largement supérieure chez les patients dans une situation plus sérieuse. Ce qui signifie grossièrement que les cas graves comptent 60 fois plus de virus dans le sang que pour les personnes avec peu de symptômes. «Cette découverte suggère que la charge virale pourrait être un marqueur utile pour évaluer la gravité et le pronostic de la maladie», expliquent donc les auteurs de l'étude.

Si cela donne donc une piste de travail aux différents chercheurs à travers le monde, il faut encore être patient, l'étude n'ayant eu lieu que sur 76 patients. Cependant, si cela venait à être confirmé, une stratégie visant à diminuer la charge virale du Covid-19 chez les malades pourrait donc entrainer une chute des cas graves, voire une baisse du taux de contagion. Si les virus sont différents, il a par exemple été observé dans le cas du VIH qu'en dessous d'une certaine charge virale, la maladie n'était plus transmissible.

Pas de précipitation

Cette théorie est d'ailleurs défendue par le docteur Raoult, au centre d'une polémique depuis plusieurs jours pour avoir recommandé l'utilisation de l’hydroxychloroquine dans la lutte contre l'épidémie. Selon lui, ce médicament, normalement prescrit pour les malades du paludisme, a pour effet de réduire la charge virale du coronavirus, et donc d'abaisser la gravité des cas. Les avis scientifiques sont cependant très mitigés, notamment en raison du protocole utilisé lors de ses premiers tests, qui s'avère peu orthodoxe.

D'autres médecins assurent en effet que la charge virale n'est pas nécessairement la seule chose à prendre en compte. Elle «constitue un signal d'alerte, mais pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge des malades», selon Alexandre Bleibtreu, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, interrogé par franceinfo.

D'autant qu'une autre étude, publiée par l'Université de Cornwell le 20 mars contredit celle du Lancet. Les chercheurs y assurent n'avoir observé aucune «différence significative dans les charges virales dans les prélèvements nasaux entre les cas symptomatiques et asymptomatiques». Comme c'est souvent le cas en science, il faudra donc attendre des études plus poussées, sur un nombre de cas beaucoup plus important, avant de tirer des conclusions. Un procédé qui se veut qualitatif mais qui prend, malheureusement dans ce cas, beaucoup de temps.