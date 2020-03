Qu'est-ce que l'hantavirus, ce virus qui fait paniquer les internautes ?

En pleine épidémie de coronavirus, la nouvelle est loin d'être passée inaperçue. Un homme de nationalité chinoise est mort, lundi 23 mars, des suites de l'hantavirus. Mais qu'est-ce que ce virus qui affole les réseaux sociaux ?

Tout d'abord pas de panique. Car contrairement au SARS-CoV-2, communément appelé coronavirus, l'hantavirus n'est pas une nouvelle menace.

L'hantavirus, ou plus exactement les hantavirus puisqu'il s'agit d'une famille de virus (comme les coronavirus d'ailleurs, NDLR), est en effet bien connu des scientifiques qui l'étudient déjà depuis plusieurs décennies chez les rongeurs, leur animal réservoir.

Surtout, et contrairement au Covid-19 (la maladie provoquée par le virus SARS-CoV-2), les cas de transmissions interhumaines par hantavirus sont très faibles, pour ne pas dire quasi-nuls.

Le Centre fédéral de contrôle et de prévention des maladies américain (CDC) explique en effet que les cas de passage de l'hantavirus des rongeurs, comme les rats ou les souris, à l'homme se traduisent le plus souvent par un syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH).

