Un paquebot soupçonné de contenir des passagers atteints du coronavirus erre au large du Chili

Un paquebot errait au large du Chili, le lundi 23 mars, car une partie de ses passagers présentent des symptômes grippaux, similaires à ceux du coronavirus.

A bord : 18 000 personnes, passagers et membres d'équipages, dont 42 présentent un état grippal. Il n'y a pas de tests sur le paquebot et ainsi pas de moyens de savoir si les malades sont atteints du coronavirus, ou pas. C'est à cause de cette crainte que le Chili lui interdit d'accoster.

Le paquebot Zaandam, qui a quitté Buenos Aires le 7 mars dernier, avait demandé de débarquer ses malades avant de pouvoir reprendre la navigation vers sa destination prévue, Fort Lauderdale (Floride) aux Etats-Unis. «Malgré la confirmation au préalable que les passagers pouvaient débarquer à Punta Arenas, dans le sud du Chili, afin de prendre l'avion, on ne nous a pas permis de le faire», a rapporté la compagnie Holland America.

les passagers confinés

Plus d'une centaine de passagers sont français, dont les parents de Gurvan Le Pavec, qui a expliqué à l'AFP que «depuis le 15 mars, le bateau est au bord des côtes du Chili, ne sachant pas où il va, tentant plusieurs possibilités sans but précis sur la destination».

Il a également donné des informations sur la situation des passagers : « [depuis dimanche] le premier cas de Covid-19 est suspecté et a conduit tous les passagers à être confinés dans les cabines avec pour seul contact la dépose des repas devant les portes».

Le Chili, qui comptait lundi 23 mars 745 cas de coronavirus et deux décès, a fermé ses frontières terrestres.