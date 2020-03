Amazon : Jeff Bezos vivement critiqué pour avoir créé un fonds de secours pour ses employés

Une avalanche de critiques sur la toile internet. Jeff Bezos fait polémique après avoir créé un fonds de secours auquel les citoyens peuvent participer, pour ses employés qui continuent d'assurer les livraisons d'Amazon durant l'épidémie de coronavirus, aux Etats-Unis.

L'«Amazon relief fund» a été créé avec 25 millions de dollars de la société de commerce électronique. «Bien que nous n'attendions pas que quelqu'un le fasse, vous pouvez faire un don volontaire au fonds si vous le souhaitez», est-il écrit sur le site web dédié à cette opération. Selon le site Popular Information, ce texte serait une nouvelle version, Amazon ayant modifié la formulation qui encourageait initialement les personnes à faire des dons.

Mais cette initiative n'a visiblement pas plu aux internautes, qui ont pointé du doigt la richesse du géant américain et de son fondateur.

«Jeff Bezos est la personne la plus riche du monde et demande aux Etats-Unis de participer au fonds de secours mis en place pour ses employés. Prends une partie des profits de ta société multimilliardaire et finance ce fonds toi-même», s'indigne une internaute anglophone sur Twitter :

#JeffBezos is richest person in the world and is asking US to donate to the relief fund for his employees. Take some of the profit from your TRILLION dollar company and fund it yourself.

— Rachael Dewstow (@Slapshot_Kirby) March 25, 2020