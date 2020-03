Le consultant médical de «Contagion» testé positif au coronavirus

Le consultant médical de «Contagion» - film catastrophe de Steven Soderbergh dont on parle beaucoup depuis le début de la crise du coronavirus - a été testé positif au coronavirus.

Ian Lipkin, épidémiologiste et enseignant chercheur au Centre infection et immunité de l’université de Columbia, a annoncé la nouvelle lors d’un entretien pour Fox Business. «Si cela peut me toucher, cela peut toucher n’importe qui», a-t-il déclaré. «L’expérience a été éprouvante».

Le test a été effectué ce 23 mars, confie-t-il. Il s’était de lui-même mis en quarantaine pendant deux semaines en janvier dernier après un voyage de recherche en Chine sur le Covid-19. Il alerte sur le fait que le virus est capable de résister longtemps, en outre sur son caractère potentiellement endémique.

Pour le scientifique, la stratégie du confinement demeure, à ce jour, la meilleure solution pour freiner la propagation du virus, et encourage Donald Trump à mettre l’ensemble des Etats-Unis en quarantaine.