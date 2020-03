Coronavirus : «Ca fait terriblement mal», l'effroyable témoignage vidéo d'un Britannique

Les images le montrent désespérément malade, bien loin de l'homme facétieux qu'il semblait être encore il y a peu et, comme le montrent ses photos publiées sur les réseaux sociaux. Andy Hardwick, un Britannique de 51 ans atteint par le coronavirus, a mis en ligne une vidéo déchirante pour inciter les gens à prendre la maladie Covid-19 au sérieux.

Le dos collé au mur, vêtu d'un sweat-shirt gris et le souffle court, l'homme visiblement très souffrant énumère un à un les symptômes qui le frappent et décrit l'expérience vraisemblablement très traumatisante qu'il traverse.

«Je suis un homme d'une cinquantaine d'années, normalement en forme et en bonne santé. Je vais à la gym au moins trois fois par semaine et ne souffre d'asthme qu'occasionnellement», dit-il face caméra.

«Mais aujourd'hui ma colonne vertébrale me fait mal, mon dos me fait mal, mon cou me fait mal, j'ai du mal à parler et suis essoufflé dès que j'essaye de me déplacer. Ca fait terriblement mal, au point que j'arrive à peine à lever la tête de mon oreiller», explique ensuite Andy Hardwick dans une vidéo partagée sur Facebook par sa femme, Nicola, dimanche 22 mars, et partagée depuis des milliers de fois.

D'après le quotidien britannique The Guardian, ce sont justement sa famille, ainsi que ses amis, qui ont exhorté Andy à faire une vidéo pour alerter la population sur le Covid-19, pour dire au plus grand nombre que la maladie peut être grave, qu'il faut respecter le confinement, et ne pas la prendre à la légère.

«Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi»