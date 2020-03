Coronavirus, en direct : les Etats-Unis ont le plus grand nombre de cas recensés dans le monde

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 1.696 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 23.000 morts à travers le monde, pour plus de 500.000 cas recensés.

> Les déplacements sont réduits partout en France jusqu'à nouvel ordre

22h41

Les Etats-Unis ont dépassé jeudi l'Italie et la Chine et sont devenus le pays du monde à compter le plus de cas recensés d'infection au nouveau coronavirus, selon les données du New York Times.

Les Etats-Unis, qui sont le pays où la pandémie progresse le plus rapidement, ont comptabilisé au moins 81.321 cas, selon les chiffres du quotidien américain. L'Italie dénombrait jeudi 80.539 cas et la Chine 81.285, selon un comptage de l'AFP.

22h29

Les 27 dirigeants de l'UE ont décidé jeudi de donner 15 jours aux ministres de la zone euro pour trouver une riposte économique commune à la crise provoquée par le coronavirus, selon des sources européennes.

Après plus de six heures de discussion par visioconférence, les chefs d'Etat et de gouvernements des 27 pays de l'UE sont parvenus à un accord sur un projet de déclaration commune pour lutter contre la crise provoquée par le virus, ont ajouté ces mêmes sources. L'Italie avait menacé de bloquer le sommet si elle n'obtenait pas une réponse plus robuste que celle envisagée.

22h20

Plus de 225.000 procès verbaux ont été dressés par les forces de l'ordre pour non-respect des mesures du confinement depuis leur mise en oeuvre, a déclaré Christophe Castaner jeudi sur France 2.

Depuis la mise en place de strictes mesures de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le 16 mars, environ 3,7 millions de contrôles ont été réalisées dans toute la France, a précisé le ministre de l'Intérieur, qui a estimé que le confinement devrait se "poursuivre tant que nous n'aurons pas gagné le combat contre le virus".

21h54

Emmanuel Macron réunit les partenaires sociaux vendredi en audioconférence à 11h00, pour discuter notamment des moyens de concilier poursuite de l'activité économique et protection des salariés pendant l'épidémie de coronavirus, alors que les dérogations au droit du travail inquiètent les syndicats.

Cette réunion a pour but "d'échanger avec les partenaires sociaux sur les difficultés rencontrées par les salariés et les entreprises depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement, de faire le point avec les salariés et les chefs d'entreprise sur les mesures de protection au travail contre le coronavirus et de faire connaître à l'ensemble des acteurs les mesures et dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement pour les entreprises et les salariés dans le contexte de la crise", précise l'Elysée.

21h34

Edouard Philippe réunit vendredi matin le gouvernement au grand complet pour une visioconférence sur l'épidémie du coronavirus depuis la Cellule interministérielle de crise, installée au sous-sol du ministère de l'Intérieur, a indiqué Matignon jeudi.

"Le Premier ministre réunira l'ensemble des membres du Gouvernement pour un échange sur les décisions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 et sur les conditions de leur mise en œuvre", a indiqué Matignon, précisant que ces réunions seront organisées à un rythme hebdomadaire. Edouard Philippe prendra la parole à l'issue de la réunion, prévue de 08h30 à 09h00.

21h02

Une quinzaine d'Etats américains ont écrit jeudi au président Donald Trump pour lui demander de lever l'interdiction de recherche publique sur des tissus foetaux, afin d'augmenter les chances des médecins de lutter contre la pandémie de coronavirus.

"Développer un vaccin et des traitements thérapeutiques contre le virus doit être la priorité numéro un. Pour atteindre cet objectif, nous devons faire en sorte que les scientifiques et médecins aient accès aux ressources nécessaires", a expliqué dans un communiqué le procureur fédéral de Californie, Xavier Becerra.

20h53

Les sportifs qualifiés pour Tokyo-2020 le restent pour les Jeux olympiques 2021.

20h48

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte n'accepte "pas le projet préparé" lors d'un sommet par visioconférence pour trouver une réponse économique commune à la pandémie de coronavirus, selon des sources gouvernementales italiennes.

L'Italie souhaite que l'Union européenne se dote "d'instruments financiers novateurs et réellement adaptés à une guerre", selon l'agence italienne Agi qui cite l'entourage du Premier ministre. Dans cette riposte à la catastrophe économique qui menace l'UE, s'affrontent les tenants d'une plus grande solidarité financière, les pays du sud, moins vertueux en matière budgétaire, et ceux du nord.

20h30

Jean-Luc Mélenchon, numéro un des Insoumis, a pris jeudi la défense de Didier Raoult contre les "belles personnes", dans un blog entièrement consacré au professeur de médecine de Marseille dont le traitement préconisé contre le coronavirus suscite de l'espoir mais divise le monde médical.

"Le tableau fait de ce professeur, présenté comme un sauvage malpoli et provocateur, m'a évidemment tapé dans le nez", car "je connais trop bien l'odeur de la peinture dont dispose la bonne société, ses médias et ses plumes à gage", écrit le député de Marseille.

20h17

L'Afrique du Sud doit rejoindre dans la nuit de jeudi à vendredi les 3 milliards d'humains de la planète déjà appelés à rester chez eux pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus, tout comme la mégapole de Kinshasa un jour plus tard. Le pays le plus industrialisé d'Afrique est, de loin, le plus touché par le Covid-19 sur le continent, avec 927 cas officiellement recensés depuis l'apparition du virus en Chine en décembre.

20h02

Chaque soir à 20h, le pays tout entier se poste à sa fenêtre pour applaudir les soignants mobilisés contre l'épidémie de coronavirus.

Longues minutes d’applaudissements devant l’Hopital Ambroise Paré.





Les habitants remercient depuis leurs fenêtres les soignants qui luttent contre le #COVID2019 #Coronavirus#OnApplaudit #ConfinementJour10 pic.twitter.com/HsLUI0Te5l — Clément Lanot (@ClementLanot) March 26, 2020

19h43

Jérôme Salomon annonce que le Comité consultatif national d'éthique va être saisi "en urgence" sur la question de l'isolement préventif dans leur chambre des résidents des Ehpad.

19h34

1.696 morts, dont 365 en 24 heures et 29.155 cas en France, annonce Jérôme Salomon. "Une adolescente de 16 ans en Ile-de-France" est également décédée, annonce le directeur général de la santé.

Le nombre de morts en France a progressé de 365 en 24 heures, ce qui constitue une accélération par rapport au bilan de la veille (231 cas supplémentaires annoncés hier soir).

19h18

115 nouveaux morts ont été recensés au Royaume-Uni en un jour, 578 au total.

18h55

Sur Twitter, la préfecture de police fait part avec émotion du décès d'un de ses agents, qui avait contracté le covid-19.

C'est avec émotion que nous apprenons le décès de l'un de nos collègues qui avait contracté le Covid19. L'ensemble des personnels de la PP s'associe à la tristesse de sa famille et de ses proches. Malgré notre peine, nous poursuivons notre mission au service de nos concitoyens. pic.twitter.com/2y8VY2ik8R — Préfecture de Police (@prefpolice) March 26, 2020

18h44

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 15.000 personnes en Europe, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 17H00 GMT.

Au total, 15.500 décès ont été recensés en Europe, dont la majorité en Italie (8.165) et en Espagne (4.089), pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19, ainsi qu'en France (1.331). Avec 268.191 cas de contamination officiellement déclarés, l'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement.

18h35

La 104e édition des 500 Miles d'Indianapolis, initialement prévue de le 24 mai, a été reporté au 23 août, en raison de la pandémie de coronavirus, ont conjointement annoncé jeudi l'IndyCar et l'Indianapolis Motor Speedway, promoteur de la course.

C'est la première fois que la mythique course automobile, la plus suivie aux Etats-Unis avec quelque 300.000 personnes présentes chaque année autour de "l'ovale", et remportée l'an passée par le Français Simon Pagenaud, se disputera à un autre mois que celui de mai.

18h10

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi, à l'issue d'un sommet virtuel du G20, augmenter de 210 millions de livres (environ 230 millions d'euros) sa contribution aux efforts internationaux pour trouver un vaccin au nouveau coronavirus.

Avec ce nouvel apport, sa participation au financement de la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI) est portée à 544 millions de livres, ce qui fait du Royaume-Uni "le plus important contributeur" à ce groupement, a précisé le gouvernement britannique dans un communiqué.

18h06

Benny Gantz, le rival du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a appelé jeudi à la formation d'un "gouvernement d'urgence et d'union" pour gérer la crise du nouveau coronavirus, aussitôt après son élection à la tête du Parlement.

"J'envisage la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'urgence (...)", a déclaré dans un discours M. Gantz, élu dans le cadre d'un potentiel accord de partage de pouvoir avec M. Netanyahu. "Nous vivons des circonstances exceptionnelles qui appellent à des décisions exceptionnelles".

17h44

La Bourse de Paris termine en hausse de 2,51% à 4.543,58 points.

17h13



Le Real Madrid va mettre à disposition son stade Santiago Bernabeu pour entreposer du matériel médical destiné à lutter contre le coronavirus en Espagne, deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie, a annoncé jeudi le club.

En collaboration avec le Conseil supérieur des sports, "le stade Santiago Bernabeu sera transformé en espace adapté pour stocker les dons en équipements sanitaires destinés à lutter contre cette pandémie", déclare dans un communiqué le club aux 13 titres en Ligue des champions.

Le Real Madrid centralisera en particulier les dons des entreprises et associations du secteur sportif dans son enceinte de 81.000 places avant de les remettre aux autorités sanitaires espagnoles.

17h08

Le nombre de morts du coronavirus dans l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, a fortement augmenté en 24 heures, avec 100 décès supplémentaires, soit 385 recensés depuis le début de l'épidémie, a indiqué jeudi le gouverneur de l'Etat.

Jeudi matin, l'Etat de près de 20 millions d'habitants avait enregistré plus de 37.000 cas confirmés de la pandémie, a précisé le gouverneur Andrew Cuomo lors d'un point presse. Le nombre de morts aux Etats-Unis avait dépassé les 1.000 mercredi soir.

16h57

Le nombre de contaminations par le nouveau coronavirus officiellement recensées en Afrique du Sud a encore fait un bond jeudi pour atteindre 927 cas, contre 709 cas la veille, a annoncé le ministre de la Santé Zweli Mkhize.

Le président du pays Cyril Ramaphosa a ordonné lundi un confinement national de trois semaines à compter de vendredi 00h00 locales (22h00 GMT jeudi) afin, a-t-il dit, de "prévenir une catastrophe humaine aux proportions énormes".

16h39

En Afghanistan, près de 10.000 prisonniers ont été libérés pour éviter une propagation du coronavirus, ont annoncé les autorités.

16h19

La chloroquine pourra être prescrite aux malades du Covid-19, selon un décret publié ce jour au journal officiel : «Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.»

Ce médicament à base hydroxychloroquine, dérivé de l'antipaludéen chloroquine, n'est pas utilisable «dans la prise en charge du Covid-19 en (médecine de) ville», a toutefois souligné l'agence du médicament l'ANSM auprès de l'AFP, alors que ce médicament fait actuellement l'objet d'une demande massive.

Le décret prévoit notamment la limitation de la délivrance du Plaquenil en officine à ses indications médicales strictes (polyarthrite rhumatoïde, lupus, et en prévention des lucites - allergies au soleil), et l'interdiction de l'exportation des spécialités contenant de l'hydroxychloroquine, mais aussi des médicaments contenant l'association lopinavir/ritonavir, antiviraux eux aussi expérimentés contre le Covid-19.

Didier Raoult, le médecin qui avait réclamé l'utilisation du médicament antipaludéen pour traiter le Covid-19, s'en est félicité sur Twitter.

Dans le cadre de l'urgence sanitaire, l'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du COVID-19. Merci à @olivierveran pour son écoute.https://t.co/NX2H6iwI07 — Didier Raoult (@raoult_didier) March 26, 2020

16h11

Le premier train sanitaire affrété par la SNCF pour transporter 20 patients depuis Strasbourg jusqu'à quatre hôpitaux de l'ouest de la France est arrivé jeudi en gare d'Angers un peu avant 16H00, a constaté un photographe de l'AFP.

Dix patients sont pris en charge par le Samu et doivent être hospitalisés pour six d'entre eux à Angers, tandis que les 4 autres seront conduits par la route à l'hôpital du Mans.

Parti jeudi matin de Strasbourg pour soulager les hôpitaux de l'est de la France, le train a pour terminus la gare de Nantes, où les dix autres patients seront repartis entre les hôpitaux de Nantes pour six d'entre eux et de la Roche-sur-Yon pour les quatre autres.

15h42

Le G20 va injecter 5.000 milliards de dollars dans l'économie mondiale.

15h17

Le gouvernement nigérian a averti jeudi que le pays le plus peuplé d'Afrique pourrait être rapidement confronté à une "explosion" des cas de coronavirus si les personnes ayant été exposées n'étaient pas détectées rapidement.

Le pays d'environ 190 millions d'habitants n'a officiellement enregistré à ce jour que 51 infections et 1 décès, mais les tests sont très limités.

15h

Troisième groupe hospitalier de France, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) attend "une vague" de malades du coronavirus dans les prochains jours, avant un pic début avril, où la prise en charge en réanimation atteindra ses limites.

"Pour le moment la sollicitation est encore en-dessous de ce que nous attendons", a déclaré jeudi lors d'un point presse téléphonique le directeur général de l'AP-HM, Jean Olivier Arnaud. L'afflux "va vraisemblement commencer dans les 72 heures" et atteindre "son maximum en fin de semaine prochaine", a-t-il ajouté.

14h57

La foire d'art contemporain Art Basel reporte son édition 2020 à septembre.

14h42

Le nouveau coronavirus, qui a poussé des milliards de personnes au confinement, empêche la vaccination de nombreux enfants, les conséquences s'annonçant particulièrement graves pour les plus pauvres d'entre eux, qui vivent dans des pays en conflit ou affectés par des catastrophes naturelles, a averti l'Unicef jeudi.

"La distanciation physique conduit les parents à prendre la décision difficile de reporter les vaccinations de routine", dans un contexte de "rareté" des produits médicaux du fait de chaînes d'approvisionnement sous tension et des "perturbations dans les transports", a observé Henrietta Fore, la directrice de l'Unicef, dans un communiqué.

13h53

La pandémie de nouveau coronavirus a fait exploser les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis, avec plus de trois millions de personnes supplémentaires qui ont demandé à en bénéficier la semaine passée, un record historique, a indiqué le département du Travail jeudi.

13h46

Un surveillant pénitentiaire de la prison d'Orléans-Saran, qui était confiné chez lui depuis quelques jours pour suspicion de Covid-19, est décédé dans la nuit, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de la Justice.

Cet homme de 54 ans, mort à son domicile, aurait fait un arrêt cardiaque, a-t-on ajouté de même source.

Il était en arrêt depuis plusieurs jours car il présentait des symptômes du Covid-19 mais n'avait pas été testé.

13H43

La Chine a annoncé une réduction drastique des vols internationaux.

13h27

Le groupe agroalimentaire français Danone a annoncé jeudi "garantir" les emplois et salaires de tous ses salariés dans le monde pour trois mois face à l'épidémie de coronavirus, et le suisse Nestlé a pris des mesures similaires.

"Tous les contrats de travail chez Danone, tous les salaires, mondialement, sont garantis pour les trois prochains mois", a annoncé Emmanuel Faber, PDG du groupe français qui emploie plus de 100.000 personnes dans le monde, dont 9.000 en France, lors d'un entretien à la radio RTL.

13h14

Emilie Bonnivard, députée (LR) de la Savoie, a annoncé jeudi avoir déposé une proposition de loi pour attribuer la légion d'honneur à titre posthume à tous les personnels morts du Covid-19 en soignant et s'occupant des autres.

"Comme tous les Français, à mon petit niveau, je suis sur mon balcon à 20h00 pour les applaudir. Ce serait bien que cette reconnaissance populaire se traduise par la plus haute reconnaissance de la Nation envers ceux qui donnent leur vie", a déclaré à l'AFP la députée, qui a elle-même été malade à l'instar d'autres députés.

12h56

Un homme a été inculpé en Irlande du Nord après avoir toussé sur des policiers qui l'arrêtaient en affirmant être infecté du nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la police de la province britannique.

Les faits se sont produits mercredi lorsque la police a été appelée dans le nord de Belfast pour un incident domestique.

Alors que les agents tentaient d'arrêter un homme pour agression, ce dernier a déclaré être contaminé par le nouveau coronavirus et a toussé volontairement sur les deux officiers chargés de son arrestation, a précisé le Service de police de l'Irlande du Nord (PSNI).

12h39

Les hôpitaux publics de Londres sont confrontés à un "tsunami continu" de malades graves du nouveau coronavirus tout en devant pallier une proportion "sans précédent" de personnel souffrant, a assuré jeudi un responsable du système public de santé britannique.

Après avoir "massivement" augmenté la capacité d'accueil en soins intensifs ces dernières semaines, les établissements hospitaliers de la capitale britannique doivent faire face à "une explosion" du nombre des "patients gravement malades", "une sorte de tsunami continu", a déclaré Chris Hopson sur BBC Radio 4.

Cette tension est accentuée par le fait que la proportion de membres du personnel soignant absents pour maladie est de "30%, 40% et à certains endroits même 50%", a poursuivi Chris Hopson, qui parle d'un taux d'absence "sans précédent".

12h30

Plus de 250.000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, dont plus de la moitié en Italie (74.386) et en Espagne (56.188), selon un comptage réalisé par l’AFP jeudi à 12h00 GMT.

Avec au moins 258.068 cas, dont 14.640 décès, l’Europe est le continent le plus touché par la pandémie, devant l’Asie (100.937 cas dont 3.636 décès), foyer initial de la contagion. Ce nombre de cas officiellement diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction de celui réel des contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les personnes nécessitant une prise en charge hospitalière.

12h16

L'Allemagne a augmenté le nombre de dépistages du Covid-19 à 500.000 par semaine, cette détection précoce aidant en partie à maintenir le nombre de décès à un niveau relativement bas, a déclaré un virologue jeudi.

"La raison pour laquelle l'Allemagne compte si peu de décès par rapport au nombre de personnes infectées peut s'expliquer par le fait que nous faisons beaucoup de diagnostics en laboratoire (...) Nous effectuons un demi-million de tests chaque semaine en Allemagne", a expliqué lors d'une conférence de presse Christian Drosten, virologue et directeur de l'hôpital de la Charité à Berlin.

12h01

Le gouvernement espagnol a annoncé que plus de 4.000 morts et de 56.000 cas ont été comptabilisés en Espagne.

11h41

L'ensemble des syndicats de police, tous grades confondus, a lancé jeudi "un avertissement solennel" au ministre de l'Intérieur concernant le manque de masques à disposition des fonctionnaires, en menaçant de suspendre les contrôles.

Dans un communiqué commun, l'intersyndicale prévient que "si les moyens de protection font défaut dans les services, les policiers ne feront que les missions réellement urgentes et ne procèderont plus au contrôle du confinement".

La veille, plusieurs syndicats avaient critiqué la décision du ministère de l'Intérieur de donner les stocks de la police en masques FFP2 au personnel soignant, sans compenser par d'autres types de masques.

11h37

La ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, a estimé mercredi "imaginable" d'organiser le Tour de France cycliste 2020 sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

"Tout est imaginable, on l'a déjà fait pour d'autres compétitions avant, ça n'a pas le même impact même si le modèle économique du Tour de France ne repose pas sur de la billetterie comme c'est le cas pour des matches de football et de rugby", a affirmé la ministre, interrogée par la radio France Bleu sur l'éventualité d'une Grande Boucle à huis clos.

11h09

Le TGV sanitaire a quitté Strasbourg en direction de Paris. Composé de deux rames, il transporte vingt patients gravement atteints qui doivent être transférés vers des hôpitaux des Pays-de-la-Loire, Angers, Le Mans, Nantes, la Roche-sur-Yon.

10h52

157 nouveaux décès ont été compabilisés en Iran, le bilan officiel atteint 2.234 morts.

10h32

Au moins 40.000 «nouveaux cas de Covid-19» ont été diagnostiqués par les médecins généralistes la semaine dernière, selon les estimations de Santé Publique France, alors que le nombre de malades testés positifs est de seulement 25.000 depuis le début de l'épidémie.

«Il est estimé que 41.836 nouveaux cas de COVID-19 (...) ont consulté un médecin généraliste» du 16 au 22 mars, a précisé l'agence sanitaire, précisant que ce chiffre ne peut pas être comparé avec les semaines précédentes, cette surveillance ayant été mise en place le 17 mars.

09h46

Le groupe agroalimentaire français Danone a annoncé «garantir» les emplois et les salaires de tous ses salariés dans le monde pour les trois prochains mois, pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

09h42

Un total de 24,1 millions de téléspectateurs ont regardé mercredi soir les déclarations du président Emmanuel Macron depuis Mulhouse, selon les données de Médiamétrie.

09h36

Le gouvernement veut évaluer les effets du confinement dans les zones les plus touchées par le coronavirus avant de prendre une décision sur sa durée, promise jeudi «dans les tous prochains jours» par la porte-parole Sibeth Ndiaye.

09h14

La Bourse de Paris est repassée dans le rouge (-2,25%) jeudi matin, les investisseurs s'inquiétant de la propagation de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, malgré l'adoption la veille d'un plan de relance historique par le Sénat américain.

09h02

L'embarquement de patients alsaciens contaminés par le coronavirus à bord du TGV médicalisé qui doit les évacuer vers des hôpitaux des Pays-de-la-Loire a débuté jeudi vers 08H30, ont constaté des journalistes de l'AFP.

08h09

Un gendarme est décédé des suites du Covid-19, a-t-on appris.

Ce sous-officier de 51 ans est décédé dans sa caserne de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Il était marié et père de trois enfants.

07h34

Les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus entrainent une perte d'activité économique d'environ 35% actuellement en France, avec un effet «assez hétérogène» selon les secteurs, a estimé jeudi l'Insee dans une note sur la situation économique.

07h09

Après deux séances de gains spectaculaires, la Bourse de Tokyo a brutalement marqué le pas jeudi, alors que s'accroissent les craintes d'une flambée du coronavirus dans la capitale japonaise, dont les habitants ont été priés d'éviter les déplacements ce week-end.

07h05

La Russie va suspendre tous ses vols internationaux à partir de vendredi minuit, selon un décret du gouvernement établissant de nouvelles mesures contre le coronavirus publié jeudi.

Ce décret s'applique à tous les vols entrant et sortant du territoire russe, à l'exception des avions spéciaux affrétés pour rappatrier les citoyens russes bloqués à l'étranger.

04h42

Le Sénat américain a approuvé mercredi à l'unanimité un plan «historique» de 2.000 milliards de dollars pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 1.000 morts aux Etats-Unis.

04h34

Le nombre de morts causé par le nouveau coronavirus a bondi à 1.031 aux Etats-Unis mercredi, et le pays compte 68.572 cas confirmés, selon un décompte de l'université Johns Hopkins.

02h57

La Chine n'a enregistré jeudi aucun nouveau cas de contamination d'origine locale au coronavirus, mais les autorités sanitaires ont fait état de 67 cas importés supplémentaires.

Six décès ont par ailleurs été enregistrés, dont cinq dans la ville de Wuhan, berceau chinois de l'épidémie, à en croire le bilan officiel.

02h10

Un prélat italien vivant dans la même résidence hôtelière que le pape François, dans la Cité du Vatican, a été testé positif au nouveau coronavirus mercredi et hospitalisé, ont rapporté plusieurs médias italiens bien informés.

L'homme, qui travaille à la Secrétairie d'Etat (gouvernement du Vatican), vit depuis des années à la Maison Sainte-Marthe, une résidence hôtelière où le pape de 83 ans dispose d'un petit appartement, prend ses repas et donne des rendez-vous privés, ont notamment rapporté l'agence italienne Ansa, ainsi que les spécialistes du Vatican des quotidiens Il Messagero et La Stampa.

01h55

Il est probable que le Covid-19 puisse revenir selon des cycles saisonniers, a prévenu mercredi un expert américain, soulignant le besoin urgent de trouver un vaccin et des traitements efficaces.