Un antiviral très prometteur serait efficace contre le SARS-CoV-2

Les scientifiques du monde entier se démènent pour trouver des solutions pour ralentir la pandémie. Plusieurs équipes américaines mettent actuellement l'accent sur l'action d'un antiviral actuellement en cours de développement.

Dans une publication, disponible en preprint (avant relecture par les pairs) sur le site reconnu Biorxyv.org, le laboratoire d'épidémiologie de l'université de Caroline du nord, sous la direction de Timothy Sheahan, indique que cet antiviral (connu sous le nom un peu barbare de NHC/EIDD-2801) à spectre large aurait des effets sur le SARS-CoV-2, le virus qui provoque le Covid-19, ainsi que sur d'autres virus du même type.

Sont notamment évoqués des coronavirus d'origine animale tels le SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS en 2002, le MERS-CoV, ainsi que d'autres virus transmis par des chauve-souris.

Testé in vitro et in vivo, sur des souris infectées, le NHC/EIDD-2801 améliorerait leur capacité pulmonaire, ferait baisser la charge virale et limiterait la perte de poids des sujets, ce qui est généralement un bon indicateur d'efficacité, pour les scientifiques.

Plusieurs pistes encore à l'étude

Cette piste de recherche n'est évidemment pas la seule, puisque de nombreuses équipes travaillent d'arrache pied sur le sujet.

Mais l'équipe américaine pointe des résultats qui pourraient être plus probants que ceux obtenus avec le Remdésivir. Cet autre antiviral injectable est en effet au centre de tous les espoirs depuis plusieurs semaines. Développé par l’Américain Gilead, le traitement expérimental fait l'objet de tests poussés en Chine, aux Etats-Unis et en France. Censé empêcher le virus de se répliquer, il avait jusqu'ici été notamment utilisé, mais sans grand succès, lors de l'épidémie d'Ebola.

Les premiers résultats des études sont attendus pour la fin du mois d'avril.