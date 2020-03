Vidéo: confinés, des prêtres italiens diffusent la messe sur Facebook en oubliant de désactiver les filtres

Une fausse bonne idée. Alors qu'il est confiné, un prêtre italien a décidé de diffuser la messe en direct sur Facebook. Mais quand il a démarré l'enregistrement, il a activé par mégarde les filtres.

Résultat : il est apparu à l'écran avec un masque de pharaon, des haltères au bout des bras ou encore un chapeau noir et des lunettes de soleil.

La vidéo de 20 secondes, où il appelle ses fidèles à prier depuis leur maison, a rapidement tourné sur les réseaux sociaux et a déjà réalisé près de 5 millions de vues.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020