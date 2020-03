Coronavirus : 6 à 10 semaines de confinement total sont nécessaires, estime Bill Gates

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, assure que les Etats-Unis ont besoin de six à dix semaines de «fermeture extrême» pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, contrairement à ce que souhaite Donald Trump.

«Ce dont nous avons besoin, c'est d'une fermeture extrême pour que dans six à dix semaines, si les choses vont bien, vous puissiez commencer à ouvrir à nouveau», a en effet déclaré Bill Gates, très engagé dans la lutte contre les maladies infectieuses et les épidémies via sa fondation Bill & Melinda Gates, dans une interview accordée à l'association TED. Si le deuxième homme le plus riche du monde a expliqué avoir conscience que l'isolement et les tests généralisés dans les endroits peuplés soient difficile et «désastreux» pour l'économie, il a affirmé que «plus vite vous le mettrez en place de manière dure, plus vite vous pourrez l'arrêter».

Donald Trump, qui avait récemment fait savoir que les restrictions devraient être assouplies d'ici le dimanche de Pâques, soit le 12 avril, en évoquant notamment une «réouverture» de l'économie, a déclaré : «L'Amérique sera de nouveau et bientôt ouverte aux affaires. Très bientôt, bien plus tôt que les trois ou quatre mois que quelqu'un suggérait».

Trump encore et toujours contesté

Mais Bill Gates n'est pas le seul à contredire les propos de Donald Trump. Des experts, y compris ceux du cercle restreint du président, auraient mis en garde contre un relâchement trop rapide des mesures de précaution, affirme Yahoo finance. «Je ne peux pas croire que tout d'un coup, la semaine prochaine ou dans deux semaines, ce sera fini. Je ne pense pas qu'il y ait une chance que cela se produise», a notamment déclaré Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux Etats-Unis, le 20 mars, rapporte le site web.

Les Etats-Unis enregistraient, jeudi 26 mars au soir, 1 201 décès, et comptaient plus de 83 000 cas détectés, soit le plus grand nombre de cas au monde.