Coronavirus, en direct : le confinement prolongé jusqu'au 15 avril au moins

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 1.696 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 25.000 morts à travers le monde, pour plus de 500.000 cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de 1.696 morts

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi le renouvellement du confinement en France pour deux semaines à compter de mardi, soit jusqu'au 15 avril, précisant que cette période pourrait encore être prolongée.

"Avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour deux semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril" dans les mêmes conditions, a-t-il déclaré, à l'issue d'un Conseil des ministres. "Cette période pourra évidement être prolongée si la situation sanitaire l'exige".

L'Argentine, déjà en confinement général depuis une semaine, a annoncé la fermeture de ses frontières à partir de vendredi et au moins jusqu'au 31 mars, pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

"Les mesures d'interdiction d'entrée sur le territoire national par les ports, aéroports, postes-frontières ont été élargies", indique un décret paru vendredi au Journal officiel.

Le 11 mars, Buenos Aires avait interdit l'entrée d'étrangers non résidents dans le pays, mais permettait encore l'arrivée de l'extérieur d'Argentins ou d'étrangers résidents.

48 patients du Grand Est vont être évacués vers la Nouvelle-Aquitaine ce week-end, a annoncé l'ARS.

Il est "clair" que l'économie mondiale est désormais entrée en récession, conséquence de la pandémie de coronavirus qui se propage dans le monde, a annoncé vendredi la directrice générale du FMI Kristalina Goergieva, ajoutant que la récession sera "plutôt profonde" en 2020.

La patronne du FMI s'attend toujours en revanche à une reprise en 2021 à condition que les gouvernements prennent des mesures adéquates et "coordonnées". Elle a par ailleurs souligné le grand besoin de financement pour les pays émergents, avançant le chiffre de 2.500 milliards de dollars.

La Bourse de Paris creusait ses pertes vendredi dans le sillage de l'ouverture en repli de Wall Street, perdant plus de 5% alors que la propagation implacable de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis suscitait les plus vives inquiétudes.

A 15H45 (14H45 GMT), l'indice CAC 40 s'enfonçait de 5,27% à 4.304,30 points, dans un volume d'échanges de 4,3 milliards d'euros. La veille, il avait pris 2,51%.

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 25.000 personnes dans le monde, selon un comptage effectué par l'AFP à partir de données officielles, vendredi à 14h30 GMT.

Au total, 25.066 décès ont été recensés, dont une nette majorité en Europe (17.314). Avec 8.165 morts, l'Italie est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 devant l'Espagne (4.858) et la Chine (3.292), foyer initial de la contagion. Au moins, 547.034 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde depuis fin décembre.

Un TGV sanitaire devrait transférer "au plus tard lundi" des malades du coronavirus de l'hôpital de Nancy vers d'autres centres hospitaliers afin de libérer des lits, a indiqué vendredi le maire de la ville Laurent Hénart.

Après un premier transport sanitaire de 20 malades jeudi depuis Strasbourg, le ministre de la Santé Olivier Véran "s'est engagé à faire bénéficier le CHU de Nancy d'un TGV sanitaire de ce type dans les heures et les jours qui viennent", a déclaré Laurent Hénart dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la ville.

L'Amérique latine comptait vendredi 10.056 cas déclarés de Covid-19, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir des chiffres officiels fournis par les gouvernements et par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre des morts s'élève à 181. Les pays les plus touchés sont le Brésil (2.915 cas dont 77 décès), l'Equateur (1.382 cas, 34 décès) et le Chili (1.306 cas, quatre décès). Le premier cas en Amérique latine avait été enregistré le 26 février à Sao Paulo au Brésil.

La préfecture de Police a lancé un avertissement via Twitter à ceux qui envisageraient de partir en week-end.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a demandé l'inscription de 31.000 de ses salariés au chômage partiel pour faire face à la chute drastique du trafic aérien, conséquence de la pandémie de coronavirus, a annoncé le groupe vendredi.

"Lufthansa a demandé la mise au chômage partiel de 31.000 salariés" suivant le processus simplifiée mis en place par Berlin ces dernière semaines, a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe.

La mesure devrait durer "jusqu'au 31 août" pour le personnel de cabine et celui au sol et "une solution est en route pour le personnel de cockpit", a-t-il précisé.

Après le Premier ministre britannique Boris Johnson, c'est son ministre de la Santé, Matt Hancock, qui a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé lui-même ce dernier sur Twitter.

"J'ai été testé positif. Heureusement mes symptômes sont légers et je travaille depuis chez moi et je m'isole", a déclaré Matt Hancock.

L'Italie pourrait atteindre "dans les prochains jours" le pic de l'épidémie de Covid-19 qui a fait déjà plus de 8.100 morts pour un total d'environ 80.000 cas, a estimé vendredi le président de l'Institut supérieur de la santé (ISS).

"Je veux être clair sur un point. Nous n'avons pas atteint le pic, nous ne l'avons pas dépassé. Nous avons des signaux de ralentissement (du nombre de cas, ndlr) ce qui nous fait croire que nous en sommes proches, nous pourrions arriver au pic ces jours-ci", a déclaré devant la presse Silvio Brusaferro.

Rachida Dati, principale rivale de la maire de Paris aux municipales, a attaqué vendredi un "manque d'autorité et d'action" d'Anne Hidalgo face à l'épidémie de coronavirus, déplorant également la fermeture des marchés en plein air.

Anne Hidalgo "ne fait qu'appliquer des directives, sans prendre aucun risque alors qu'elle a des compétences et des prérogatives", a estimé Mme Dati, maire LR du VIIème arrondissement, sur les ondes de Sud Radio.

Rachida Dati a cité des exemples d'initiatives portées par des municipalités dirigées par des maires LR: désinfection du mobilier urbain à Cannes et couvre-feu à Nice. Elle a d'ailleurs dit vouloir expérimenter la désinfection dans quelques rues de son arrondissement.

Cinquante membres du personnel de l'administration pénitentiaire. et 21 détenus sont positifs au covid-19, et plusieurs centaines ont été placés en confinement sanitaire, dans différentes prisons en France, a-t-on appris vendredi auprès de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP).

Un bilan qui montre un doublement du nombre de détenus contaminés par rapport aux chiffres communiqués jeudi par la Chancellerie. Concernant les agents, la progression est moins importante, le dernier bilan de mardi faisant état de 24 cas avérés.

Parmi les 42.000 agents pénitentiaires, "50 ont été testés positifs, 793 sont en quarantaine pour 14 jours et 78 sont déjà sortis de quatorzaine", a-t-on détaillé à la DAP.

Le directeur du Festival d'Avignon Olivier Py a "bon espoir" que le rendez-vous mondial du théâtre prévu en juillet se maintienne, assure-t-il vendredi dans La Provence, estimant que, "pour l'instant", la question de son annulation "ne se pose pas".

"Pour l'instant, la question ne se pose pas. Après, si le confinement se prolonge jusqu'en juillet, la question ne se posera plus... Pour l'instant, on a bon espoir", a déclaré le directeur du festival de théâtre parmi les plus importants au monde, et prévu du 3 au 23 juillet.

Boris Johnson a été testé positif au nouveau coronavirus avec de "légers symptômes". Il l'a annoncé lui même sur Twitter.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.





I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.





Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020