Coronavirus, en direct : le Premier ministre britannique Boris Johnson testé positif avec de «légers symptômes»

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 1.696 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 23.000 morts à travers le monde, pour plus de 500.000 cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de 1.696 morts

> Les déplacements sont réduits partout en France jusqu'à nouvel ordre

12h21

Boris Johnson a été testé positif au nouveau coronavirus avec de "légers symptômes".

12h12

Le numéro un russe des télécommunications, MTS, a demandé vendredi à ses clients d'arrêter d'envoyer des vidéos drôles à leurs contacts afin de ne pas surcharger les réseaux, alors que le télétravail a fortement augmenté à cause de la pandémie de Covid-19.

"Les memes et la bonne humeur sont importants, mais en ce moment il faut consommer le contenu des réseaux sociaux de manière responsable!", a exhorté le président de MTS dans une lettre publiée sur le site de l'opérateur.

11h56

L'ONU prévoit une chute de 20 à 30% du tourisme international en 2020.

11h52

769 morts ont été comptabilisés en 24 heures en Espagne, pour un total de 4.858 décès.

10h58

Le PDG de l'opérateur téléphonique Orange, Stéphane Richard, a révélé ce jeudi sur Europe 1 que "le nombre d'habitants du Grand Paris s'est réduit de presque 20%" au moment de "la mise en place du confinement", les 16 et 17 mars. "Il y a plus d'un million de personnes qui ont quitté la région le jour ou la veille du confinement", a-t-il révélé. "Il y a eu 30% d'augmentation de la population de l'ile de Ré pendant ces deux mêmes jours par rapport à la même période l'an dernier", a-t-il ajouté.

Il a précisé qu'il ne s'agissait pas de traçage individuel des utilisateurs, mais de données anonymisées.

10h55

Les chiffres liés à l'épidémie de coronavirus en région parisienne sont désormais "vertigineux", avec 1.300 personnes en réanimation et au moins 241 Ehpad touchés par l'épidémie, a assuré vendredi le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France.

"La vague est là. Les chiffres sont vertigineux", a affirmé Aurélien Rousseau sur RTL, en assurant que l'ARS redoublait d'efforts pour augmenter les capacités d'accueil, notamment dans les services de réanimation.

"Nous continuons à monter des digues pour être plus hauts que cette vague en espérant que cette vague s'amenuise dans les jours qui viennent, notamment avec les mesures de confinement", a-t-il expliqué.

10h52

Un avion militaire a décollé ce vendredi en direction de Mulhouse (Haut-Rhin), pour une nouvelle évacuation sanitaire de patients atteints du coronavirus, cette fois vers Bordeaux (Gironde), a-t-on appris auprès du ministère des Armées.

Un A330 médicalisé de l'armée de l'Air a quitté la base aérienne militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône) vers 10h00 pour rejoindre Mulhouse, en vue de transférer six malades du coronavirus vers Bordeaux, où il seront pris en charge dans l'après-midi par le CHU.

C'est la quatrième fois depuis mi-mars que les armées déploient le dispositif d'évacuation médicale aéroportée baptisée Morphée (acronyme de "Module de réanimation pour patient à haute élongation d'évacuation") pour évacuer des patients atteints du COVID-19 dans le Bas-Rhin vers des départements moins touchés par l'épidémie.

10h49

144 nouveaux décès ont été comptabilisés en Iran, pour un bilan total de 2.378 morts.

09h44

Edouard Philippe a mis en garde contre «la vague extrêmement élevée» de l'épidémie de coronavirus qui «déferle sur la France», prédisant que «la situation va être difficile pendant les jours qui viennent».

«Nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement. Il va falloir tenir», a exhorté le Premier ministre après une visioconférence avec l'ensemble du gouvernement à la Cellule interministérielle de crise installée au ministère de l'Intérieur.

Edouard Philippe : « Il faut dire les choses, nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement » pic.twitter.com/9ELbqcVnVG — CNEWS (@CNEWS) March 27, 2020

09h13

La Bourse de Paris a débuté en recul vendredi (-2,41%).

09h02

Il faut rapidement commencer à transférer des patients atteints de coronavirus hors d'Île-de-France pour préserver la capacité d'accueil des hôpitaux de la région, a averti vendredi Bruno Riou, directeur médical de crise de l'AP-HP (hôpitaux de la région parisienne).

«On pousse les murs partout pour accueillir le plus possible ces patients en réanimation, (mais) on n'est pas encore au plateau de la courbe de l'épidémie, il va falloir trouver des solutions», a ajouté le professeur Riou interrogé sur France Inter.

08h11

L'épidémie de coronavirus a fait ses deux premiers morts et franchi la barre du millier de contaminations confirmées en Afrique du Sud, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Zweli Mkhize, alors que le pays est entré dans une période de confinement de trois semaines.

07h55

La Russie fermera à partir de samedi tous les cafés et restaurants du pays pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre.

06h08

L'US Open de golf, troisième levée du Grand Chelem qui doit se dérouler du 18 au 21 juin, devrait être reporté en raison de la propagation de nouveau coronavirus, rapporte jeudi le New York Post.

04h15

La Chine a fait état vendredi de 55 nouveaux cas de Covid-19, dont 54 «importés» de l'étranger, au moment où le pays s'apprête à fermer temporairement ses frontières et réduire drastiquement ses vols internationaux.

02h05

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il préparait avec le président américain, Donald Trump, et d'autres pays une «nouvelle initiative importante» face à la pandémie de coronavirus.

Très bonne discussion avec @realDonaldTrump. Face à la crise du COVID-19, avec d’autres pays, nous préparons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020

00h53

Une équipe de chercheurs australiens a annoncé vendredi avoir entrepris de tester à une large échelle un vaccin utilisé depuis des décennies contre la tuberculose pour vérifier s'il est en mesure de protéger le personnel soignant du coronavirus.