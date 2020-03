Coronavirus, en direct : plus de 300.000 cas recensés en Europe

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 1.696 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 25.000 morts à travers le monde, pour plus de 500.000 cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de 1.696 morts

> Les déplacements sont réduits partout en France jusqu'à nouvel ordre

19h02

La BCE demande aux banques de la zone euro de ne pas distribuer de dividendes au moins jusqu'en octobre.

18h55

Le confinement imposé en Belgique pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus a été prolongé de deux semaines jusqu'au week-end des 18-19 avril, ont annoncé vendredi plusieurs responsables politiques à la chaîne publique RTBF à l'issue d'une nouvelle réunion de crise.

Ces fortes restrictions de déplacement, imposées depuis le 18 mars, étaient initialement en vigueur jusqu'au 5 avril. Leur prolongation a été décidée lors d'une nouvelle réunion du Conseil national de sécurité, réunissant les principaux ministres et présidents d'entités fédérées autour de la Première ministre Sophie Wilmès.

18h53

Donald Trump a parlé avec Johnson, lui a souhaité un "prompt rétablissement", annonce la Maison Blanche.

18h32

4 passagers sont morts à bord du paquebot Zaandam, annonce la compagnie Holland America.

18h29

Une plate-forme internet reliant producteurs locaux et consommateurs sera lancée lundi en région Centre Val-de-Loire pour permettre aux premiers d'écouler leur production malgré l'arrêt de leurs principaux débouchés en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé vendredi le préfet de région Pierre Pouëssel.

"L'objectif est de tout faire pour favoriser le circuit court et l'écoulement d'une production locale de fruits, légumes, viandes et fromages qui ne trouve plus de débouchés sur les marchés et la restauration collective", a déclaré Pierre Pouëssel lors d'une audioconférence.

18h14

Plus de 300.000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, dont quasiment la moitié en Italie (86.498) et en Espagne (64.059), selon un comptage réalisé par l’AFP vendredi à 16H40 GMT. Avec au moins 305.851 cas, dont 18.289 décès, l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie, devant l’Asie (102.043 cas dont 3.683 décès), foyer initial de la contagion.

Ce nombre de cas officiellement diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction de celui réel des contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les personnes nécessitant une prise en charge hospitalière.

18h13

Des négociations entre Londres et Bruxelles sur leur relation post-Brexit sont prévues pour lundi par vidéoconférence malgré la pandémie du nouveau coronavirus qui touche désormais le gouvernement britannique au plus haut niveau, a annoncé vendredi Downing Street. La première séance de la commission mixte sur l'application du traité de retrait programmée pour lundi est maintenue, selon cette source.

18h10

Un navire-hôpital géant est arrivé vendredi à Los Angeles, en Californie, où il sera utilisé pour soulager les hôpitaux sur la terre ferme face à la propagation rapide de la pandémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis.

Le USNS Mercy de la marine américaine sera le plus grand hôpital de la ville, avec 1.000 lits. Il n'accueillera pas les patients malades du Covid-19, mais ceux souffrant d'autres pathologies ou de blessures, afin d'accroître les capacités d'accueil des hôpitaux locaux.

18h05

La Bourse de Londres a terminé en forte baisse vendredi (-5,25%), entraînée vers le bas par le recul de Wall Street et l'aggravation de la crise du coronavirus au Royaume-Uni, avec le Premier ministre Boris Johnson malade. L'indice FTSE-100 des principales valeurs a dégringolé de 305,40 points à 5.510,33 points, mais affiche malgré tout un rebond de 6% sur l'ensemble de la semaine.

17h50

La Bourse de Paris a rebasculé dans le rouge (-4,23%) vendredi, mettant fin à trois séances de net rebond à la veille d'un week-end test pour la propagation de l'épidémie de coronavirus en Europe, où un pic pourrait être atteint en Italie. L'indice CAC 40 a perdu 192,09 points à 4.351,49 points, dans un volume d'échanges nourri de 4,4 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 2,51%.

17h45

La pénurie d'équipements de protection pour les soignants constitut une "menace immédiate", alerte l'OMS.

17h44

Un patient atteint du coronavirus transféré il y a quelques jours de Mulhouse vers Luxembourg est mort, ont annoncé vendredi les autorités grand-ducales.

"Aujourd’hui à Luxembourg nous avons 15 décès du coronavirus. Une de ces personnes est un patient qui était à Luxembourg dans le cadre de l’accord avec la France, donc un patient de Mulhouse", a expliqué lors un point presse en vidéoconférence le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.

17h36

L'Italie a annoncé ce vendredi une hausse record de près de 1.000 morts du coronavirus en 24 heures, un bilan qu'aucun pays au monde n'avait atteint jusqu'à présent, selon des données officielles de la Protection civile.

Le nombre total de décès s'élève désormais à 9.134, en hausse de 969 par rapport à jeudi. La contagion continue toutefois de ralentir, avec une hausse de 7,4% du total des cas positifs (86.498), le plus faible taux depuis le début de la pandémie en Italie il y a plus d'un mois.

17h35

La Croix-Rouge a appelé vendredi à accroître le soutien psychologique dont bénéficient le personnel soignant et les autres personnes engagées dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. La demande de soutien psycho-social a "considérablement augmenté", a souligné le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Jagan Chapagain.

17h32

Quelque 400 vacanciers exposés au nouveau coronavirus lors de séjours dans le Tyrol autrichien réclament des comptes aux autorités locales accusées d'avoir laissé se développer un foyer de contamination, a indiqué vendredi une association de consommateurs en Autriche.

Deux jours après avoir lancé un appel à rejoindre une plainte en action collective contre la gestion de l'épidémie dans cette province prisée des amateurs de sports d'hiver, l'association de consommateurs VSV (Verbraucherschutzverein) a indiqué avoir été contactée par quelque 400 personnes, dont une écrasante majorité de vacanciers allemands.

17h30

Didier Lacroix, président du club de rugby du Stade Toulousain, a reconnu qu'il pourrait demander à ses joueurs de faire don de leurs salaires pour aider le club à faire face à la crise du coronavirus, dans un entretien avec le quotidien économique La Tribune.

"Toutes les solutions seront envisagées en fonction de la dangerosité dans laquelle nous aura plongés cet arrêt", a affirmé jeudi le président toulousain, interrogé sur ce souhait de dons des salaires déjà formulés dans des clubs d'autres sports.

17h15

Les députés socialistes plaident pour "protéger" les résidents et personnels des Ehpad et réclament la "transparence" sur le nombre de décès dus à l'épidémie de Covid-19, dans une tribune publiée vendredi par le Huffington Post.

"Nous soutenons le cri d’alarme qui monte partout en France: les 750.000 résidents et 500.000 personnels des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent être protégés", écrivent les parlementaires PS, emmenés par leur cheffe de file Valérie Rabault et Christine Pirès-Beaune (Puy-de-Dôme).

16h53

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi le renouvellement du confinement en France pour deux semaines à compter de mardi, soit jusqu'au 15 avril, précisant que cette période pourrait encore être prolongée.

Edouard Philippe : «J’annonce aujourd’hui le renouvellement de la période de confinement pour deux semaines supplémentaires à compter de mardi prochain» pic.twitter.com/9mIgtVotev — CNEWS (@CNEWS) March 27, 2020

"Avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour deux semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril" dans les mêmes conditions, a-t-il déclaré, à l'issue d'un Conseil des ministres. "Cette période pourra évidement être prolongée si la situation sanitaire l'exige".

16h36

L'Argentine, déjà en confinement général depuis une semaine, a annoncé la fermeture de ses frontières à partir de vendredi et au moins jusqu'au 31 mars, pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

"Les mesures d'interdiction d'entrée sur le territoire national par les ports, aéroports, postes-frontières ont été élargies", indique un décret paru vendredi au Journal officiel.

Le 11 mars, Buenos Aires avait interdit l'entrée d'étrangers non résidents dans le pays, mais permettait encore l'arrivée de l'extérieur d'Argentins ou d'étrangers résidents.

16h23

48 patients du Grand Est vont être évacués vers la Nouvelle-Aquitaine ce week-end, a annoncé l'ARS.

16h14

Il est "clair" que l'économie mondiale est désormais entrée en récession, conséquence de la pandémie de coronavirus qui se propage dans le monde, a annoncé vendredi la directrice générale du FMI Kristalina Goergieva, ajoutant que la récession sera "plutôt profonde" en 2020.

La patronne du FMI s'attend toujours en revanche à une reprise en 2021 à condition que les gouvernements prennent des mesures adéquates et "coordonnées". Elle a par ailleurs souligné le grand besoin de financement pour les pays émergents, avançant le chiffre de 2.500 milliards de dollars.

16h05

La Bourse de Paris creusait ses pertes vendredi dans le sillage de l'ouverture en repli de Wall Street, perdant plus de 5% alors que la propagation implacable de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis suscitait les plus vives inquiétudes.

A 15H45 (14H45 GMT), l'indice CAC 40 s'enfonçait de 5,27% à 4.304,30 points, dans un volume d'échanges de 4,3 milliards d'euros. La veille, il avait pris 2,51%.

15h50

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 25.000 personnes dans le monde, selon un comptage effectué par l'AFP à partir de données officielles, vendredi à 14h30 GMT.

Au total, 25.066 décès ont été recensés, dont une nette majorité en Europe (17.314). Avec 8.165 morts, l'Italie est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 devant l'Espagne (4.858) et la Chine (3.292), foyer initial de la contagion. Au moins, 547.034 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde depuis fin décembre.

15h19

Un TGV sanitaire devrait transférer "au plus tard lundi" des malades du coronavirus de l'hôpital de Nancy vers d'autres centres hospitaliers afin de libérer des lits, a indiqué vendredi le maire de la ville Laurent Hénart.

Après un premier transport sanitaire de 20 malades jeudi depuis Strasbourg, le ministre de la Santé Olivier Véran "s'est engagé à faire bénéficier le CHU de Nancy d'un TGV sanitaire de ce type dans les heures et les jours qui viennent", a déclaré Laurent Hénart dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la ville.

15h12

L'Amérique latine comptait vendredi 10.056 cas déclarés de Covid-19, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir des chiffres officiels fournis par les gouvernements et par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre des morts s'élève à 181. Les pays les plus touchés sont le Brésil (2.915 cas dont 77 décès), l'Equateur (1.382 cas, 34 décès) et le Chili (1.306 cas, quatre décès). Le premier cas en Amérique latine avait été enregistré le 26 février à Sao Paulo au Brésil.

14H56

La préfecture de Police a lancé un avertissement via Twitter à ceux qui envisageraient de partir en week-end.

#Coronavirus | Ce week-end, les seront à pied d'œuvre pour veiller à ce que le respect des mesures de confinement soit appliqué dans les gares et aéroports de Paris.



👉 Un seul mot d'ordre : #RestezChezVous pic.twitter.com/oHzbXBdC8P — Préfecture de Police (@prefpolice) March 27, 2020

#Coronavirus | Les départs en week-end et en vacances ne font pas partie des cas visés par l'attestation de déplacement dérogatoire. Des contrôles dans les gares et aéroports sont mis en place dès cet après-midi.



Un seul mot d'ordre : #RestezChezVous pic.twitter.com/EysOvDuwFL — Préfecture de Police (@prefpolice) March 27, 2020

14H50

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a demandé l'inscription de 31.000 de ses salariés au chômage partiel pour faire face à la chute drastique du trafic aérien, conséquence de la pandémie de coronavirus, a annoncé le groupe vendredi.

"Lufthansa a demandé la mise au chômage partiel de 31.000 salariés" suivant le processus simplifiée mis en place par Berlin ces dernière semaines, a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe.

La mesure devrait durer "jusqu'au 31 août" pour le personnel de cabine et celui au sol et "une solution est en route pour le personnel de cockpit", a-t-il précisé.

14h19

Après le Premier ministre britannique Boris Johnson, c'est son ministre de la Santé, Matt Hancock, qui a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé lui-même ce dernier sur Twitter.

"J'ai été testé positif. Heureusement mes symptômes sont légers et je travaille depuis chez moi et je m'isole", a déclaré Matt Hancock.

14h02

L'Italie pourrait atteindre "dans les prochains jours" le pic de l'épidémie de Covid-19 qui a fait déjà plus de 8.100 morts pour un total d'environ 80.000 cas, a estimé vendredi le président de l'Institut supérieur de la santé (ISS).

"Je veux être clair sur un point. Nous n'avons pas atteint le pic, nous ne l'avons pas dépassé. Nous avons des signaux de ralentissement (du nombre de cas, ndlr) ce qui nous fait croire que nous en sommes proches, nous pourrions arriver au pic ces jours-ci", a déclaré devant la presse Silvio Brusaferro.

13h36

Rachida Dati, principale rivale de la maire de Paris aux municipales, a attaqué vendredi un "manque d'autorité et d'action" d'Anne Hidalgo face à l'épidémie de coronavirus, déplorant également la fermeture des marchés en plein air.

Anne Hidalgo "ne fait qu'appliquer des directives, sans prendre aucun risque alors qu'elle a des compétences et des prérogatives", a estimé Mme Dati, maire LR du VIIème arrondissement, sur les ondes de Sud Radio.

Rachida Dati a cité des exemples d'initiatives portées par des municipalités dirigées par des maires LR: désinfection du mobilier urbain à Cannes et couvre-feu à Nice. Elle a d'ailleurs dit vouloir expérimenter la désinfection dans quelques rues de son arrondissement.

13h34

Cinquante membres du personnel de l'administration pénitentiaire. et 21 détenus sont positifs au covid-19, et plusieurs centaines ont été placés en confinement sanitaire, dans différentes prisons en France, a-t-on appris vendredi auprès de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP).

Un bilan qui montre un doublement du nombre de détenus contaminés par rapport aux chiffres communiqués jeudi par la Chancellerie. Concernant les agents, la progression est moins importante, le dernier bilan de mardi faisant état de 24 cas avérés.

Parmi les 42.000 agents pénitentiaires, "50 ont été testés positifs, 793 sont en quarantaine pour 14 jours et 78 sont déjà sortis de quatorzaine", a-t-on détaillé à la DAP.

12h58

Le directeur du Festival d'Avignon Olivier Py a "bon espoir" que le rendez-vous mondial du théâtre prévu en juillet se maintienne, assure-t-il vendredi dans La Provence, estimant que, "pour l'instant", la question de son annulation "ne se pose pas".

"Pour l'instant, la question ne se pose pas. Après, si le confinement se prolonge jusqu'en juillet, la question ne se posera plus... Pour l'instant, on a bon espoir", a déclaré le directeur du festival de théâtre parmi les plus importants au monde, et prévu du 3 au 23 juillet.

12h21

Boris Johnson a été testé positif au nouveau coronavirus avec de "légers symptômes". Il l'a annoncé lui même sur Twitter.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.





I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.





Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

12h12

Le numéro un russe des télécommunications, MTS, a demandé vendredi à ses clients d'arrêter d'envoyer des vidéos drôles à leurs contacts afin de ne pas surcharger les réseaux, alors que le télétravail a fortement augmenté à cause de la pandémie de Covid-19.

"Les memes et la bonne humeur sont importants, mais en ce moment il faut consommer le contenu des réseaux sociaux de manière responsable!", a exhorté le président de MTS dans une lettre publiée sur le site de l'opérateur.

11h56

L'ONU prévoit une chute de 20 à 30% du tourisme international en 2020.

11h52

769 morts ont été comptabilisés en 24 heures en Espagne, pour un total de 4.858 décès.

10h58

Le PDG de l'opérateur téléphonique Orange, Stéphane Richard, a révélé ce jeudi sur Europe 1 que "le nombre d'habitants du Grand Paris s'est réduit de presque 20%" au moment de "la mise en place du confinement", les 16 et 17 mars. "Il y a plus d'un million de personnes qui ont quitté la région le jour ou la veille du confinement", a-t-il révélé. "Il y a eu 30% d'augmentation de la population de l'ile de Ré pendant ces deux mêmes jours par rapport à la même période l'an dernier", a-t-il ajouté.

Il a précisé qu'il ne s'agissait pas de traçage individuel des utilisateurs, mais de données anonymisées.

10h55

Les chiffres liés à l'épidémie de coronavirus en région parisienne sont désormais "vertigineux", avec 1.300 personnes en réanimation et au moins 241 Ehpad touchés par l'épidémie, a assuré vendredi le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France.

"La vague est là. Les chiffres sont vertigineux", a affirmé Aurélien Rousseau sur RTL, en assurant que l'ARS redoublait d'efforts pour augmenter les capacités d'accueil, notamment dans les services de réanimation.

"Nous continuons à monter des digues pour être plus hauts que cette vague en espérant que cette vague s'amenuise dans les jours qui viennent, notamment avec les mesures de confinement", a-t-il expliqué.

10h52

Un avion militaire a décollé ce vendredi en direction de Mulhouse (Haut-Rhin), pour une nouvelle évacuation sanitaire de patients atteints du coronavirus, cette fois vers Bordeaux (Gironde), a-t-on appris auprès du ministère des Armées.

Un A330 médicalisé de l'armée de l'Air a quitté la base aérienne militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône) vers 10h00 pour rejoindre Mulhouse, en vue de transférer six malades du coronavirus vers Bordeaux, où il seront pris en charge dans l'après-midi par le CHU.

C'est la quatrième fois depuis mi-mars que les armées déploient le dispositif d'évacuation médicale aéroportée baptisée Morphée (acronyme de "Module de réanimation pour patient à haute élongation d'évacuation") pour évacuer des patients atteints du COVID-19 dans le Bas-Rhin vers des départements moins touchés par l'épidémie.

10h49

144 nouveaux décès ont été comptabilisés en Iran, pour un bilan total de 2.378 morts.

09h44

Edouard Philippe a mis en garde contre «la vague extrêmement élevée» de l'épidémie de coronavirus qui «déferle sur la France», prédisant que «la situation va être difficile pendant les jours qui viennent».

«Nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement. Il va falloir tenir», a exhorté le Premier ministre après une visioconférence avec l'ensemble du gouvernement à la Cellule interministérielle de crise installée au ministère de l'Intérieur.

Edouard Philippe : « Il faut dire les choses, nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement » pic.twitter.com/9ELbqcVnVG — CNEWS (@CNEWS) March 27, 2020

09h13

La Bourse de Paris a débuté en recul vendredi (-2,41%).

09h02

Il faut rapidement commencer à transférer des patients atteints de coronavirus hors d'Île-de-France pour préserver la capacité d'accueil des hôpitaux de la région, a averti vendredi Bruno Riou, directeur médical de crise de l'AP-HP (hôpitaux de la région parisienne).

«On pousse les murs partout pour accueillir le plus possible ces patients en réanimation, (mais) on n'est pas encore au plateau de la courbe de l'épidémie, il va falloir trouver des solutions», a ajouté le professeur Riou interrogé sur France Inter.

08h11

L'épidémie de coronavirus a fait ses deux premiers morts et franchi la barre du millier de contaminations confirmées en Afrique du Sud, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Zweli Mkhize, alors que le pays est entré dans une période de confinement de trois semaines.

07h55

La Russie fermera à partir de samedi tous les cafés et restaurants du pays pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre.

06h08

L'US Open de golf, troisième levée du Grand Chelem qui doit se dérouler du 18 au 21 juin, devrait être reporté en raison de la propagation de nouveau coronavirus, rapporte jeudi le New York Post.

04h15

La Chine a fait état vendredi de 55 nouveaux cas de Covid-19, dont 54 «importés» de l'étranger, au moment où le pays s'apprête à fermer temporairement ses frontières et réduire drastiquement ses vols internationaux.

02h05

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il préparait avec le président américain, Donald Trump, et d'autres pays une «nouvelle initiative importante» face à la pandémie de coronavirus.

Très bonne discussion avec @realDonaldTrump. Face à la crise du COVID-19, avec d’autres pays, nous préparons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020

00h53

Une équipe de chercheurs australiens a annoncé vendredi avoir entrepris de tester à une large échelle un vaccin utilisé depuis des décennies contre la tuberculose pour vérifier s'il est en mesure de protéger le personnel soignant du coronavirus.