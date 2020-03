Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du vendredi 27 mars

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

EPR de flamanville : mise en service repoussée à 2024

Le délai maximal de démarrage de l'EPR de Flamanville, dans la Manche, a été repoussée à 2024, par un décret publié aujourd'hui au Journal officiel. Le chantier avait déjà connu de nombreux retards. La création de ce réacteur nucléaire nouvelle génération avait été engagée par un décret datant d'avril 2007, qui prévoyait un délai de 13 ans pour le chargement du combustible nucléaire. Ce délai aurait par conséquent été atteint en avril prochain. Le décret publié aujourd'hui allonge ce délai à 17 ans, reportant la mise en service du réacteur à 2024.

bob dylan sort une nouvelle chanson de 17 minutes

Le chanteur américain et lauréat du Prix Nobel de Littérature de 2016 a sorti ce vendredi un nouveau morceau de 17 minutes, «Murder Most Foul», consacré à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. «Salut à tous mes fans avec gratitude pour tout votre soutien et votre fidélité au fil des années. Il s'agit d'une chanson inédite que nous avons enregistrée il y a quelques temps, et qui pourrait vous intéresser», a partagé Bob Dylan sur Twitter. C'est le premier titre qu'il sort depuis plus de huit ans.

la tunisie met en circulation un nouveau billet de banque avec le portrait d'une femme

C'est la première fois qu'une femme est représentée sur un billet de banque en Tunisie. Il s'agit de Tawhida Ben Cheikh, la première femme médecin du Maghreb. Ce choix a été fait il y a plus d'un an, pour lui rendre hommage, mais aussi «pour rendre hommage à la femme tunisienne, particulièrement dans le secteur scientifique», a expliqué Abdelaziz Ben Saïd, haut responsable de la Banque centrale tunisienne. Au verso de ce billet de dix dinars, on retrouve des illustrations de poteries et de bijoux berbères pour «rendre hommage à la femme artisane».

Tawhida Ben Cheikh, première Tunisienne à obtenir son baccalauréat en 1929, est décédée en 2010 à l'âge de 101 ans.