Singapour : 6 mois de prison pour ceux qui se tiennent trop près des autres

Singapour prend de nouvelles mesures sanitaires pour empêcher la diffusion du coronavirus. Les sanctions peuvent aller jusqu'à la prison.

Pour freiner la propagation de l'épidémie parmi les 5 millions d'habitants, la Cité-Etat impose la distanciation sociale sous contrainte.

Les Singapouriens doivent respecter une distance d'un mètre dans les queues de supermarché et s'asseoir sur un siège à distance dans les lieux publics. Les personnes qui ne respectent pas la distanciation sociale s'exposent à une peine de prison de six mois et une amende d'environ 6.300 euros.

Les bars et les cinémas sont désormais fermés, et les rassemblements interdits. 422 personnes sont actuellement malades du covid-19 dans le pays, et deux personnes sont mortes.