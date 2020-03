Coronavirus, en direct : la Russie fermera totalement ses frontières à partir de lundi

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 1.995 morts en France.

> La pandémie a fait près de 27.000 morts à travers le monde, pour plus de 590.000 cas recensés.

> Le dernier bilan en France fait état de 1.995 morts

> Les déplacements sont réduits partout en France jusqu'à nouvel ordre

15H31



La Russie va totalement fermer ses frontières à partir de lundi pour lutter contre l'expansion du nouveau coronavirus, ont annoncé samedi les autorités russes. Selon un décret du gouvernement, la Russie «va temporairement restreindre le trafic» de tous ses postes-frontières routiers, ferroviaires et maritimes à l'entrée et à la sortie à partir de lundi minuit (dimanche, 21H00 GMT).

15H30

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 20.000 personnes en Europe, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 14H15 GMT. Avec un total de 20.059 décès (pour 337.632 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. Avec respectivement 9.134 et 5.690 décès, l’Italie et l’Espagne sont les deux pays du monde les plus atteints, et concentrent à eux seuls près des trois quarts des décès européens.

15H15

Le bilan de la pandémie du nouveau coronavirus a dépassé les 1.000 morts au Royaume-Uni, avec 260 nouveaux décès en une journée. 1019 personnes sont mortes au Royaume-Uni.

17 089 personnes ont été déclarées positives au covid-19.

13h53

La première évacuation effectuée par un hélicoptère militaire -deux patients gravement atteints par le coronavirus, transportés de Metz vers l'Allemagne- a été conduite samedi matin dans le cadre de l'opération Résilience, a constaté un photographe de l'AFP.

L'appareil, un NH90 du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg (Moselle), s'est posé sur le parking du parc des expositions de Metz, en contrebas de l'hôpital civil, à 09H30 avant de redécoller vers 10H20.

Les deux patients, embarqués par du personnel en combinaisons blanches, portant masques et lunettes de protection, devaient être acheminés vers l'hôpital d'Essen (ouest de l'Allemagne), selon des sources concordantes.

13h44

Un car médicalisé, appartenant à une société basée à Metz, a transporté vendredi sept patients atteints du coronavirus hospitalisés au CHU de Reims vers l'hôpital d'Orléans, a-t-on appris samedi auprès du l'entreprise.

L'autocar a quitté le CHU vendredi à 09H30 avec «sept patients et cinq soignants» et «a été escorté par la police jusqu'à l'entrée de l'autoroute, puis par une voiture du Smur» jusqu'à l'hôpital d'Orléans où il est arrivé à 13H30, a indiqué à l'AFP Thierry Schidler, président de la société Autocars Schidler, basée à Metz.

12h58

Les syndicats CFDT, FO et CFTC du transport routier appellent les chauffeurs à exercer «individuellement» leur droit de retrait à partir de lundi en cas de «manquements» aux mesures de protection sanitaire contre le coronavirus.

«Nous ne pouvons malheureusement que constater que les conditions de travail des salariés en matière de sécurité sanitaire ne sont pas au rendez-vous», indiquent les trois syndicats dans un communiqué commun. «Même si des efforts ont pu être consenti», admettent-ils, «cela est bien maigre au regard des risques sanitaires et cela devient de plus en plus dangereux face à cette pandémie».

Selon les trois organisations, «le constat est récurrent de jour en jour», avec un «manque de masques, gants et gel hydroalcoolique», un «manque de sanitaires et douches» accessibles, des services de restauration «pas assez répandus» et des «clients ne respectant pas les conducteurs à la juste mesure». Les syndicats réclament «des dispositifs sérieusement protecteurs pour agir en 'temps de guerre'». Ils demandent notamment «l'arrêt des transports non essentiels», la «réquisition des aires de repos, stations-services, restaurants routiers» et, pour les transports sanitaires, «les mêmes protections que les urgentistes».

La semaine dernière, FO avait, seule, lancé puis levé un appel au droit de retrait à partir du 23 mars pour les salariés du transport routier et de la logistique «non essentiels». Le syndicat avait expliqué lever son appel après avoir obtenu une série d'engagements du gouvernement pour garantir la sécurité sanitaire des chauffeurs pendant l'épidémie de coronavirus.

12h43

Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a jugé samedi «chaotique» la gestion de l'épidémie de coronavirus par le gouvernement, l'appelant à «arrêter d'avoir un temps de retard» et «être dans l'anticipation».

12h31

Trois pharmaciens des Alpes-Maritimes sont poursuivis par la justice, dans deux affaires distinctes, pour vente illégale de masques de protection, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

12h02

Au moins 605.010 cas d’infection, parmi lesquels 27.982 décès, ont été détectés dans 183 pays et territoires, selon un comptage de l'AFP.

11h42

Le nombre de morts en 24 heures dus à la pandémie de coronavirus a encore progressé en Espagne à 832, selon le dernier bilan officiel samedi, ce qui porte le nombre de décès à 5.690 dans le pays.

L'Espagne est le deuxième pays comptant le plus grand nombre de morts du Covid-19 dans le monde derrière l'Italie.

11h33

Un homme a été mis en examen mercredi à Paris, après la découverte de 23.060 masques de protection, qu'il revendait illégalement puisqu'ils sont réquisitionnés à la demande du gouvernement, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Paris.

11h23

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE) et son homologue américain ont discuté de «la nécessité pressante de renforcer la coopération internationale» pour lutter contre la pandémie de coronavirus, selon un communiqué de l'UE publié samedi.

10h46

l'Iran annonce 139 nouveaux décès, soit un total de 2.517 morts depuis le début de l'épidémie.

10h30

Plus d'un quart (26%) des Français pensent que le nouveau coronavirus a été fabriqué en laboratoire, dont 17% «intentionnellement», et ce dernier chiffre bondit à 40% chez les sympathisants du Rassemblement national, selon une étude de l'Ifop.

10h12

Les cinq archipels de Polynésie française sont passés sous couvre-feu vendredi soir (samedi à Paris) pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, sur une décision du haut-commissariat de la République.

10h11

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a annoncé samedi avoir été testé négatif au nouveau coronavirus mais observer une quarantaine de deux semaines, après qu'un membre de son équipe eut contracté le virus.

10h08

Un footballeur des Newcastle Jets a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé samedi le club, ce qui en fait le premier joueur du championnat australien à être infecté officiellement par le Covid-19.

09h47

La première évacuation par un hélicoptère militaire a été conduite ce matin dans le cadre de l'opération Résilience, avec deux patients embarqués à Metz à destination de l'Allemagne.

Opération Résilience - Des hélicoptères Caïman de l’armée de Terre vont prendre en charge plusieurs patients atteints du Covid-19. Depuis Metz, ils les transporteront jusqu’en Allemagne, vers des hôpitaux en capacité de les accueillir. — Florence Parly (@florence_parly) March 28, 2020

09h00

Plus de trois milliards de personnes sont entrées ce samedi 28 mars dans un nouveau weekend de confinement à travers le monde confronté à une accélération de la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 25.000 morts et frappe de plein fouet l'Europe, Italie en tête.

06h45

Les craintes d'une recrudescence des violences domestiques montent en Europe face au confinement général imposé aux familles pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. De Paris à Berlin, en passant par Madrid, Rome ou Bratislava, les associations tirent la sonnette d'alarme, alors que l'Europe est devenue, après la Chine, l'épicentre de la pandémie.

04h47

Une compagnie américaine a indiqué vendredi avoir créé un dispositif «portable» capable de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du coronavirus et en 13 minutes si les résultats sont négatifs.

03h26

Le chef d'état-major des forces armées canadiennes Jonathan Vance a affirmé vendredi que la «préoccupation première» de ses troupes était de «prévenir la propagation du virus» Covid-19, fléau qui fait des ravages le monde entier.

01h36

L'entreprise américaine Bird, pionnière des trottinettes électriques en libre-service, licencie 30% de ses employés à cause de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19.

00h24

Emmanuel Macron, favorable à des «emprunts Corona» face aux «réticences» de Berlin, en appelle à la solidarité budgétaire européenne et se défend d'avoir ignoré les signaux d'Italie montrant la gravité de la crise sanitaire, dans un entretien à des journaux italiens vendredi soir.