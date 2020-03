Coronavirus : les drapeaux italiens en berne en hommage aux victimes de l'épidémie, mardi prochain

Vendredi 27 mars, l'Italie a enregistré son plus mauvais bilan depuis le début de l'épidémie de coronavirus avec 1.000 morts en moins de 24 heures. Ce même jour, toute les mairies italienne ont pris la décision de mettre les drapeaux en berne et d'observer une minute de silence, mardi prochain, en mémoire des victimes.

Les maires sont également appelés à porter leur écharpe tricolore devant leurs mairies, à ce même instant.

Ainsi, les drapeaux seront en berne «en signe de deuil» et «en signe de solidarité avec toutes les communautés qui paient le prix le plus élevé».

Cette initiative est en effet née des maires des communes les plus touchées par la pandémie et vise à rendre hommage aux morts silencieux et invisibles, partis sans funérailles ou sans proche autour d'eux.