Le coronavirus fait exploser les ventes de jus d’orange

A l'heure où la crise sanitaire du coronavirus affole la planète, le jus d'orange est plébiscité pour ses vitamines C qui boostent le système immunitaire.

Depuis le début de l'épidémie du covid-19, le nombre de consommateurs de jus d'orange a augmenté... jusqu'à provoquer un pic en bourse cette semaine.

LE COURS DU JUS D'ORANGE explose

En cinq jours, le cours a gagné plus de 20% au marché de New York. «Cette réaction (des cours) n’est pas rare lors des épidémies de grippe, les consommateurs étant en demande de boissons plus saines», explique François Sonneville, analyste chez Rabobank.

DES RISQUES ECONOMIQUES

Le ralentissement des flux aériens, perturbe toutefois les échanges commerciaux et rend le cours du jus fébrile. «Comme les avions sont pour la plupart cloués au sol, il devient difficile d’acheminer les oranges et la pulpe», observe Stephen Innes, de la société de trading Axicorp. Les règles de distanciation sociale et de confinement, imposées désormais à la moitié de la planète, rendent aussi plus difficile la récolte des oranges.

DES STOCKS SUFFISANTS

Le Brésil produit les deux tiers de la production mondiale de jus d'orange. Il n'y aurait pour l'heure aucun risque de pénurie.