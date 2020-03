Vidéo : un Américain placé en garde à vue après avoir léché des produits dans un supermarché en pleine pandémie

En pleine pandémie de coronavirus, un Américain de 26 ans s'est filmé en train de lécher des produits dans un magasin Walmart du Missouri, avant de poster la vidéo sur les réseaux sociaux.

«Qui a peur du coronavirus ? Ne touchez pas vos bouches», a clamé Cody Lee Pfister devant la caméra en léchant une rangée de déodorants, pas peu fier de son geste. Scandalisés, les internautes ont largement relayé la vidéo, qui s'est retrouvée entre les mains des autorités.

Le jeune homme, déja connu des services de police pour des faits de cambriolage et de conduite en état d'ivresse, a finalement été arrêté puis placé en garde à vue pour menace terroriste au second degré.

Selon les médias américains, les documents judiciaires dénoncent notamment son «mépris total quant au risque d'évacuation, de quarantaine et de fermeture » du magasin.

Le département de police de Warrenton a dans la foulée publié un communiqué dans lequel il remercie notamment les internautes d'avoir relayé la vidéo.

Plus de 100.000 cas aux Etats-Unis

Avec plus de 100.000 personnes infectées, les Etats-Unis sont devenus le pays comptant le plus de cas. Donald Trump, qui a d'abord choisi de minimiser l'ampleur de l'épidémie, a finalement annoncé ce samedi qu'il envisageait de placer l'Etat de New York en quarantaine.