Coronavirus : En manque de main-d’œuvre, le Royaume-Uni pourrait manquer de fruits et légumes

Une association caritative britannique lance l’alerte. Alors que la crise du coronavirus fait rage, le Royaume-Uni est à la recherche de 90.000 cultivateurs pour ses récoltes. Sans quoi les cultures pourraient être perdues.

Le gouvernement a donc organisé des vols charters pour faire venir de la main d’œuvre des pays de l’Est, a rapporté le Guardian. Problème pour la Grande-Bretagne, la moitié des pays de l'UE ont fermé leurs liaisons aériennes.

Les possibilités sont restreintes et le temps est compté, comme l'a expliqué au média anglais Stéphanie Laurel, directrice générale de Concordia, l’un des principaux fournisseurs du royaume : «Le recrutement à l’extérieur de l’UE est au point mort, ce qui nous laisse avec la Lituanie, qui a des frontières fermées, la Roumanie, qui est sans avion, et la Bulgarie, qui est notre petit phare dans la nuit».

Les cultivateurs sont considérés comme essentiels pour les Britanniques, qui ont décidé d'en faire venir, même si le coût est élevé. Des avions ont donc été affrétés. Pour une heure de vol, la note est de «45.000 euros de Sofia à Londres, soit 250 euros par personne», a précisé Stéphanie Laurel.

L’épidémie de coronavirus a mis à mal une industrie agricole britannique déjà dépendante de sa main d’œuvre étrangère en temps normal. L’année dernière, 98% des cueilleurs de fruits provenait de l’extérieur du pays. Une grande partie arrivait de Bulgarie et de Roumanie.

Le gouvernement compte également sur les Britanniques désormais sans emploi et qui peuvent venir prêter main forte pour les récoltes. Par la voix de son secrétaire à l'environnement, George Eustice, il a «encouragé autant de personnes que possible à s’inscrire». Pour le secrétaire, le temps presse car l'objectif est de s'assurer «que nos excellents fruits et légumes seront dans les assiettes pour l’été».