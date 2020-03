Coronavirus : l'épouse de Justin Trudeau est guérie

Sophie Grégoire-Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé être guérie du covid-19.

«Je me sens tellement mieux et j’ai reçu un bilan de santé positif de mon médecin et de Santé publique Ottawa» confie-t-elle dans une publication Facebook, ce samedi soir. L'ancienne animatrice télévisée de 44 ans a accompagné la bonne nouvelle d'un message d'espoir : « Mes merveilleux, courageux ami(e)s et concitoyens canadiens, je veux vous dire qu’on va passer à travers cette période difficile et on va le faire ensemble!».

CONTAMINEE EN EUROPE

Le 12 mars dernier, Sophie Grégoire a été testée positive au nouveau coronavirus au retour d'un voyage à Londres. Le Premier ministre, Justin Trudeau a alors fait le choix de s'isoler par précaution pendant 14 jours dans sa résidence ministérielle, en optant pour le télétravail. Il fait depuis lors ses points presse depuis son perron.

LE PREMIER MINISTRE CONFINE

Ce samedi, le premier ministre a laissé entendre qu'il pourrait rester dans sa résidence, même après l'échéance des 14 jours. «On est en train de continuer de suivre les avis des experts en santé. Et comme tout le monde devrait faire, on doit chercher à rester chez nous, à s'isoler le plus possible, à ne pas sortir si ce n'est pas absolument nécessaire» a-t-il déclaré aux journalistes.