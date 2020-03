Etats-Unis : la production et la vente d’armes considérées comme activités «essentielles» face au coronavirus

Les Etats-Unis ont ajouté l'industrie des armes à feu à la liste des activités essentielles dans la lutte contre le coronavirus. Cela concerne la production comme la vente.

«Les travailleurs soutenant le fonctionnement des fabricants d'armes à feu ou de munitions, des détaillants, des importateurs, distributeurs et champs de tir» sont donc autorisés à continuer leur activité, précise le texte officiel, publié le 28 mars par le département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Dans un premier temps, seuls les domaines de l'énergie, de la production alimentaire, les services d'urgence, les administrations gouvernementales, les transports et les soins de santé étaient concernés.

Une décision saluée notamment par la Fondation nationale pour les Sports de tirs (NSSF). «Nous sommes profondément reconnaissants à l'administration Trump [...] d'avoir reconnu le rôle vital que notre industrie joue dans notre pays», a déclaré Lawrence G. Keane, vice-président et avocat général de la NSSF.

Ce revirement du gouvernement américain intervient alors que le lobby des armes à feu, très puissant aux Etats-Unis, ont saisi vendredi 27 mars la justice américaine pour empêcher les autorités locales de Californie de fermer des armureries.

«Les vendeurs d'armes et de munitions fournissent peut-être la fonction commerciale la plus importante en permettant aux Californiens de se défendre eux-mêmes, ainsi que leurs proches et leur propriété» en ces temps troublés, a estimé la National Rifle Association (NRA).