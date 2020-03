Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du dimanche 29 mars

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

IL Y A 50 ANS, LE FOOTBALL FÉMININ EN FRANCE ÉTAIT RECONNU

Ce dimanche marque le 50e anniversaire de la reconnaissance officielle du football féminin en France. Le 29 mars 1970, la Fédération française de football (FFF) gravait cette reconnaissance dans le marbre lors d'un conseil fédéral réuni à Cannes (Alpes-Maritimes) et présidé par Jacques Georges, qui était à l'époque le patron de la FFF. En 50 ans, la discipline est passée de quelque 2.000 licenciées à plus de 200.000 selon un communiqué de la fédération.

La corée du nord tire de nouveaux projectiles

Pour la quatrième fois depuis le début du mois, la Corée du Nord a procédé dimanche à des tirs de projectiles, vraisemblablement des missiles balistiques, en direction de la mer du Japon. Ces essais interviennent sur fond d'impasse diplomatique totale entre la Corée du Nord et les Etats-Unis sur le dossier nucléaire nord-coréen, et au moment où Washington vient de proposer une aide à Pyongyang pour combattre le coronavirus.

En Israël, les discussions pour la formation d'un nouveau gouvernement avancent

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien rival Benny Gantz ont fait état dimanche de «progrès significatifs» dans les négociations pour la formation d'un gouvernement d'union et d'urgence, dans un contexte de crise lié au nouveau coronavirus. Benny Gantz, qui a mené trois campagnes électorales en moins d'un an contre Benjamin Netanyahou, a été élu président du Parlement jeudi après s'être rallié au Premier ministre sortant, dans un imbroglio improbable. Un retournement inattendu qui devrait mettre fin à la plus longue crise politique de l'histoire d'Israël, dans l'incapacité de trouver un gouvernement depuis avril 2019.