«Profondément inquiet» de la crise du Coronavirus, un ministre régional se suicide

Thomas Schaefer, ministre des Finances de Hesse, s'est suicidé ce week-end. Selon le Premier ministre de ce land allemand, il était «profondément inquiet» des répercussions économiques de l'épidémie du coronavirus.

Agé de 54 ans, Schaefer a été retrouvé mort samedi 28 mars près d'une voie de chemin de fer. Il était marié et père de deux enfants.

Responsable depuis dix ans des finances du land de Hesse, où se trouve Francfort, le centre financier allemand, siège de la Banque centrale européenne et de grandes banques allemandes, il travaillait «nuit et jour» pour aider les entreprises et employés à s'adapter aux répercussions économiques de la pandémie, a indiqué Volker Bouffier, se disant «sous le choc».

«C'est précisément dans ces moments difficiles que nous aurions eu besoin de quelqu'un comme lui», a ajouté ce responsable, allié proche de la chancelière Angela Merkel et membre de la CDU comme Thomas Schaefer.