Confinement, immunité, tests, quarantaine… Quelles sont les différentes stratégies de lutte contre le coronavirus ?

Si la lutte contre le nouveau coronavirus est l’objectif numéro un des pays du globe, chacun opte pour la stratégie qui lui semble la meilleure. Trois principales se détachent, avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Le confinement

Le confinement est la méthode la plus répandue, celle pratiquée en France depuis deux semaines. Elle incite les personnes à rester enfermées chez elles, sauf dans des cas de nécessités essentielles, comme faire ses courses ou aller travailler. Le but est d’étaler au maximum dans le temps les contaminations, afin que les services de santé ne se retrouvent pas dépassés et puissent traiter de la meilleure des façons possibles les patients graves, pour éviter une forte mortalité.

Le non-respect des consignes par certains, le manque de résultat immédiat ou les retombées graves sur l’économie en font une stratégie parfois critiquée. Le corps médical compte néanmoins sur elle pour casser la chaîne de contamination, et ainsi endiguer l’épidémie.

La Chine, qui avait été le premier pays à placer sa population sous confinement, a indiqué à la mi-mars que l’épidémie touchait à sa fin sur son territoire. Les restrictions de déplacement ont notamment été assouplies à Wuhan, lieu de départ du coronavirus.

L’immunité collective

Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, l’approche initialement retenue était celle de «l’immunité collective» (ou immunité de groupe). Dans ce cas, la priorité n’est pas de stopper le plus rapidement possible le nombre de contamination, mais de faire en sorte que de nombreuses personnes soient infectées, pour qu’elles développent des anticorps qui les protégeront d’une nouvelle contagion. Avec une majorité de personnes immunisées, le virus n’arrivera plus à se propager et l’épidémie s’éteindra.

Le problème de cette stratégie est qu’elle nécessite un «sacrifice» humain, le Covid-19 entrainant de nombreuses hospitalisations et des morts. Il faut alors être capable de l’assumer, sur le plan politique et de la morale. Il faut aussi que les hôpitaux soient capables d’accueillir la masse des personnes qui seront gravement malades, ce qui semble impossible. Une étude indiquait le 16 mars que 510.000 personnes pourraient mourir au Royaume-Uni avec cette stratégie de l’immunité collective.

Boris Johnson (qui a par ailleurs été contaminé entre temps) a ainsi changé son fusil d’épaule, en faisant passer son pays dans un confinement proche de celui pratiqué en France.

Les scientifiques s’accordent en revanche pour dire que l’immunité collective provoquée par une vaccination de la population serait la solution idéale pour stopper l’épidémie. Il faut pour cela attendre qu’un vaccin soit trouvé…

Tests massifs et quarantaine

Délaissant les stratégies utilisées par les Britanniques, les Néerlandais, les Italiens ou les Français, l’Allemagne a préféré opter pour une autre solution de lutte contre le coronavirus. Elle s’appuie sur la multiplication des tests, et le placement en quarantaine des malades.

Actuellement, selon les autorités du pays, entre 300.000 et 500.000 dépistages sont réalisés par semaine. Quand la France ne réserve ces examens qu’aux personnes montrant une pathologie sévère, le but des autorités germaniques est de toucher la plus grande population possible. Et d’isoler les citoyens contaminés.

Le but ? Empêcher la saturation des hôpitaux, pour laisser les soignants ne s’occuper que des cas les plus préoccupants et graves.

Cette stratégie est celle préconisée par l’OMS. «Pour gagner, nous devons (…) tester chaque cas suspect, isoler chaque cas confirmé et retrouver puis placer en quarantaine chacune des personnes avec qui ils ont été en contact proche», a ainsi appuyé Tedros Adhanom Ghebreyesus, son directeur.

La Corée du Sud est le modèle cité par les défenseurs de cette stratégie sanitaire. Le pays a mis en place une campagne de dépistage massif (environ 300.000 tests réalisés chaque jour), en isolant les personnes positives. Mais il a également mis en place un traçage technologique des citoyens, en utilisant les smartphones, les cartes de crédit ou la vidéosurveillance, pour savoir avec qui chaque malade a pu être en contact. Cette géolocalisation - que l’Allemagne juge d’ailleurs «inévitable à long terme» - suscite de nombreuses critiques à propos du respect des droits individuels.

Cette stratégie, qui a également été appliquée par Singapour, a néanmoins permis d’éviter les mesures strictes de confinement et leurs conséquences sur l’économie. Mais pour cela, encore faut-il avoir les moyens de réaliser suffisamment de tests. Ce qui n’est pas le cas de la plupart des pays.