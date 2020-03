Confinement : un musée américain met au défi de recréer des oeuvres d'art avec des objets du quotidien

L'ennui éveille l'imagination de certains Américains. Comme le prouvent les réponses à l'appel lancé par le centre culturel d'art et de recherche Getty Museum à Los Angeles.

Sur Twitter, le musée a demandé aux internautes confinés chez eux de réveiller leur créativité en recréant une oeuvre d'art avec des objets du quotidien.

«Nous vous mettons au défi de recréer une oeuvre d'art avec des objets (et des personnes) de votre maison», a lancée, mercredi 25 mars, le Getty Museum. «Choisissez votre oeuvre d'art préférée. Trouvez trois choses qui traînent autour de vous. Recréez celle-ci avec ces objets. Et partagez avec nous le résultats.»

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.





Choose your favorite artwork



Find three things lying around your house⠀



Recreate the artwork with those items





And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V — Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020

Défi relevé haut la main pour certains. Voici une sélection non-exhaustive des chefs-d'oeuvres revisités.

The Virgin, Saint Elizabeth, and the Infants John the Baptist and Christ, but now with more unicorns...https://t.co/EUDgg7362Y pic.twitter.com/uSqoPFGF2d — Getty (@GettyMuseum) March 26, 2020