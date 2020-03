Coronavirus : Une boutique fétichiste donne ses combinaisons médicales aux soignants

Un site britannique de vente de tenues et accessoires fétichistes a annoncé avoir donné son stock de combinaisons médicales aux soignants d'un hôpital, «désespérés» face au manque d'équipements pour se protéger du nouveau coronavirus.

«Nous avons donné tout notre stock de combinaisons médicales à un hôpital du NHS (service public de santé)», a annoncé la boutique fétichiste en ligne MedFet UK dans un message posté sur Twitter.

«Il ne s'agissait que de quelques ensembles car nous ne disposons pas de gros stocks, mais (les soignants) étaient désespérés, donc nous les avons livrés gratuitement», ajoute-t-elle.

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don't carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.



We don't usually do politics on Twitter, but here's a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M

— MedFetUK (@MedFet_UK) March 27, 2020