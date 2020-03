Des tortues en voie d'extinction profitent des plages désertes du Brésil

Un spectacle rare, sans spectateurs. Près d'une centaine de tortues de mer ont éclos sur une plage du nord-est du Brésil, à Paulista.

Seuls des employés gouvernementaux ont pu assister à cette naissance des tortues et prendre des photos, puisque les habitants de la ville n'ont plus le droit de se rassembler sur la côte. Il s'agit pourtant d'un événement qui attire traditionnellement les foules et notamment les touristes.

«C'est vraiment beau puisque vous pouvez voir l'instant exact quand elles sortent des oeufs, et regarder leur petite marche le long de la plage», a expliqué au Guardian Roberto Couto, secrétaire à l'Environnement de Paulista. Un événement d'autant plus important que les 97 tortues recensées font partie de l'espèce des «tortues imbriquées», une espèce «en danger critique d'extinction» selon la WWF, le plus haut niveau d'alerte.

Endangered sea turtles hatch on Brazil's deserted beaches https://t.co/TDRz3IM1AX



Coronavirus keeps crowds that usually greet hatching of hawksbill turtles away pic.twitter.com/IFSsOsk2U9 — Svein T veitdal (@tveitdal) March 30, 2020

Mais le confinement a été respecté. Certaines localités ont en effet décidé de mettre en place des mesures restrictives, alors que le président Jair Bolsonaro refuse de les mettre en place au niveau national. Le gouverneur de Pernambouc, Etat qui abrite Paulista, a d'ailleurs expliqué que «le Brésil n'est pas prêt pour une augmentation exponentielle (de cas), donc nous devons gagner du temps pour mettre en marche les infrastructures et traiter autant de personnes malades que possible».