Le Royaume-Uni va dresser des chiens pour repérer le coronavirus

Une association et des chercheurs britanniques ont mis en place un programme pour dresser des chiens à détecter le coronavirus et ainsi repérer les personnes contaminées.

Les préparatifs ont déjà démarré, afin que les canidés soient prêts en six semaines, indiquent l’association Medical detection dogs, la London school of hygiene et l’université de Durham. Elles ont par ailleurs approché le gouvernement britannique afin d’expliquer en quoi ces animaux ont leur place dans le système de lutte contre l’épidémie.

L’association veut reproduire pour le Covid-19 le même procédé qui permet aux chiens de détecter des maladies comme le cancer, Parkinson ou des infections bactériennes chez des personnes. Pour s’entrainer, le chien reniflera divers échantillons et devra apprendre à signaler celui contenant le virus.

détecter l'odeur du virus

«Sur le principe, nous sommes sûrs que les chiens peuvent détecter le Covid-19. Nous étudions maintenant comment nous pouvons capturer en toute sécurité l’odeur du virus sur des patients et la présenter aux chiens», avance la Medical detection dogs. «L’objectif est que les chiens puissent dépister n’importe qui, y compris ceux qui ne présentent pas de symptômes et nous dire s’ils doivent être testés».

A la fin de leur entrainement, les chiens pourraient ainsi être utilisés dans les aéroports ou les gares afin de repérer si des voyageurs sont contaminés par le coronavirus. Ils pourraient également parcourir les lieux publics.