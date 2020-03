Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du lundi 30 mars

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Yémen : la coalition antirebelles frappe Sanaa en représailles à des tirs de missiles

La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite qui intervient au Yémen en soutien aux forces gouvernementales a mené lundi de multiples frappes aériennes sur Sanaa, la capitale aux mains des rebelles Houthis qui ont revendiqué de récentes attaques de missiles sur Ryad. L'opération visait à «détruire des cibles militaires légitimes», dont des capacités balistiques des Houthis «qui menacent la vie des civils», a déclaré la coalition dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

Dans un précedent communiqué, la coalition avait affirmé que les capacités balistiques des Houthis «menacent la vie des civils». Des habitants de Sanaa ont dit à l'AFP avoir entendu de multiples explosions après le début de la salve de bombardements menés par les forces de la coalition.

La chaîne de télévision Al-Masirah, sous contrôle des rebelles, a fait état d'au moins 19 frappes aériennes sur un certain nombre de cibles à Sanaa, notamment des bases militaires et une école militaire.

L'«au revoir» de Harry et Meghan sur Instagram

Le prince Harry et son épouse Meghan ont dit au revoir lundi à leurs 11 millions d'abonnés sur leur compte Instagram «Sussexroyal» dans un message évoquant les tourments du monde face au coronavirus, à l'aube de leur nouvelle vie en retrait de la couronne britannique.

En ce moment où le monde semble «extrêmement fragile», «le plus important actuellement est la santé et le bien-être de chacun à travers le globe et trouver des solutions aux nombreux problèmes soulevés par cette pandémie», écrivent-ils dans un message publié lundi. «Vous ne nous verrez plus ici», mais le «travail continue», écrit le couple, qui veut chercher comment «contribuer au mieux» face aux bouleversements qui s'annoncent. «Nous avons hâte de nous reconnecter avec vous bientôt», ajoutent-ils sans autre précision.

NBA : 33.000 dollars pour une serviette utilisée par Kobe Bryant lors de son dernier match

Une serviette utilisée par la légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, décédée brutalement en janvier, lors de son dernier match NBA en avril 2016, a été achetée pour plus de 33.000 dollars (29.778 euros), a annoncé dimanche la société de ventes aux enchères Iconic Auctions.

La serviette, blanche et aux couleurs d'un sponsor de Bryant, a été vendue 33.077,16 dollars et a fait l'objet de 16 enchères, a indiqué Iconic Auctions. Son président Jeff Woolf a précisé sur la chaîne de télévision CNN que l'acheteur disposait déjà d'un très large collection d'objets liés aux Lakers : «C'est un supporter acharné des Lakers et son projet à long-terme est de créer un musée en Californie du Sud», a-t-il expliqué.

Kobe Bryant, quintuple champion NBA avec les Lakers et double champion olympique avec les Etats-Unis, a fait ses adieux à la NBA et au basket le 13 avril 2016 à l'issue du dernier match de la saison régulière 2015-16 remporté par son équipe face à Utah (101-96 après prolongation).