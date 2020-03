Un milliardaire s'affiche en confinement sur son yacht, les internautes se déchaînent

Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. David Geffen, 60e fortune mondiale, est devenu la cible des réseaux sociaux après la publication d'une photo de son confinement.

«Isolé aux Grenadines en évitant le virus. J'espère que tout le monde reste en sécurité», pouvait-on lire sur son compte Instagram, sous une photo de son yacht acheté 590 millions de dollars. Autant dire que la photo n'a pas été appréciée par une majorité des internautes qui n'ont pas la possibilité de vivre un confinement aussi luxueux, et qui ont vu la publication comme un affront.

Glad that David Geffen is ok. pic.twitter.com/wobVEX7CWG — ian bremmer (@ianbremmer) March 28, 2020

Le producteur spécialisé dans la musique et le cinéma a donc vu ses abonnés et les autres s'en prendre à lui de manière très virulente. Meghan McCain, fille de l'ancien candidat présidentiel John McCain, a ainsi tweeté que le comportement de David Geffen était «juste honteux et grotesque».

Robby Starbuck, un autre producteur, estime que le milliardaire américain a réfléchi de cette manière : «Hey vous savez quoi, des millions de personnes perdent leur emploi, ne peuvent pas payer le loyer et sont inquiets à propos d'une pandémie mortelle. Je parie qu'ils veulent savoir ce que je fais, allumez l'hélicoptère pour prendre des photos de mon yacht !».

Quelques heures après la publication de sa photo, David Geffen a supprimé son compte Instagram. Une manière d'éviter de voir les insultes affluer en sa direction, sans réagir directement à la polémique. Pour sa défense, le Guardian rappelle malgré tout que le milliardaire est également un philanthrope, qui a consacré une partie de sa fortune au financement de causes diverses, comme celui d'hôpitaux.