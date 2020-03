Une entreprise américaine de casque de hockey se tourne vers la fabrication de visières de protection

Après les masques de protection Balanciaga et Yves Saint Laurent, les entreprises continuent de modifier leur ligne de production pour pallier les pénuries d'équipements à destination du personnel médical. Bauer, une marque nord-américaine spécialisée dans le hockey sur glace, s'est en effet tournée vers la fabrication de visières de protection.

Pas aussi efficaces que les masques FFP2 par exemple, ces visières empêchent cependant les gouttelettes de toucher le visage d'un médecin si un malade tousse ou éternue à proximité. L'annonce de cette décision le 28 mars dernier n'est d'ailleurs pas passée inaperçue, puisque des hôpitaux et des localités ont instantanément contacté Bauer pour savoir quand il serait possible de commander l'équipement.

Le Québec a par exemple annoncé hier en avoir acheté 300.000 en avance. Alors que la production doit commencer à partir de ce lundi 30 mars, l'entreprise estime pouvoir fabriquer entre 10 et 15.000 visières par semaine au début, avant d'atteindre un rythme de croisière de 40.000. La demande était cependant si importante que toute nouvelle commande est suspendue, le temps que Bauer arrive à honorer les premières.

Protection that allows athletes to give everything for their team is our heritage.





Right now, we're all on the same team. We're repurposing our facilities to make face shields so that medical professionals battling COVID-19 can safely continue to help those most vulnerable. pic.twitter.com/pBiZuUWdVl

— BAUER Hockey (@BauerHockey) March 25, 2020