Coronavirus : à Las Vegas, les autorités ont installé des SDF sur un parking

L'impact de la crise sanitaire n'est pas le même pour tout le monde. Pour les sans-abri, une population déjà vulnérable, c'est une véritable épreuve. A Las Vegas ils ont été installés sur un parking, distanciés les uns des autres grâce à de simples traits de peinture blanche.

Plusieurs photos ont été partagées sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation des internautes. Les autorités locales ont justifié cette décision en expliquant qu'un foyer réservé aux sans-abri, disposant de 500 places, avait dû fermer après la détection d'un cas de Covid-19.

L'aménagement de ce parking, recouvert d'un quadrillage blanc permettant de respecter les mesures de distanciation sociale, a donc été adopté comme une mesure «temporaire», pour faire face à l'urgence.

Des étudiants en médecine de l'Université Touro du Nevada ont participé à la mise en place de ce foyer à ciel ouvert. Interrogé par le Guardian, le porte-parole de la ville de Las Vegas, Jace Radke, indique qu'une équipe médicale sera présente sur le site afin de détecter l'apparition d'éventuels symptômes.

Touro University med students & physician asst. students have arrived to help with our temp. homeless facility at Cashman Center. It's coming together!

Au départ, une moquette avait été installée sur le parking afin d'apporter un semblant de confort. Elle a néanmoins été retirée depuis, pour des raisons d'hygiène.

Des tapis bleus, plus faciles à nettoyer, ont ensuite été proposés. Mais le cliché le plus partagé montre les sans-abri en train de dormir à même le sol.

Julián Castro, candidat déçu de la primaire démocrate 2020 et ancien maire de San Antonio (Texas), fait partie de ceux qui se sont indignés. «Après avoir criminalisé les sans-abri cette année, Las Vegas range maintenant les gens dans des grilles de béton, loin des regards, écrit-il. Il y a 150 000 chambres d'hôtel inutilisées actuellement à Vegas. Pourquoi ne pas compter sur la coopération entre public et privé pour les loger temporairement ?»

After criminalizing homelessness this year, Las Vegas is now packing people into concrete grids out of sight.





There are 150K hotel rooms in Vegas going unused right now. How about public-private cooperation (resources) to temporarily house them there? And fund permanent housing!

— Julián Castro (@JulianCastro) March 30, 2020