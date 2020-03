Un mort du coronavirus toutes les 12 minutes à New York

Une statistique particulièrement inquiétante. Le week-end dernier, il y a eu en moyenne un mort des suites du coronavirus toutes les douze minutes à New York.

C'est ce qu'indique un rapport émis par les autorités sanitaires de la ville. Dans le détail, 450 décès ont été constatés dans les hôpitaux le vendredi, 672 le samedi et 776 le dimanche. Tous sont liés au Covid-19.

Aux Etats-Unis, la ville de New York, et plus globalement l'Etat tout entier, sont considérés comme l'épicentre de l'épidémie. Un navire-hôpital contenant mille lits vient d'être déployé dans les eaux de «Big Apple», ce qui n'empêche pas pour autant le spectre d'une pénurie de respirateurs artificiels planer dans les établissements sanitaires new-yorkais.

Lundi soir, au moins 67.000 cas avaient été confirmés dans l'Etat de New York et plus de 1.200 décès recensés, soit un tiers des morts enregistrés jusque-là par les Etats-Unis.

Alors que le pays n'a pas encore connu son pic épidémiologique, Donald Trump a d'ores et déjà indiqué qu'un bilan final compris entre 100.000 et 200.000 morts serait le signe d'«un très bon travail» pour les autorités sanitaires du pays.