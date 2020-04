Au moins 28 Texans positifs au Covid-19 à leur retour du Spring Break au Mexique

Aux Etats-Unis, au moins vingt-huit jeunes Texans ont été testés positifs au Covid-19 à leur retour du Mexique, où ils ont participé au fameux Spring Break.

Au total, environ soixante-dix personnes, âgées d'une vingtaine d'années, sont actuellement sous surveillance, ont révélé ce mardi 31 mars les autorités d'Austin, au Texas. Tous ces jeunes sont revenus de Cabo San Lucas, ville de la côte ouest du Mexique, dans le même vol charter.

Les vingt-huit cas positifs, tous étudiants à l'Université du Texas, ont été placés en isolation par les autorités sanitaires. Celles-ci ont en outre précisé que quatre d'entre eux ne présentaient aucun symptôme.

Sur NBC, les responsables de l'université ont estimé que cet incident était un «rappel de l'importance vitale» du respect des avertissements de santé publique.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique, ont en effet recommandé aux Américains d'éviter tout voyage non essentiel pendant la pandémie, ainsi que les rassemblements de groupes de plus de 10 personnes.

«Des vacances de toute nature ne sont pas considérées comme essentielles», ont-ils indiqué dans un communiqué ce mardi.

Ce mercredi 1er avril, les Etats-Unis ont franchi un triste record, en enregistrant 865 décès en 24 heures, tout en comptabilisant un total de 4.076 morts.