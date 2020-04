Coronavirus : à 93 ans, il survit malgré du diabète, de l'hypertension et une crise cardiaque à l'hôpital

Un Indien de 93 ans, qui présentait toute une série de comorbidités, a miraculeusement survécu après avoir pourtant été infecté par le coronavirus.

Souffrant a posteriori de problèmes de diabète et d’hypertension -des pathologies dont était également victime son épouse hospitalisée à ses côtés et sauvée elle aussi-, l’homme, prénommé Thomas, a de surcroît fait face à une infection urinaire et même survécu à une crise cardiaque pendant son séjour à l’hôpital. «A six reprises, nous avons cru que nous allions le perdre», a témoigné un docteur.

Après près d’un mois de soins, il a pu rentrer chez lui en compagnie de sa femme Mariyamma, 88 ans, les derniers tests révélant qu’ils étaient débarrassés pour de bon du Covid-19.

Le travail réalisé par le personnel de l’hôpital, et particulièrement les 7 médecins et 25 infirmiers qui se sont relayés nuit et jour pour prendre en charge le couple, a été salué par les autorités locales.

Le virus aurait été transmis au couple par sa propre famille. Le 29 février, le fils, sa femme leur enfant et deux cousins, étaient arrivés depuis l’Italie. Durant leur séjour en Inde, tous ont été testés positifs, sans qu’aucun ne soit néanmoins atteint par les symptômes les plus sévères du coronavirus.