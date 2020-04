Coronavirus : un hôpital gallois a demandé à des patients de renoncer à être réanimés

Un hôpital gallois fait son mea-culpa après avoir demandé à ses patients de renoncer à être réanimés, afin d'éviter de surcharger le système médical en pleine épidémie de Covid-19.

En effet, le centre médical du sud du pays de Galles expliquait dans un courrier, adressé aux patients les plus gravement atteints, les «bienfaits» de remplir le formulaire pour «ne pas être réanimé», rapporte le HuffPost.

La lettre avertit que les personnes souffrants de maladies graves, tels qu'un cancer incurable, une maladie des neurones moteurs et des affections cardiaques et pulmonaires incurables, «n'auraient probablement pas la possibilité d'être admis à l'hôpital » et «n'auront certainement pas droit à un lit de ventilation», les hôpitaux étant bondés de patients atteints du Covid-19.

Elle demande également aux patients de ne pas se laisser réanimer car «les ressources limitées des ambulances peuvent être ciblées sur les jeunes et les personnes en bonne santé qui ont plus de chances» de se remettre du virus.

Après que plusieurs hommes politiques locaux aient reçu des alertes, l'instance supervisant le centre de santé a publié une déclaration dans laquelle il affirme ne pas avoir ordonné l'envoi de la lettre, présentant ses excuses pour les «troubles» causés aux patients.