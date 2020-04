Le prince Charles, contaminé par le coronavirus, sort du silence

Un Royaume rassuré. Alors que le monde est frappé de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, le prince Charles d'Angleterre, qui avait annoncé être lui-même contaminé, est sorti de son silence, ce mercredi 1er avril, pour donner de ses (bonnes) nouvelles.

Dans un message vidéo, son Altesse Royale le prince de Galles, 71 ans et fils de la reine Élisabeth II, a assuré s'être remis de la maladie et a profité de l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux personnels soignants du Royaume-Uni, en première ligne dans le combat contre l'épidémie.

«Il est à l'évidence essentiel que ces personnes occupant des postes aussi cruciaux soient traités avec une considération particulière lorsqu'ils en terminent avec leurs tâches épuisantes et tentent de faire leurs courses par exemple, tout en ayant à composer avec leur angoisse constante au sujet de leurs propres familles et de leurs propres amis», dit-il notamment dans sa prise de parole.

Si, le 25 mars dernier, le prince Charles avait annoncé qu'il était porteur du SARS-CoV-2 mais qu'il ne présentait que des symptômes légers, dans son dernier message, il souligne qu’il reste, malgré sa guérison, «dans un état de distanciation sociale et d'isolement général».

«Comme nous l’apprenons tous, c’est une expérience étrange, frustrante et souvent pénible lorsque la présence de la famille et des amis n'est plus possible et que les conditions de vie normales sont soudainement supprimées», souligne-t-il d'ailleurs dès le début de la vidéo.

Respecter la distanciation sociale

De fait, Charles confirme qu'il va continuer à respecter les mesures de confinement. Son épouse, Camilla, dont les tests sont négatifs, reste pour sa part à l'isolement jusqu'à la fin de la semaine par mesure de précaution.

«En tant que nation, nous sommes confrontés à une situation profondément difficile, dont nous ne savons que trop qu'elle menace les moyens de subsistance, les entreprises et le bien-être de millions de nos concitoyens», dit-il encore, avant de finir sur une note d'espoir : «Aucun de nous ne peut dire quand cela se terminera, mais la fin arrivera. Jusqu'à ce que cela se produise, essayons tous de vivre avec espérance et, avec foi en nous-mêmes et en les autres, en attendant avec impatience qu’arrivent des temps meilleurs.»