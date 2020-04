Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mercredi 1er avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

La France aurait une preuve de vie de l'otage Sophie Pétronin

La France dispose d'une preuve de vie «fiable» et récente de Sophie Pétronin, l'humanitaire française enlevée au Mali et retenue en otage depuis le 24 décembre 2016, ont rapporté, dans la soirée de mardi à mercredi dans un communiqué, ses proches, dont son fils, Sébastien Chadaud-Pétronin, reçu la semaine dernière au Quai d'Orsay.

Interrogé ce mercredi matin par l'Agence France-Presse, le ministère des Affaires étrangères s'est refusé à tout autre commentaire.

«L'État français dispose d'une preuve de vie de Sophie fiable en date de début mars», ont néanmoins précisé ses proches qui indiquent ne pas détenir «de détails ni d'éléments matériels pour apprécier davantage cette nouvelle».

«C'est la première fois que le Quai d'Orsay nous informe de l'existence d'une preuve de vie de Sophie de manière aussi officielle», a souligné le neveu de Sophie Pétronin, Lionel Granouillac, assurant que les proches allaient demander des «clarifications».

«Elle est malade, mais nous savons par nos informations qu'elle reçoit des traitements», a précisé le neveu.

Le rossignol menacé par le réchauffement climatique

Connu pour son chant mélodieux, le rossignol philomèle, oiseau migrateur habitué à passer l’hiver au sud du Sahara, où le climat est plus tempéré, avant de revenir en Europe au printemps, est aujourd'hui en danger.

La raison ? Le réchauffement climatique. Selon une étude publiée ce mercredi 1er avril dans la revue spécialisée The Auk : Ornithological Advance, les ailes des rossignols auraient en effet rétréci, ce qui pourrait affecter leur capacité à migrer.

Plus précisément, les chercheurs pensent que ce rétrécissement est lié aux changements de température observés en Méditerranée ce qui expliquerait pourquoi le rapport entre la longueur moyenne des ailes des oiseaux et la taille de leur corps a tendance à diminuer.

ASTON MARTIN CONFIRME SON RETOUR EN F1 EN TANT QUE CONSTRUCTEUR

Les actionnaires d’Aston Martin ont approuvé le retour de la marque britannique en Formule 1 en tant que constructeur en 2021, a annoncé mercredi l’actuelle écurie Racing Point.

We have news https://t.co/xhmlmMtJf5 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) April 1, 2020

«Lundi 30 mars, les actionnaires d'Aston Martin Lagonda ont approuvé une levée de fonds de 536 millions de livres sterling (607 millions d’euros), soutenue par une injection de 260 millions de livres sterling (294 millions d’euros) de capital de la part du Yew Tree Consortium - un groupe d'investisseurs dirigé par Lawrence Stroll (l’actuel propriétaire de Racing Point,)», est-il indiqué sur le communiqué de l’écurie.

«Dans le cadre de cet investissement, M. Stroll deviendra président exécutif d'Aston Martin et Aston Martin créera sa propre écurie de F1, à partir de Racing Point, basée à Silverstone (Royaume-Uni). Ce travail est sur le point de débuter avec la mise en place d'équipes d'ingénieurs et de groupes de travail pour poser les bases du succès de l'écurie, du développement des voitures et de la construction de la marque au niveau mondial.»

«Notre stratégie d'investissement fait de la Formule 1 un pilier central de notre stratégie marketing mondiale [...] L'écho mondial de la Formule 1 est inégalé et nous allons en tirer parti pour mettre en valeur la marque Aston Martin sur nos principaux marchés.»

Ce projet, lié au plan de sauvetage devant sortir Aston Martin d'une mauvaise passe commerciale et financière, avait été dévoilé le 31 janvier.