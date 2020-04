Les Italiens sont fatigués du confinement, la colère monte

Une situation explosive. Confinés depuis le lundi 9 mars et gravement touchés par l’épidémie du coronavirus, les Italiens s’impatientent et la colère monte. Surtout dans le sud, où le gouvernement concentre ses efforts.

Les mesures restrictives ont été prolongées au moins jusqu’à Pâques et certains n’ont plus d’argent pour s’acheter les produits de premières nécessités.

Par crainte d'éventuels attaques de commerces, la police a été déployée dans les rues de Palerme, a rapporté Bloomberg.com. Les autorités craignent que des gangs ne profitent de la situation pour agir.

Le média en ligne a relevé différentes tensions dans le pays transalpin. Le manque de moyens de certains habitants provoquent dans des tensions : «Nous n’avons plus un seul euro, a alerté sur une vidéo diffusée en ligne un Palermitain. Nous n’allons pas durer une semaine comme celle-ci».

«La misère pourrait se transformer en violence»

Les régions méridionales, les plus pauvres du pays, sont les plus touchées par la crise. Les 3,7 millions d'Italiens qui travaillent dans l'économie informelle ne reçoivent plus de revenus réguliers et ont des difficultés à percevoir les allocations chômage.

Certains commerces connaissent des rixes car des clients souhaitent se procurer de la nourriture mais n’ont pas les moyens de la payer. «La misère pourrait se transformer en violence», a déclaré au journal La Stampa le maire de Palerme Leoluca Orlando.

Le plan de relance de 25 milliards d’euros, pour aider les travailleurs confrontés aux licenciements temporaires, annoncé il y a deux semaines par le gouvernement, est loin d'être suffisant. Le Premier ministre Giuseppe Conte et son équipe travaillent sur un nouveau plan d'au moins 30 millions d'euros qui devrait être présenté à la mi-avril, a précisé Bloomberg.

Conte tente de concentrer les efforts financiers vers le sud de l'Italie afin de ne pas laisser la mafia prendre la main et apporter à la population ce dont elle a besoin.

En plus de la crise sanitaire, les dirigeants italiens vont devoir trouver les arguments et les actions pour entretenir le moral de la population.

L’Italie est le pays le plus endeuillé au monde depuis le début de la crise sanitaire. Ce mercredi, le pays déplore la mort de 12.400 personnes et compte 105.792 italiens atteints du Covid-19.